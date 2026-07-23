Cristiano Ronaldo em uma “franquia diferente” da de Lionel Messi “faria sentido” se o maior jogador de todos os tempos português quisesse uma aventura na MLS ao lado de seu eterno rival

Sir David Beckham conseguiu atrair o astro argentino Messi para os Estados Unidos em 2023. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro trouxe para o sul da Flórida os títulos da Leagues Cup, do Supporters’ Shield e da MLS Cup, além de ter conquistado dois prêmios de MVP.

Ele foi acompanhado no Estado do Sol por alguns rostos conhecidos, com nomes como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez e Rodrigo De Paul concordando em defender os Herons. O meio-campista brasileiro Casemiro tornou-se a mais recente contratação de peso para a mais ambiciosa das franquias.

Será que Ronaldo poderia seguir esse caminho em algum momento? Restam poucas conquistas para o atacante português alcançar em uma carreira que já quebrou todos os recordes. Ele tem agora 41 anos e está se aproximando rapidamente da marca de 1.000 gols na carreira. Será que ele apreciaria a oportunidade de competir ao lado de Messi antes de pendurar as chuteiras, que fizeram história, pela última vez?