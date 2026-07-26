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Cristiano Ronaldo, ícone do Manchester United, deve estrelar uma nova série dramática de TV sobre o futebol britânico ao lado de Thierry Henry
CR7 leva seu talento para a telinha
Ronaldo está trocando o campo pelo estúdio de produção enquanto se prepara para lançar uma nova e importante série dramática intitulada “Day 1s”. O jogador de 41 anos, que continua sendo um ícone global após sua carreira lendária na Europa e sua atual passagem pela Arábia Saudita, atuará como produtor executivo e também fará participações especiais na série.
Ao falar sobre o novo projeto, Ronaldo disse: “Este é um capítulo emocionante para mim, à medida que busco novos desafios.” Sua participação faz parte de uma colaboração mais ampla com o aclamado diretor Matthew Vaughn, conhecido pela franquia “Kingsman”.
De acordo com o jornal The Sun, a série tem como objetivo oferecer uma visão realista do futebol britânico, afastando-se do tom descontraído frequentemente associado a produções recentes com temática futebolística, como “Ted Lasso”. As filmagens já estão em andamento na sede do Barnet FC.
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Henry se junta ao elenco de renome
Em uma perspectiva de dar água na boca para os fãs de futebol, Ronaldo terá a companhia de seu ex-rival da Premier League, Henry. O ícone do Arsenal, que é frequentemente comparado aos fãs com Ronaldo na disputa pelo título de maior jogador que já atuou na primeira divisão inglesa, também fará parte da produção.
Uma fonte do meio televisivo disse aoThe Sun: “É provável que isso desencadeie uma guerra de lances entre as plataformas de streaming. O calibre das figuras por trás do projeto, sem falar no elenco, significa que se trata de um projeto de prestígio, embora seja uma surpresa para Ronaldo, já que ele está entrando no mundo das séries dramáticas.”
A série se concentrará no mundo fictício de um poderoso agente de futebol chamado Stanley Dalton, que será interpretado por Damian Lewis, famoso por seus papéis em “Homeland” e “Billions”. O enredo é baseado em um conceito desenvolvido por Darren Dein, um agente da vida real que representa Henry.
Revolucionando o mercado cinematográfico tradicional
A produtora de Ronaldo, a UR•Marv Studios, pretende desafiar o status quo na indústria do entretenimento. Matthew Vaughn, que administra o estúdio em parceria com o jogador da seleção portuguesa, tem grandes ambições para essa parceria.
Vaughn fundou a empresa no início deste ano com a missão específica de promover uma mudança radical no que ele descreve como o mercado “tradicional” da indústria cinematográfica. O diretor acredita que a habilidade inata de Ronaldo para contar histórias em campo pode ser traduzida em conteúdos cinematográficos e televisivos cativantes.
Refletindo sobre a parceria, Vaughn disse: “Cristiano criou histórias em campo que eu jamais poderia ter escrito, e estou ansioso para criar filmes inspiradores com ele.”
A série também conta com um elenco diversificado, incluindo o rapper britânico Dave e a estreante Carlotta Banat.
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Uma marca global que vai além do campo
Embora seu foco continue sendo liderar o Al-Nassr na Liga Profissional da Arábia Saudita, a incursão de Ronaldo na atuação e na produção destaca seu status como uma marca bilionária. Com mais de um bilhão de seguidores nas redes sociais, o experiente atacante possui um poder de atração de mercado que poucos no mundo conseguem igualar.
Especialistas do setor sugerem que o momento do projeto é perfeito, dado o renovado interesse por histórias esportivas britânicas. Uma fonte observou ao jornal The Sun: “O calibre das figuras por trás do projeto, sem falar no elenco, significa que se trata de um projeto de prestígio — embora seja uma surpresa para Ronaldo, já que ele está entrando no mundo das séries dramáticas.”
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