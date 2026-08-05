Desde que o Trabzonspor anunciou a contratação de Mohamed Salah, muitos fãs do astro egípcio saíram em campo para criticá-lo pela escolha, sob o argumento de que o Campeonato Turco está abaixo de sua capacidade, de seu nome e de sua história.

Essa forte oposição a uma transferência Salah só viveu uma única vez, 12 anos atrás, e o curioso é que foi pelo motivo oposto ao atual, em janeiro de 2014, quando ele saiu do Basel, da Suíça, para o Chelsea.

Naquela época, o astro egípcio estava prestes a se transferir para o Liverpool, mas o Chelsea e seu então técnico português, José Mourinho, intervieram no último instante e conseguiram fechar o negócio.

A transferência de Salah para o Chelsea não agradou a muitos de seus fãs, sobretudo porque o clube londrino estava lotado de estrelas, o que dificultou a missão do astro egípcio, que ainda estava no início de sua trajetória no futebol.

Pelo contrário, o Liverpool precisava mais de "Mo", diante de sua acirrada disputa com o Chelsea e o Manchester City pelo título da Premier League naquela temporada, além da necessidade de um jogador ofensivo ao lado de Luis Suárez e Daniel Sturridge.

No fim, Mohamed Salah escolheu atender ao chamado do coração e aceitar o convite de Mourinho, que o procurou pessoalmente para convencê-lo, mas sem dúvida se arrependeu dessa decisão, já que não teve uma oportunidade real no Chelsea.

O curioso é que Salah esperou 3 anos e meio para corrigir esse erro, quando o Liverpool o contratou no verão de 2017, após duas passagens pela Fiorentina e pela Roma, mas chegou aos 25 anos, em vez dos 21, o que reduziu o tempo de sua trajetória com o Liverpool.