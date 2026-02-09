Cristiano Ronaldo está de volta! O astro português está pronto para encerrar a greve, enquanto o Al-Nassr marca a data do retorno.

Ronaldo teria ameaçado deixar o Nassr, mas não está claro se novas maquinações políticas nos bastidores o convencerão a ficar. O jornal A Bola noticiou que dois executivos portugueses, José Semedo e Simao Coutinho, tiveram seus poderes reduzidos antes da janela de transferências, afetando sua capacidade de contratar novos jogadores, mas essas responsabilidades agora teriam sido devolvidas a eles.

Os dirigentes da Saudi Pro League lembraram a Ronaldo que todos os clubes da sua divisão operam de forma independente, o que significa que o grande jogador deve levantar quaisquer questões com os seus próprios empregadores, em vez de potencialmente prejudicar a reputação da liga como um todo.

“A Saudi Pro League está estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras”, afirmaram em comunicado.

“Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo — por mais importante que seja — determina decisões além de seu próprio clube.

“As recentes atividades de transferência demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.

“A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como pretendido.

“O foco continua sendo o futebol — em campo, onde ele deve estar — e a manutenção de uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”

