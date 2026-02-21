Getty Images
Cristiano Ronaldo está de volta! O astro português marca dois gols e o Al-Nassr volta ao topo da Liga Profissional Saudita com uma vitória confortável
Al-Nassr assume a liderança da Liga Profissional Saudita após décima vitória consecutiva
O Al-Nassr entrou em campo como grande favorito contra o time que ocupa a 12ª posição na Liga Profissional Saudita, mas viu o visitante Al-Hazem criar a primeira chance clara do jogo, quando Omar Al-Somah ficou livre para cabecear dentro da área, mas viu sua tentativa fraca cair nas mãos de Bento, goleiro do Al-Nassr.
Joao Felix avançou e pediu pênalti após uma disputa com Abdelmounaim Boutouil, que escapou da punição após uma verificação do VAR para um possível pênalti e cartão vermelho.
O Al-Nassr assumiu a liderança momentos depois, quando Ronaldo encontrou espaço nas costas da defesa no ataque seguinte e chutou a bola no ângulo superior da rede, de um ângulo fechado. O final foi excelente e, desta vez, a equipe da casa se beneficiou de uma verificação do VAR, já que uma bandeira de impedimento inicial foi anulada depois que o grande português calculou perfeitamente sua corrida por trás. Seu final certeiro era esperado e o Al-Nassr assumiu a liderança aos 13 minutos.
Após um gol tão inteligente, Ronaldo deveria ter marcado o segundo, mas desperdiçou uma chance mais fácil sete minutos depois. Mais uma vez diante do gol, o jogador de 41 anos mostrou sua classe ao driblar o goleiro Ibrahim Zaied, mas perdeu o equilíbrio no momento crucial e não conseguiu empurrar a bola para o gol. As reclamações de falta não foram atendidas e o placar permaneceu em 1 a 0 por enquanto.
O resultado seria ampliado pelo Al-Hazem aos 30 minutos. Depois de dar assistência para o primeiro gol de Ronaldo, Coman virou artilheiro após um passe genial de Felix para o francês que avançava. Coman deslizou a bola para o gol, marcando seu oitavo gol na temporada e dobrando a vantagem do time da casa.
O domínio do Al-Nassr continuou após o intervalo, com Felix chutando para fora e Youssouf Oumarou mandando por cima do travessão após um erro de Mohamed Simakan. Ronaldo buscou seu segundo gol, mas foi impedido duas vezes por Zaied, que fez várias defesas na meta visitante.
Mas ele foi derrotado por outro momento de pura qualidade, desta vez pelo meio-campista brasileiro Angelo, que avançou mais da metade do campo, driblando quatro jogadores para garantir o resultado com o gol da noite. Ronaldo não quis ficar atrás, porém, e marcou outro gol enfático da esquerda da área para dar brilho à vitória dominante e levar o Al-Nassr de volta ao topo da tabela.
O jogador mais valioso
Depois de ter sido poupado na Liga dos Campeões da AFC contra o Arkadag, do Turquemenistão, no meio da semana, Ronaldo voltou ao time titular de forma enfática para levar o Al-Nassr à vitória. Seus dois gols foram quase idênticos, com Coman lançando o jogador de 41 anos duas vezes e ele finalizando com precisão, superando Zaied, que jogou bem, mas não conseguiu impedir o ícone português. Menção honrosa para Coman, que participou em três dos quatro gols, mas esta foi a noite de Ronaldo, como tantas outras vezes.
O grande perdedor
Na verdade, os visitantes tiveram um desempenho bastante bom, considerando os adversários que disputam o título, e foram derrotados por momentos de pura classe, e não por erros defensivos graves.
Se o Al-Nassr tivesse permitido que o Al-Hazem voltasse ao jogo, provavelmente teria sido por culpa de Simakan, que perdeu a bola de forma descuidada na sua própria área antes de Oumarou desperdiçar a oportunidade. O zagueiro do Al-Nassr também recebeu um cartão amarelo e derrubou um adversário, o que poderia ter merecido um segundo cartão amarelo em outro dia.
Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐
