ZUMA Press Wire
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Cristiano Ronaldo está "em boa forma física e mental" enquanto o técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, evita polêmica com Portugal
Técnico confirma condição física de talismã
O técnico Postecoglou confirmou que seu atacante veterano voltou a se juntar ao elenco em ótimas condições antes da oitava rodada da Saudi Pro League. Aos 41 anos, ele entra imediatamente na disputa por uma vaga entre os titulares quando o gigante de Riad receber o Al-Diriyah na sexta-feira. Sem se deixar abalar pela intensa especulação que circula pela Europa, o treinador australiano segue totalmente focado em preparar sua equipe para manter a briga pelas primeiras posições da tabela.
- AFP
Treinador evita polêmica sobre convocação da seleção
Recusando-se a entrar no debate em torno da saída antecipada do capitão da seleção, Postecoglou adotou um tom firme em sua entrevista coletiva antes da partida: "Cristiano voltou ao clube em boas condições físicas e mentais. Isso é o mais importante para nós."
Ao ser questionado sobre o atrito relatado entre o atacante e o técnico de Portugal, Jorge Jesus, o treinador encerrou o assunto: "Não gosto que técnicos de clubes comentem o que acontece na seleção, então não vou falar sobre isso."
Gigantes de Riad aguardam o grupo completo
Longe dos holofotes sobre seu talismã, a preparação do Al-Nassr recebeu um impulso oportuno com João Félix retornando aos treinos completos em Riad. A comissão técnica agora aguarda apenas seu contingente de internacionais sauditas recém-saídos da conquista da Copa do Golfo Arábico, após derrotar os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na final de quarta-feira. Reunir novamente o elenco completo será vital à medida que o atual campeão da liga encara um calendário doméstico e continental congestionado.
- AFP
Candidatos ao título miram a liderança nacional
O Al-Nassr entra no duelo de sexta-feira a apenas dois pontos da liderança, sabendo que uma vitória contra o Al-Diriyah mantém a pressão firme sobre os líderes Al-Hilal e Al-Ittihad. O confronto dá início a uma sequência implacável no outono para os atuais campeões, que não podem se dar ao luxo de tropeços no cenário doméstico antes da retomada dos compromissos regionais. Na linha de frente do ataque, Ronaldo segue focado em transformar sua marca de 979 gols em um número de quatro dígitos.
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