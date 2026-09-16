Sebastian Frej
Traduzido por
Cristiano Ronaldo humilhado! Superastro do Al-Nassr sofre sua derrota mais pesada de todos os tempos na Arábia Saudita enquanto o Al-Ain atropela na Liga dos Campeões
Al-Nassr sofre derrota surpreendente nos Emirados Árabes Unidos
Os campeões sauditas tiveram um início desastroso em sua campanha na Liga dos Campeões da Ásia Elite na terça-feira. Houssine Rahimi abriu o placar para o Al-Ain aos 25 minutos, antes de ampliar a vantagem da equipe da casa pouco depois da marca de uma hora de jogo.
A situação piorou para os visitantes quando Soufiane Rahimi, irmão de Houssine, marcou o terceiro gol com 18 minutos restantes no relógio. Depois, ele deu a assistência para Georgios Giakoumakis completar a goleada por 4 a 0.
Ronaldo, atualmente com 41 anos, não conseguiu causar impacto em sua busca por 980 gols na carreira. A estrela portuguesa foi impedida de marcar um gol de consolação no fim, quando o goleiro Khalid Eisa defendeu com tranquilidade sua cobrança de falta.
- Getty Images Sport
Postecoglou assume a culpa
Após a derrota pesada, o técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, se recusou a apontar o dedo para seu elenco e, em vez disso, assumiu toda a responsabilidade pela atuação ruim.
"Os jogadores deram tudo o que tinham, e eu não coloco nenhuma responsabilidade sobre eles... e a responsabilidade é minha", admitiu Postecoglou após o apito final.
O ex-técnico do Tottenham não poupou palavras ao falar sobre a atuação geral de sua equipe contra os bicampeões. Ele resumiu a noite de forma direta ao acrescentar: "O Al-Nassr, como um todo, foi mal."
Uma queda preocupante de rendimento para o time de Ronaldo
Esta derrota contundente marca a pior derrota de Ronaldo desde sua mudança para o Oriente Médio. É o pior resultado do qual o atacante participou desde agosto de 2022, quando seu ex-clube, o Manchester United, foi derrotado por 4 a 0 pelo Brentford.
A goleada agrava uma fase difícil do Al-Nassr. O atual campeão saudita agora conseguiu apenas uma vitória nos últimos quatro jogos em todas as competições.
Em outro jogo, a rodada de abertura foi de resultados mistos para outros clubes sauditas no torneio. O Al-Hilal garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, do Catar, graças a um pênalti de Ruben Neves e um gol de Sergej Milinkovic-Savic em uma partida que terminou com os dois lados reduzidos a 10 jogadores, enquanto o Al-Qadsiah derrotou o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1.
- Sebastian Frej
Em busca de uma resposta rápida
O Al-Nassr agora precisa se reorganizar e encontrar uma maneira de frear sua atual queda de rendimento. A pressão estará sobre Ronaldo e companhia para reencontrar o caminho das vitórias e dar início à sua campanha continental após este grande revés logo no começo.
Seus rivais domésticos também buscarão ganhar embalo na Liga dos Campeões da AFC Elite. Os atuais campeões Al-Ahli e Al-Ittihad tentarão uma melhora imediata após empatarem por 1 a 1 com o Pakhtakor, do Uzbequistão, e o Al-Shamal, do Catar, respectivamente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.