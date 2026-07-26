Cristiano Ronaldo, ícone do Manchester United, deve estrelar uma nova série dramática de TV sobre o futebol britânico ao lado de Thierry Henry

Ronaldo está trocando o campo pelo estúdio de produção enquanto se prepara para lançar uma nova e importante série dramática intitulada “Day 1s”. O jogador de 41 anos, que continua sendo um ícone global após sua carreira lendária na Europa e sua atual passagem pela Arábia Saudita, atuará como produtor executivo e também fará participações especiais na série.

Ao falar sobre o novo projeto, Ronaldo disse: “Este é um capítulo emocionante para mim, à medida que busco novos desafios.” Sua participação faz parte de uma colaboração mais ampla com o aclamado diretor Matthew Vaughn, conhecido pela franquia “Kingsman”.

De acordo com o jornal The Sun, a série tem como objetivo oferecer uma visão realista do futebol britânico, afastando-se do tom descontraído frequentemente associado a produções recentes com temática futebolística, como “Ted Lasso”. As filmagens já estão em andamento na sede do Barnet FC.