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Cristiano Ronaldo e Messi como exemplos: Mohamed Salah abandonou o futebol na viagem a Trabzon?

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Uma jornada dentro da mente do craque egípcio para conhecer os motivos de sua decisão surpreendente

Futebol, o nome do esporte adorado por milhões, ou, se preferir, por bilhões ao redor do mundo, mas que, para muitos jogadores, não passa de um meio para alcançar objetivos maiores, alguns relacionados ao próprio esporte, e outros que vão além disso.

E parece que o craque egípcio Mohamed Salah era do segundo tipo, ao embarcar em uma jornada nova, e talvez a última de sua carreira profissional, com a transferência para o Campeonato Turco, mais precisamente para o Trabzonspor, em um negócio que gerou grande polêmica.

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  • Segunda infração: Salah vai se arrepender de novo?

    Desde que o Trabzonspor anunciou a contratação de Mohamed Salah, muitos fãs do astro egípcio saíram em campo para criticá-lo pela escolha, sob o argumento de que o Campeonato Turco está abaixo de sua capacidade, de seu nome e de sua história.

    Essa forte oposição a uma transferência Salah só viveu uma única vez, 12 anos atrás, e o curioso é que foi pelo motivo oposto ao atual, em janeiro de 2014, quando ele saiu do Basel, da Suíça, para o Chelsea.

    Naquela época, o astro egípcio estava prestes a se transferir para o Liverpool, mas o Chelsea e seu então técnico português, José Mourinho, intervieram no último instante e conseguiram fechar o negócio.

    A transferência de Salah para o Chelsea não agradou a muitos de seus fãs, sobretudo porque o clube londrino estava lotado de estrelas, o que dificultou a missão do astro egípcio, que ainda estava no início de sua trajetória no futebol.

    Pelo contrário, o Liverpool precisava mais de "Mo", diante de sua acirrada disputa com o Chelsea e o Manchester City pelo título da Premier League naquela temporada, além da necessidade de um jogador ofensivo ao lado de Luis Suárez e Daniel Sturridge.

    No fim, Mohamed Salah escolheu atender ao chamado do coração e aceitar o convite de Mourinho, que o procurou pessoalmente para convencê-lo, mas sem dúvida se arrependeu dessa decisão, já que não teve uma oportunidade real no Chelsea.

    O curioso é que Salah esperou 3 anos e meio para corrigir esse erro, quando o Liverpool o contratou no verão de 2017, após duas passagens pela Fiorentina e pela Roma, mas chegou aos 25 anos, em vez dos 21, o que reduziu o tempo de sua trajetória com o Liverpool.

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  • Salah abandonou o futebol?

    Agora, Salah contrariou a opinião de sua torcida pela segunda vez e escolheu se transferir para o Trabzonspor, mas há grande probabilidade de que ele não se arrependa dessa decisão, pois, muito provavelmente, ele busca objetivos distantes daqueles pelos quais seus admiradores o criticam, e distantes também do futebol.

    O objetivo começou a ficar claro há quase um ano inteiro, poucos dias depois de renovar seu contrato com o Liverpool até 2027, quando o astro egípcio decidiu comprar uma mansão de luxo na cidade turca de Bodrum, por 10 milhões de dólares, o equivalente a meio bilhão de libras egípcias.

    E Salah deu esse passo não apenas após a renovação com o Liverpool, mas também depois de ter passado suas férias de verão daquela época na mesma cidade litorânea turca.

    Ficou evidente que o astro egípcio pensa em morar por algum tempo, e talvez por muito tempo, na Turquia, e isso talvez aconteça após o fim de sua carreira futebolística, mas por que não durante essa mesma carreira?

  • Vida tranquila e um novo negócio

    Desde o início da atual janela de transferências de verão, e após o fim da trajetória de "Mo" com o Liverpool, ficou evidente que seu empresário, Ramy Abbas, buscava para ele uma proposta adequada especificamente no Campeonato Turco, apesar de ter recebido algumas ofertas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

    Isso confirmava que Salah não pensou em se transferir para o Trabzonspor, ou para o Besiktas antes dele, por causa do futebol, mas sim para aproveitar sua vida pessoal, em uma cidade que conquistou seu coração, e talvez o assunto vá além disso, envolvendo investimentos comerciais.

    O jornal turco "Sabah" confirmou, naquela ocasião, que o empresário turco Ahmet Karakol, sócio comercial de Mohamed Salah na Inglaterra, foi quem esteve por trás da visita dele à cidade de Bodrum, no verão do ano passado.

    Karakol fez questão de receber o astro egípcio nessa visita, tendo em vista que ele é dono de diversas empresas e investimentos relacionados ao turismo na Turquia.

    E não há dúvida de que essa relação comercial, e o que dela resultou com a compra da luxuosa mansão em Bodrum, pode ter influenciado a decisão de Mohamed Salah e feito do Campeonato Turco seu destino, para se envolver em novos negócios comerciais.

    Além disso, Salah obteve grandes vantagens ao assinar com o Trabzonspor, onde receberá um salário anual no valor de 17 milhões de euros, além de outros 5 milhões como bônus e variáveis, e 20% das receitas da venda de produtos que levam seu nome.

