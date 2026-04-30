Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita, ao liderar o Al-Nassr a uma vitória decisiva sobre o Al Ahli, de Ivan Toney

Em um confronto decisivo que permaneceu empatado por 75 minutos, era inevitável que Ronaldo fosse o homem a dar o impulso decisivo. O jogador de 41 anos saltou mais alto para cabecear um escanteio preciso cobrado por seu companheiro de seleção portuguesa João Félix, mandando a bola no ângulo superior e deixando Edouard Mendy paralisado no lugar.

O gol de cabeça marcou o 25º gol de Ronaldo na atual campanha da liga, reforçando sua posição como um dos finalizadores mais precisos do mundo. Após o gol, o pentacampeão da Bola de Ouro comemorou com sua exuberância característica, levando seus companheiros de equipe até a bandeira de escanteio, enquanto a torcida do Al-Nassr sentia que o primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita para seu capitão estava finalmente ao alcance.