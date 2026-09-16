Os campeões sauditas tiveram um início desastroso em sua campanha na Liga dos Campeões da Ásia Elite na terça-feira. Houssine Rahimi abriu o placar para o Al-Ain aos 25 minutos, antes de ampliar a vantagem da equipe da casa pouco depois da marca de uma hora de jogo.

A situação piorou para os visitantes quando Soufiane Rahimi, irmão de Houssine, marcou o terceiro gol com 18 minutos restantes no relógio. Depois, ele deu a assistência para Georgios Giakoumakis completar a goleada por 4 a 0.

Ronaldo, atualmente com 41 anos, não conseguiu causar impacto em sua busca por 980 gols na carreira. A estrela portuguesa foi impedida de marcar um gol de consolação no fim, quando o goleiro Khalid Eisa defendeu com tranquilidade sua cobrança de falta.



