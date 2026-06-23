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Cristiano Ronaldo e Neymar “não precisam provar nada para ninguém” em meio às críticas na Copa do Mundo, insiste João Cancelo, da seleção de Portugal
Ícones do futebol em defesa
Cancelo afirma que nem Ronaldo nem Neymar merecem as críticas severas que estão enfrentando nesta Copa do Mundo. Em entrevista aos repórteres, Cancelo comentou sobre a atenção negativa da mídia em torno de Ronaldo após o empate de 1 a 1 de Portugal com a República Democrática do Congo, bem como o debate sobre se Neymar deveria ter sido incluído na seleção brasileira após perder os dois primeiros jogos devido a uma lesão na panturrilha.
“Não acho que Neymar ou Cristiano precisem provar nada para ninguém”, afirmou Cancelo. “O talento deles e o que conquistaram no futebol falam por si mesmos. Toda essa conversa é só para aparecer. Tanto Cristiano quanto Neymar sabem quem são e o que representam para seus países.”
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Recordes internacionais inigualáveis
Ronaldo e Neymar têm sido consistentemente decisivos para suas respectivas seleções ao longo dos anos. Recentemente, Ronaldo se juntou a Lionel Messi como os únicos jogadores a terem disputado seis edições diferentes da Copa do Mundo. Além disso, Ronaldo continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da seleção masculina, tendo marcado 143 gols desde sua estreia em 2003.
Por outro lado, Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols em 128 partidas. No entanto, Neymar não joga pela seleção brasileira desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em outubro de 2023, e os críticos têm questionado sua forma física atual. Apesar das especulações, Cancelo acredita que as conquistas inigualáveis de Ronaldo e Neymar devem inspirar respeito absoluto da comunidade futebolística mundial.
Hendry está pronto para o desafio contra o Brasil
Enquanto isso, Jack Hendry afirma não ter medo de enfrentar Neymar quando a Escócia jogar contra o Brasil na quarta-feira. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que Neymar está apto para voltar em Miami. Hendry já jogou contra Neymar na Liga dos Campeões e na Arábia Saudita. Em declarações na base de treinamento da Escócia, Hendry comentou: “Sim, sem problema. Obviamente, ele estava fora do campeonato em que eu jogava. Me sinto bastante à vontade para enfrentar o Neymar e estou ansioso por isso; com certeza será uma boa disputa. Joguei contra ele na Liga dos Campeões... Obviamente, o trio de ataque naquela época era Messi, Mbappé e Neymar. A gente aprende muito com esses momentos.”
- AFP
Finais decisivas da fase de grupos estão por vir
Portugal enfrenta o Uzbequistão na terça-feira, antes de jogar contra a Colômbia em sua última partida da fase de grupos. Já o Brasil enfrentará a Escócia na quarta-feira, encerrando as disputas do Grupo C. Ambas as seleções precisam desesperadamente de vitórias nesses próximos jogos para garantir a liderança em seus respectivos grupos e assegurar um caminho favorável rumo às fases eliminatórias do torneio.