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Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita, ao liderar o Al-Nassr a uma vitória decisiva sobre o Al Ahli, de Ivan Toney
Ronaldo, em grande forma, abre o placar
Em um confronto decisivo que permaneceu empatado por 75 minutos, era inevitável que Ronaldo fosse o homem a dar o impulso decisivo. O jogador de 41 anos saltou mais alto para cabecear um escanteio preciso cobrado por seu companheiro de seleção portuguesa João Félix, mandando a bola no ângulo superior e deixando Edouard Mendy paralisado no lugar.
O gol de cabeça marcou o 25º gol de Ronaldo na atual campanha da liga, reforçando sua posição como um dos finalizadores mais precisos do mundo. Após o gol, o pentacampeão da Bola de Ouro comemorou com sua exuberância característica, levando seus companheiros de equipe até a bandeira de escanteio, enquanto a torcida do Al-Nassr sentia que o primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita para seu capitão estava finalmente ao alcance.
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Kingsley Coman sela a 20ª vitória consecutiva do Al-Nassr
Enquanto Ronaldo ganhava as manchetes com o primeiro gol, o ex-jogador do Bayern de Munique, Kingsley Coman, garantiu que não haveria suspense no final. O francês aproveitou a falha do Al Ahli em afastar mais uma jogada de bola parada perigosa aos 90 minutos, mandando uma bola forte para o fundo da rede, fazendo 2 a 0 e selando oficialmente o resultado.
Com essa vitória, a notável sequência de vitórias do Al-Nassr chega a 20 partidas consecutivas em todas as competições, incluindo 16 vitórias seguidas no campeonato nacional. O gigante de Riade agora ocupa a liderança da tabela, com oito pontos de vantagem sobre o Al-Hilal e 13 pontos de vantagem sobre o Al Ahli. O Al-Nassr tem apenas quatro jogos restantes na temporada, em comparação com os cinco de seus rivais. Isso significa que tanto o Al-Hilal quanto o Al Ahli permanecem matematicamente na disputa, mas alcançar o líder da liga em ascensão será uma tarefa monumental.
Na briga pela Chuteira de Ouro com Toney e Quinones
O brilhantismo constante de Ronaldo levou-o a atingir a marca histórica de 25 ou mais gols em três temporadas consecutivas do campeonato, um feito que ele não alcançava desde sua icônica passagem de nove anos pelo Real Madrid. O total de sua carreira chega agora a impressionantes 970 gols por clubes e pela seleção, sendo 126 deles com a camisa amarela e azul do Al-Nassr.
O experiente atacante também está em uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita. Atualmente, ele está dois gols atrás do atacante do Al Ahli, Ivan Toney, que ocupa o segundo lugar na tabela de artilheiros, e três atrás de Julian Quinones, que lidera a competição com 28 gols.
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A contagem regressiva final para a glória
Para o Al Ahli, a derrota é um trago amargo de engolir em meio a um período de sucesso em outras frentes. Embora tenha defendido recentemente o título da Liga dos Campeões da AFC, a equipe de Matthias Jaissle tem vacilado em termos de consistência no campeonato nacional justamente no momento mais crítico. A diferença para o topo da tabela parece agora insuperável, com o tempo se esgotando para o time de Jeddah.
Com o Al-Nassr precisando de apenas alguns pontos para garantir matematicamente o título, o foco em Riade entre os torcedores já mudou para as comemorações. Ronaldo, que transformou o panorama do futebol saudita desde sua chegada, está agora a poucos dias de levantar seu primeiro grande troféu, que lhe escapava desde que se mudou para o Oriente Médio.