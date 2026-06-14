A seleção de Portugal adotou uma forma comovente de homenagear o ex-atacante do Liverpool e da Seleção, Jota, que faleceu tragicamente em um acidente de carro no ano passado. O time usará pulseiras comemorativas durante toda a sua campanha na Copa do Mundo, a partir da partida de estreia no Grupo K contra a República Democrática do Congo na próxima semana. O acessório foi um presente pessoal do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, após uma reunião com a equipe antes da partida para o torneio.

O meio-campista Vitinha explicou o significado das pulseiras, revelando que elas foram projetadas especificamente para atender às normas da FIFA em campo. “Basicamente, a história da pulseira é que, quando fomos nos encontrar com o primeiro-ministro, ele nos ofereceu essa pulseira”, disse a estrela do Paris Saint-Germain aos repórteres.

“Eles garantiram que fosse uma pulseira que pudéssemos usar em campo. Ela tem todas as especificações para que possamos entrar em campo com ela, com o nome de todos os jogadores, além do nome especial de Diogo Jota.

"Ele nos deixou escolher se queríamos usá-la ou não, como (usá-la), durante o dia ou durante a partida. Nós a recebemos com muito carinho e decidimos usá-la."











