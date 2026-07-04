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“Cristiano Ronaldo está mantendo Portugal como refém” - Zlatan Ibrahimovic faz crítica contundente ao atacante do Al-Nassr após vitória apertada sobre a Croácia
Ibrahimovic questiona a vaga de Ronaldo
Ibrahimovic fez uma avaliação contundente do papel de Ronaldo na seleção de Portugal após a vitória da equipe de Roberto Martinez sobre a Croácia por 2 a 1. Falando como comentarista da Fox Sports, o ex-atacante do AC Milan e do Manchester United argumentou que Portugal não pode esperar disputar títulos importantes com Ronaldo liderando o ataque aos 41 anos. Ele sugeriu que o astro do Al-Nassr está sendo convocado mais por causa de seu status do que por seu desempenho atual.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic dá um veredicto contundente
Ibrahimovic aproveitou a vitória de Portugal sobre a Croácia para questionar a confiança contínua de Martínez em Ronaldo. Ele argumentou que a contribuição decisiva de Gonçalo Ramos destacou a necessidade de uma mudança no ataque e afirmou que Portugal estava se prejudicando ao depender do seu capitão.
“Os torcedores de Portugal poderiam ter previsto o que está acontecendo”, afirmou Ibrahimovic. “Não dá para esperar ganhar nada em 2026 com um Cristiano Ronaldo de 41 anos liderando o ataque. Especialmente porque Ramos está no banco, tendo entrado em campo e marcado um gol.
“Isso não é ‘liderança lendária’. É o ego que está mantendo a equipe refém. Ronaldo perdeu o toque e a mobilidade. Agora ele fica só na área... A essa altura, é mais a aura dele que o sustenta do que as pernas. Continuar escalando-o como titular é pura loucura motivada pela nostalgia.”
Sobrevivendo ao susto croata
Enquanto o debate interno sobre o papel de Ronaldo continua acalorado, pode-se dizer que Portugal teve sorte de ter conseguido passar da fase de 32. A partida em Toronto foi repleta de polêmicas, principalmente depois que o gol de Josko Gvardiol no final da partida foi anulado por impedimento, após uma longa análise do VAR. A decisão deixou o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, furioso, já que sua equipe teve negado o gol de empate aos 113 minutos.
Ronaldo teve seu momento de glória ao converter um pênalti para empatar o placar, depois que Ivan Perisic havia colocado a Croácia na frente. A Seleção acabou vencendo a partida com um gol de Ramos nos segundos finais.
- Getty Images
A Espanha é o próximo grande desafio
Portugal agora se prepara para o confronto das oitavas de final contra a Espanha, um jogo que colocará ainda mais sob os holofotes a escolha da escalação feita por Martínez. Resta saber se o técnico português tomará a grande decisão de deixar Ronaldo no banco ou se continuará contando com ele para liderar o ataque da equipe.
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