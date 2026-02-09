Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo está de volta! O astro português está pronto para encerrar a greve, enquanto o Al-Nassr marca a data do retorno.
O gol de Ronaldo para encerrar a partida
Segundo o jornal A Bola, Ronaldo já voltou aos treinos com o Al-Nassr depois de ter faltado aos últimos dois jogos em protesto contra as negociações de transferência de janeiro. O Nassr já marcou a data do seu regresso, contra o Al-Fateh no próximo fim de semana. O Nassr joga contra o Arkadag no Turquemenistão na Liga dos Campeões Asiática 2 a meio da semana, mas Ronaldo não deverá jogar nesse jogo.
Relatos sugeriram que Ronaldo ficou ofendido com a falta de atividade do Nassr na janela de transferências de inverno, já que o clube contratou apenas um jogador jovem, enquanto o rival Al-Hilal conseguiu contratar Karim Benzema, do Al-Ittihad. O PIF é dono dos três clubes, e Ronaldo ficou furioso, embora o A Bola também afirme que ele estava irritado com o atraso nos pagamentos aos funcionários do Nassr. Agora, o Nassr teria concordado em pagar, com a disputa de poder terminando com uma vitória para o atacante.
Ronaldo advertido pela SPL
Ronaldo teria ameaçado deixar o Nassr, mas não está claro se novas maquinações políticas nos bastidores o convencerão a ficar. O jornal A Bola noticiou que dois executivos portugueses, José Semedo e Simao Coutinho, tiveram seus poderes reduzidos antes da janela de transferências, afetando sua capacidade de contratar novos jogadores, mas essas responsabilidades agora teriam sido devolvidas a eles.
Os dirigentes da Saudi Pro League lembraram a Ronaldo que todos os clubes da sua divisão operam de forma independente, o que significa que o grande jogador deve levantar quaisquer questões com os seus próprios empregadores, em vez de potencialmente prejudicar a reputação da liga como um todo.
“A Saudi Pro League está estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras”, afirmaram em comunicado.
“Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.
Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo — por mais importante que seja — determina decisões além de seu próprio clube.
“As recentes atividades de transferência demonstram claramente essa independência. Um clube se fortaleceu de uma maneira específica. Outro escolheu uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro de parâmetros financeiros aprovados.
“A competitividade da liga fala por si. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando como pretendido.
“O foco continua sendo o futebol — em campo, onde ele deve estar — e a manutenção de uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”
Admoestado pelos profissionais
A decisão de Ronaldo não foi muito bem recebida pelos espectadores no país e no exterior, com a lenda da Premier League Alan Shearer chocado com seu comportamento.
O maior artilheiro de todos os tempos da liga disse: “Não há muitas pessoas que ganham mais de £ 400.000 por dia e entram em greve. Deve ser uma posição agradável estar em uma situação em que se pode dizer que não vai trabalhar, apesar de ganhar tanto dinheiro. É bizarro quando se pensa nisso. Ele é um superastro, mas entrar em greve nesse nível não parece bom.”
O que vem a seguir?
O Al-Nassr está atualmente em segundo lugar na tabela da SPL, apenas um ponto atrás do Al-Hilal, apesar de seus rivais pelo título ainda não terem perdido nesta temporada. Ronaldo ainda não conquistou o maior prêmio da Arábia Saudita e continua sua busca por esse objetivo, antes da Copa do Mundo de 2026 neste verão. É claro que ele vai querer estar na melhor forma possível para esse torneio.
