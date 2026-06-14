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Cristiano Ronaldo e os craques de Portugal usam pulseiras especiais em homenagem a Diogo Jota durante o treino que antecede a estreia na Copa do Mundo
Um gesto comovente para Jota
A seleção de Portugal adotou uma forma comovente de homenagear o ex-atacante do Liverpool e da Seleção, Jota, que faleceu tragicamente em um acidente de carro no ano passado. O time usará pulseiras comemorativas durante toda a sua campanha na Copa do Mundo, a partir da partida de estreia no Grupo K contra a República Democrática do Congo na próxima semana. O acessório foi um presente pessoal do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, após uma reunião com a equipe antes da partida para o torneio.
O meio-campista Vitinha explicou o significado das pulseiras, revelando que elas foram projetadas especificamente para atender às normas da FIFA em campo. “Basicamente, a história da pulseira é que, quando fomos nos encontrar com o primeiro-ministro, ele nos ofereceu essa pulseira”, disse a estrela do Paris Saint-Germain aos repórteres.
“Eles garantiram que fosse uma pulseira que pudéssemos usar em campo. Ela tem todas as especificações para que possamos entrar em campo com ela, com o nome de todos os jogadores, além do nome especial de Diogo Jota.
"Ele nos deixou escolher se queríamos usá-la ou não, como (usá-la), durante o dia ou durante a partida. Nós a recebemos com muito carinho e decidimos usá-la."
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Martinez encontra inspiração na tragédia
O técnico de Portugal, Roberto Martinez, tem falado abertamente sobre o impacto que o legado de Jota teve na preparação mental do grupo para o torneio. Jota, que disputou 49 partidas e marcou 14 gols pela seleção, era uma peça fundamental na cultura do vestiário. Martinez acredita que a memória do ex-atacante fornecerá a energia necessária para superar os momentos difíceis inerentes a uma campanha na Copa do Mundo.
“Diogo é a nossa luz”, disse Martinez ao The Athletic. “Diogo é a nossa referência de querer ou precisar realizar o que era o seu sonho, que era conquistar títulos para Portugal, como fez ao vencer a Liga das Nações. Ele foi uma parte importante do que construímos no vestiário.
“Ele queria ganhar a Copa do Mundo, então isso se torna uma espécie de responsabilidade, um exemplo, porque Diogo era o exemplo puro de acreditar em tudo o que fosse possível, sempre com aquela tenacidade, sempre encontrando a resposta no momento certo, nos momentos difíceis da partida.”
Vitinha minimiza o rótulo de "favorito" em Miami
Apesar do peso emocional que os impulsiona, o elenco permanece focado nos desafios táticos que se apresentam nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vitinha, que vem de conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões a nível de clubes, foi rápido em moderar as expectativas em relação ao status de Portugal como favorito do torneio. Ele insistiu que a equipe deve manter uma postura humilde se quiser superar o resultado das quartas de final alcançado no Catar há quatro anos.
“Não diria que somos os favoritos, mas temos grande qualidade e capacidade para avançar longe no torneio”, acrescentou Vitinha. “Sabemos que o caminho certo é sermos humildes e jogarmos da maneira certa. Temos o talento, tudo o que precisamos são os aspectos técnicos e táticos.” A seleção vem treinando em Miami para se aclimatar às condições norte-americanas antes de sua primeira partida na quarta-feira.
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Desafios logísticos e sonhos de Copa do Mundo
O formato da Copa do Mundo de 2026, disputada em três países, apresenta dificuldades específicas, especialmente no que diz respeito às longas distâncias de viagem e às variações climáticas entre os locais de jogo. Vitinha reconheceu que, embora o clima seja um fator a ser considerado, trata-se de um desafio que todas as nações participantes devem enfrentar. Ele ressaltou que Portugal não apresentaria “desculpas”, independentemente de jogar sob o calor do México ou nas diferentes temperaturas dos Estados Unidos e do Canadá.
“O clima afetará a forma como jogamos, mas isso vale para todos, não apenas para nós”, observou o meio-campista. “Com as variações de temperatura nos EUA, no México e no Canadá, é muito difícil. Mas é a Copa do Mundo e não há desculpas, nem condições que possam nos impedir de dar tudo de nós pela seleção nacional.
"Sempre sonhei com isso e conquistei muitas coisas importantes. Quero conquistar este título também."