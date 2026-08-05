Isso talvez revele parte dos motivos pelos quais Mohamed Salah recusou a transferência para a liga saudita, apesar de ter recebido uma proposta enorme para se transferir ao Al-Ittihad, no valor de 25 milhões de euros por ano, um aumento de 8 milhões em relação ao seu salário no Trabzonspor.
Embora a cidade de Jidá seja litorânea, a Arábia Saudita se caracteriza por suas altas temperaturas na maior parte do ano, algo do qual reclamaram vários craques do futebol mundial que ingressaram na liga saudita recentemente.
Além disso, mesmo em caso de receber 25 milhões de euros na primeira temporada, o craque egípcio não teria garantido esse salário na segunda temporada, diante da grande pressão dos torcedores na Arábia Saudita.
Isso fica evidente na saída do técnico francês Laurent Blanc do Al-Ittihad, após apenas 4 rodadas do início da temporada passada da liga saudita, apesar de ter sido campeão da liga e da copa na temporada anterior.
Alguns craques também foram associados a uma saída da liga saudita em mais de uma ocasião, diante das críticas às quais são submetidos de forma contínua, até mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, assim como o atacante francês Karim Benzema.
Salah estaria carregado de uma pressão maior, especialmente por ser o principal astro, e o Al-Ittihad não passa por seus melhores momentos, sofrendo bastante tanto no âmbito técnico quanto administrativo, o que torna a questão de seu sucesso e brilho no clube cheia de riscos.
O que aumenta a pressão é que o craque egípcio foi alvo de críticas sauditas antes mesmo de se juntar, seja por parte do norte-americano Ben Harburg, dono do clube Al-Kholood, que considerou que a liga saudita não é um lugar para passar as férias da aposentadoria.
Da mesma forma, o comunicador saudita Walid Al-Farraj pediu a Salah que não se juntasse à Roshn Saudi League, e considerou que não é o lugar adequado para ele no momento atual, enquanto o outro comunicador saudita Saud Al-Sarami o descreveu como acabado.
Pelo contrário, Salah teve uma recepção histórica assim que chegou à Turquia, e foi recebido por milhares no aeroporto, que passaram a gritar seu nome, em meio a um interesse oficial em concretizar o negócio, mesmo quando sua transferência para o Beşiktaş fracassou.
Além disso, as ambições do Trabzonspor não são como as do Al-Ittihad, pois o clube turco não busca títulos, mas sim participações europeias, diante do domínio do Galatasaray e do Fenerbahçe no topo.
Tudo isso dará ao craque egípcio mais tranquilidade e segurança para cumprir seu contrato com o clube turco, ao contrário da liga saudita, da qual ele poderia ter saído após uma única temporada de sua contratação, caso não apresentasse o esperado.