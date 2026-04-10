Cristiano Ronaldo foi aconselhado a “pendurar as chuteiras” após a Copa do Mundo de 2026, em vez de se juntar a Lionel Messi na “não tão fácil” MLS

À medida que Ronaldo continua a desafiar a idade na Liga Profissional da Arábia Saudita, o debate sobre seu destino final no futebol se intensificou. Embora os torcedores há muito sonhem com um possível reencontro com o eterno rival Messi na MLS, Limpar acredita que tal transferência seria um erro para o ícone português de 41 anos. O ex-ponta do Arsenal argumentou que o nível físico e o padrão da primeira divisão americana são frequentemente subestimados por aqueles que buscam um último grande contrato.

“Se a MLS quiser se tornar uma liga ainda maior, deveria querer trazer uma estrela como Cristiano Ronaldo para os EUA, mas ele já tem 41 anos. Ele ficou lesionado nos dois últimos jogos de Portugal. Ele tem uma Copa do Mundo chegando. Eu admiro esses caras, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e a forma como eles ainda conseguem continuar jogando depois de tudo o que conquistaram; é incrível, mas certamente Ronaldo deveria pendurar as chuteiras agora, depois da Copa do Mundo?”, disse Limpar ao NewBettingSites.uk.