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  • Cristiano Ronaldo e Messi como exemplo

    Mohamed Salah não é o primeiro jogador a colocar objetivos não esportivos no topo de suas considerações, tendo sido precedido nisso por diversos astros do futebol ao redor do mundo, à frente deles o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

    No inverno de 2023, Ronaldo detonou uma das maiores surpresas da história do futebol, ao decidir se transferir para o Campeonato Saudita, mais especificamente para o Al-Nassr, após uma longa jornada pelos maiores clubes europeus, como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

    A movimentação de Ronaldo não veio apenas por sua crença no projeto saudita, mas também pelos privilégios exorbitantes que recebeu, especialmente o salário fabuloso que chegou a 200 milhões de euros por ano, segundo relatos da imprensa.

    E após renovar seu contrato em 2025, "El Don" obteve ainda mais vantagens, como receber 15% das ações do Al-Nassr, além da disponibilização de um avião particular e de uma equipe completa a seu serviço, composta por 16 pessoas.

    Messi também fez a mesma coisa ao se transferir para o Inter Miami no verão de 2023, quando quis permanecer em uma cidade turística internacional, e ainda acertou receber um salário que varia de 50 a 80 milhões de dólares por ano.

    Além disso, o astro argentino acertou receber uma porcentagem da propriedade do clube americano quando se aposentar, uma porcentagem dos lucros das vendas de camisas, bem como das receitas das novas assinaturas no serviço de streaming dedicado às partidas do Campeonato Americano.

  • Por que não a Arábia Saudita?

    Isso talvez revele parte dos motivos pelos quais Mohamed Salah recusou a transferência para a liga saudita, apesar de ter recebido uma proposta enorme para se transferir ao Al-Ittihad, no valor de 25 milhões de euros por ano, um aumento de 8 milhões em relação ao seu salário no Trabzonspor.

    Embora a cidade de Jidá seja litorânea, a Arábia Saudita se caracteriza por suas altas temperaturas na maior parte do ano, algo do qual reclamaram vários craques do futebol mundial que ingressaram na liga saudita recentemente.

    Além disso, mesmo em caso de receber 25 milhões de euros na primeira temporada, o craque egípcio não teria garantido esse salário na segunda temporada, diante da grande pressão dos torcedores na Arábia Saudita.

    Isso fica evidente na saída do técnico francês Laurent Blanc do Al-Ittihad, após apenas 4 rodadas do início da temporada passada da liga saudita, apesar de ter sido campeão da liga e da copa na temporada anterior.

    Alguns craques também foram associados a uma saída da liga saudita em mais de uma ocasião, diante das críticas às quais são submetidos de forma contínua, até mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, assim como o atacante francês Karim Benzema.

    Salah estaria carregado de uma pressão maior, especialmente por ser o principal astro, e o Al-Ittihad não passa por seus melhores momentos, sofrendo bastante tanto no âmbito técnico quanto administrativo, o que torna a questão de seu sucesso e brilho no clube cheia de riscos.

    O que aumenta a pressão é que o craque egípcio foi alvo de críticas sauditas antes mesmo de se juntar, seja por parte do norte-americano Ben Harburg, dono do clube Al-Kholood, que considerou que a liga saudita não é um lugar para passar as férias da aposentadoria.

    Da mesma forma, o comunicador saudita Walid Al-Farraj pediu a Salah que não se juntasse à Roshn Saudi League, e considerou que não é o lugar adequado para ele no momento atual, enquanto o outro comunicador saudita Saud Al-Sarami o descreveu como acabado.

    Pelo contrário, Salah teve uma recepção histórica assim que chegou à Turquia, e foi recebido por milhares no aeroporto, que passaram a gritar seu nome, em meio a um interesse oficial em concretizar o negócio, mesmo quando sua transferência para o Beşiktaş fracassou.

    Além disso, as ambições do Trabzonspor não são como as do Al-Ittihad, pois o clube turco não busca títulos, mas sim participações europeias, diante do domínio do Galatasaray e do Fenerbahçe no topo.

    Tudo isso dará ao craque egípcio mais tranquilidade e segurança para cumprir seu contrato com o clube turco, ao contrário da liga saudita, da qual ele poderia ter saído após uma única temporada de sua contratação, caso não apresentasse o esperado.

  • Salah, um novo Ronaldo?

    No entanto, Salah pode se ver diante de um cenário que não imaginava: ser uma espécie de novo Ronaldo no Campeonato Turco, repetindo o que o astro português fez ao se transferir para o Al-Nassr no inverno de 2023.

    A recepção histórica que o astro egípcio recebeu jamais havia sido concedida a qualquer outra estrela, apesar de o Campeonato Turco ter contado com diversos craques mundiais ao longo dos últimos anos.

    Este pode ser o ponto de partida a partir do qual o Campeonato Turco avance rumo a mais contratações de jogadores de futebol de primeiro nível, para rivalizar com as grandes ligas europeias.

    Se isso acontecer, permanecerá como um marco luminoso na trajetória esportiva de Salah, mesmo após sua aposentadoria, já que ele ficará historicamente conhecido como o padrinho do Campeonato Turco em sua nova era.