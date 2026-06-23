Cristiano Ronaldo e Neymar “não precisam provar nada para ninguém” em meio às críticas na Copa do Mundo, insiste João Cancelo, da seleção de Portugal

Cancelo afirma que nem Ronaldo nem Neymar merecem as críticas severas que estão enfrentando nesta Copa do Mundo. Em entrevista aos repórteres, Cancelo comentou sobre a atenção negativa da mídia em torno de Ronaldo após o empate de 1 a 1 de Portugal com a República Democrática do Congo, bem como o debate sobre se Neymar deveria ter sido incluído na seleção brasileira após perder os dois primeiros jogos devido a uma lesão na panturrilha.

“Não acho que Neymar ou Cristiano precisem provar nada para ninguém”, afirmou Cancelo. “O talento deles e o que conquistaram no futebol falam por si mesmos. Toda essa conversa é só para aparecer. Tanto Cristiano quanto Neymar sabem quem são e o que representam para seus países.”