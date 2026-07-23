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Cristiano Ronaldo em uma “franquia diferente” da de Lionel Messi “faria sentido” se o maior jogador de todos os tempos português quisesse uma aventura na MLS ao lado de seu eterno rival
Messi é acompanhado por rostos conhecidos no Inter Miami
Sir David Beckham conseguiu atrair o astro argentino Messi para os Estados Unidos em 2023. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro trouxe para o sul da Flórida os títulos da Leagues Cup, do Supporters’ Shield e da MLS Cup, além de ter conquistado dois prêmios de MVP.
Ele foi acompanhado no Estado do Sol por alguns rostos conhecidos, com nomes como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez e Rodrigo De Paul concordando em defender os Herons. O meio-campista brasileiro Casemiro tornou-se a mais recente contratação de peso para a mais ambiciosa das franquias.
Será que Ronaldo poderia seguir esse caminho em algum momento? Restam poucas conquistas para o atacante português alcançar em uma carreira que já quebrou todos os recordes. Ele tem agora 41 anos e está se aproximando rapidamente da marca de 1.000 gols na carreira. Será que ele apreciaria a oportunidade de competir ao lado de Messi antes de pendurar as chuteiras, que fizeram história, pela última vez?
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Será que Ronaldo algum dia será companheiro de time de Messi?
Silvestre — que já jogou ao lado de Ronaldo no Manchester United — não acredita que um acordo de grande repercussão venha a ser fechado. Tendo atuado ele próprio na MLS pelo Portland Timbers, o francês — em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL, quando questionado se CR7 poderia se sentir tentado a perseguir o sonho americano: “Acho que ele construiu algo sólido na Arábia Saudita e conquistou o campeonato. Não sei. Não sei se ele gostaria de ir para os EUA, mas com certeza isso é algo que não dá para descartar para ele. Se ele quiser continuar jogando. Se ele joga na Arábia Saudita, pode jogar em qualquer lugar, para ser sincero. Eu não descartaria essa possibilidade.”
Silvestre acrescentou sobre a possibilidade de Ronaldo trocar o Al-Nassr por Miami e dividir o vestiário com Messi: “Acho que faria mais sentido tê-los em times diferentes e competindo um contra o outro. Seria mais atraente, mais divertido.
“Também faria mais sentido para qualquer técnico. Não acho que eles possam ficar no mesmo vestiário. Não que eles não se dessem bem, não é isso que estou dizendo. Do ponto de vista do Messi, como líder, só pode haver um. Então, acho que tê-los em times diferentes faria mais sentido.”
Beckham está desenvolvendo um projeto ambicioso na MLS
Outra ex-estrela da MLS e ex-companheiro de equipe de Ronaldo no Old Trafford, o ex-jogador da seleção italiana Giuseppe Rossi, já havia comentado ao GOAL sobre a possibilidade de Messi e CR7 unirem forças: “Não quero ver isso.
“Não quero ver Messi e Ronaldo juntos. Isso seria meio estranho. É melhor mantê-los separados. Se Ronaldo quiser jogar nos EUA, coloquem-no no... qual é mesmo o outro time da Flórida? Orlando. Assim, pelo menos, eles poderiam ter uma boa rivalidade por lá.”
Se alguém pudesse transformar esse sonho em realidade, porém, seria a lenda do United e da Inglaterra, Beckham — já que ele continua mandando no pedaço como coproprietário do Inter Miami. Robert Earnshaw — que já jogou pelo Toronto FC, pelo Chicago Fire e pelo Vancouver Whitecaps — disse ao GOAL que “Golden Balls” seria o homem certo para proporcionar aos torcedores de todo o mundo um espetáculo incrível nos Estados Unidos: “Se houvesse um lugar onde isso pudesse acontecer, seria em algum lugar como o Inter Miami.
“Infelizmente, não acho que isso vá acontecer. Todos nós, fãs fanáticos, adoraríamos vê-los jogando em um time um dia e trabalhando juntos antes que ambos se aposentem. Não acho que isso vá acontecer, mas se houvesse uma chance, acho que David Beckham seria o cara certo para fazer isso acontecer.”
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Contratos dos “GOAT”: Quando terminam os contratos de Ronaldo e Messi
Ronaldo ainda tem um ano restante de contrato na Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr e manifestou o desejo de jogar ao lado de seu filho, Cristiano Jr. — que está subindo nas categorias de base no Oriente Médio.
Messi tem contrato em Miami até 2028, portanto, ainda existe a possibilidade de ele receber um rosto conhecido nos EUA antes que esses dois grandes nomes de todos os tempos comecem a pensar seriamente na aposentadoria.
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