Recusando-se a entrar no debate em torno da saída antecipada do capitão da seleção, Postecoglou adotou um tom firme em sua entrevista coletiva antes da partida: "Cristiano voltou ao clube em boas condições físicas e mentais. Isso é o mais importante para nós."

Ao ser questionado sobre o atrito relatado entre o atacante e o técnico de Portugal, Jorge Jesus, o treinador encerrou o assunto: "Não gosto que técnicos de clubes comentem o que acontece na seleção, então não vou falar sobre isso."