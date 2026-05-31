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Cristiano Ronaldo em Hollywood!? “Uma coisa” que o maior de todos os tempos português precisa fazer para se tornar um “grande ator”
O conselho de Leboeuf para a carreira de ator de CR7
O ex-jogador da seleção francesa Frank Leboeuf, que trocou com sucesso as chuteiras por uma carreira no cinema e no teatro, acredita que Ronaldo tem potencial para ser um grande sucesso em Hollywood. No entanto, o campeão da Copa do Mundo adverte que o talento por si só não será suficiente para que o atacante domine uma nova arte. Leboeuf, que atuou no filme biográfico sobre Stephen Hawking, “A Teoria de Tudo”, insiste que o jogador de 41 anos deve tratar a atuação com a mesma disciplina que aplicou ao futebol.
Falando em nome da CSB, Leboeuf disse ao Showbiz Cheat Sheet: “Cristiano Ronaldo será um grande ator se fizer uma coisa certa… Se ele quiser fazer isso, tenho um conselho para ele: faça cursos de atuação. Não pense que você é um ator assim, do nada. Ele tem sido o melhor exemplo de quem trabalha duro para se tornar um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Portanto, para se tornar um ator, você também precisa trabalhar. Tenho certeza de que Cristiano Ronaldo será um ótimo ator. Desejo o melhor para ele, mas ele precisa fazer cursos de atuação. Ele precisa respeitar o mundo dessa indústria.”
- AFP
Como evitar as armadilhas do amadorismo
Leboeuf está convencido de que o treinamento profissional é a única maneira de evitar o constrangimento de uma transição fracassada. Ele citou outros jogadores que tentaram dar esse salto sem formação acadêmica como um exemplo a ser evitado para o pentacampeão da Bola de Ouro. O francês destacou que ser uma celebridade não significa automaticamente ser um artista, observando que a técnica vocal e a presença de palco são habilidades específicas que devem ser aprendidas ao longo do tempo.
Para ilustrar seu argumento, o ex-zagueiro do Chelsea citou a recente tentativa teatral de outro ex-jogador. “Vi que Adil Rami estava atuando em uma peça nos últimos quatro meses, mas sem fazer cursos”, explicou Leboeuf. “E quando me perguntaram o que eu achava, eu disse que não tinha ido vê-lo. Não quero vê-lo porque sei o que vai faltar nele. Vai faltar voz e presença de palco. Isso é normal, porque ele não sabe que é um trabalho. É um trabalho de verdade.”
Um futuro na franquia Velozes e Furiosos?
Os rumores em torno do futuro cinematográfico de Ronaldo já estão ganhando força significativa em Hollywood. O astro de filmes de ação Vin Diesel recentemente provocou uma enxurrada de especulações ao sugerir que o atacante português poderia se juntar ao universo de “Velozes e Furiosos” no próximo e último capítulo da saga de corridas de rua. Diesel provocou os fãs nas redes sociais, afirmando que os produtores já haviam escrito um papel para ele no filme intitulado “Fast Forever”.
Ronaldo estaria aberto à ideia de atuar, tendo demonstrado interesse no passado durante entrevistas. Enquanto continua balançando as redes na Liga Profissional da Arábia Saudita, seu foco está claramente se expandindo para o seu legado fora de campo. Uma participação especial de alta octanagem ao lado de Diesel e sua turma representaria um grande primeiro passo em um mundo onde Ronaldo poderia continuar a alavancar sua projeção global sem precedentes muito tempo depois de parar de marcar gols.
- AFP
Lançamento do estúdio de cinema UR•MARV
Além de simples papéis como ator, Ronaldo já está se posicionando como uma figura influente nos bastidores. Em abril de 2025, ele anunciou um importante empreendimento ao lançar seu próprio estúdio de cinema independente, o UR•MARV, em parceria com o aclamado diretor britânico Matthew Vaughn. Essa colaboração visa unir o mundo do esporte à narrativa, utilizando tecnologia inovadora para criar conteúdo de ação de alta qualidade para o público global.
A parceria com o diretor de Kingsman já rendeu frutos, com a dupla supostamente já tendo financiado dois filmes de ação. Sobre a mudança de rumo na carreira, Ronaldo disse: “Este é um capítulo emocionante para mim, à medida que encaro novos empreendimentos nos negócios.” Vaughn mostrou-se igualmente entusiasmado com a colaboração, descrevendo a estrela do Al-Nassr como um “super-herói da vida real” que já criou histórias em campo que nenhum roteirista jamais poderia imaginar.