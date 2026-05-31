Cristiano Ronaldo em Hollywood!? “Uma coisa” que o maior de todos os tempos português precisa fazer para se tornar um “grande ator”

O ex-jogador da seleção francesa Frank Leboeuf, que trocou com sucesso as chuteiras por uma carreira no cinema e no teatro, acredita que Ronaldo tem potencial para ser um grande sucesso em Hollywood. No entanto, o campeão da Copa do Mundo adverte que o talento por si só não será suficiente para que o atacante domine uma nova arte. Leboeuf, que atuou no filme biográfico sobre Stephen Hawking, “A Teoria de Tudo”, insiste que o jogador de 41 anos deve tratar a atuação com a mesma disciplina que aplicou ao futebol.

Falando em nome da CSB, Leboeuf disse ao Showbiz Cheat Sheet: “Cristiano Ronaldo será um grande ator se fizer uma coisa certa… Se ele quiser fazer isso, tenho um conselho para ele: faça cursos de atuação. Não pense que você é um ator assim, do nada. Ele tem sido o melhor exemplo de quem trabalha duro para se tornar um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Portanto, para se tornar um ator, você também precisa trabalhar. Tenho certeza de que Cristiano Ronaldo será um ótimo ator. Desejo o melhor para ele, mas ele precisa fazer cursos de atuação. Ele precisa respeitar o mundo dessa indústria.”



