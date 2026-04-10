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Cristiano Ronaldo foi aconselhado a “pendurar as chuteiras” após a Copa do Mundo de 2026, em vez de se juntar a Lionel Messi na “não tão fácil” MLS
Limpar adverte Ronaldo contra uma transferência para a MLS
À medida que Ronaldo continua a desafiar a idade na Liga Profissional da Arábia Saudita, o debate sobre seu destino final no futebol se intensificou. Embora os torcedores há muito sonhem com um possível reencontro com o eterno rival Messi na MLS, Limpar acredita que tal transferência seria um erro para o ícone português de 41 anos. O ex-ponta do Arsenal argumentou que o nível físico e o padrão da primeira divisão americana são frequentemente subestimados por aqueles que buscam um último grande contrato.
“Se a MLS quiser se tornar uma liga ainda maior, deveria querer trazer uma estrela como Cristiano Ronaldo para os EUA, mas ele já tem 41 anos. Ele ficou lesionado nos dois últimos jogos de Portugal. Ele tem uma Copa do Mundo chegando. Eu admiro esses caras, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e a forma como eles ainda conseguem continuar jogando depois de tudo o que conquistaram; é incrível, mas certamente Ronaldo deveria pendurar as chuteiras agora, depois da Copa do Mundo?”, disse Limpar ao NewBettingSites.uk.
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O legado é mais importante do que a longevidade para CR7
A principal preocupação de Limpar é que Ronaldo possa manchar uma carreira que o levou ao auge do esporte com o Manchester United, o Real Madrid e a Juventus. Com o atacante ainda em busca de seu histórico milésimo gol na carreira, o sueco sugeriu que atingir esse marco deveria ser o sinal para se afastar dos gramados de vez. Ele alertou que se mudar para os Estados Unidos aos 41 anos não seria a aposentadoria “fácil” que muitos esperam.
“Por que você começaria outra jornada na MLS aos 41? Não é uma liga fácil de se jogar. Há muitos jogadores muito bons por lá. Minha mensagem para Ronaldo é: por favor, pelo bem do seu legado, marque seus 1.000 gols e depois encerre a carreira. Ninguém consegue chegar perto do que ele conquistou como jogador de futebol. Vamos lá. Não seja teimoso. Apenas encare a vida e encerre a carreira”, acrescentou Limpar.
A polêmica acompanha Ronaldo na Arábia Saudita
Embora Ronaldo continue marcando gols no Oriente Médio, sua presença não tem sido isenta de atritos. Seu time, o Al-Nassr, está atualmente no centro de uma acirrada disputa pelo título, que recentemente foi ofuscada por reclamações de jogadores rivais sobre o nível da arbitragem na divisão. O ex-atacante do Brentford, Ivan Toney, que agora joga pelo Al-Ahli, sugeriu recentemente que os árbitros poderiam estar fechando os olhos para certos incidentes a fim de favorecer a campanha do Al-Nassr pelo título.
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E agora?
À medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima e a histórica corrida para os 1.000 gols se intensifica, todos os olhos permanecem voltados para os próximos passos de Ronaldo. Quer ele opte por seguir o conselho de seus colegas e deixar o cenário mundial com elegância, quer decida testar os limites de sua resistência com uma última aventura transatlântica, o desfecho de sua carreira promete ser acompanhado de perto. Em última análise, os próximos meses determinarão se a cortina final cairá no Oriente Médio, nos Estados Unidos ou no cenário internacional com a seleção de Portugal.