Desde que o Trabzonspor anunciou a contratação de Mohamed Salah, muitos admiradores do craque egípcio saíram em sua defesa para criticá-lo por esse passo, alegando que o Campeonato Turco está abaixo do seu potencial, do seu nome e da sua história.

Essa forte oposição à transferência só foi vivida por Salah uma única vez, há 12 anos, e o curioso é que foi pelos motivos opostos aos atuais, em janeiro de 2014, quando ele se transferiu do Basel, da Suíça, para o Chelsea.

Naquela época, o craque egípcio estava prestes a se transferir para o Liverpool, mas o Chelsea e seu técnico português na ocasião, José Mourinho, intervieram no último instante e conseguiram fechar o negócio.

A transferência de Salah para o Chelsea não agradou a muitos de seus admiradores, sobretudo porque o clube londrino estava repleto de estrelas, o que dificultou a missão do craque egípcio, que ainda estava no início de sua carreira futebolística.

Pelo contrário, o Liverpool precisava mais de "Mo", diante de sua disputa acirrada com Chelsea e Manchester City pelo título da Premier League naquela temporada, e de sua necessidade por um jogador ofensivo ao lado de Luis Suárez e Daniel Sturridge.

No fim, Mohamed Salah optou por atender ao chamado do coração e aceitar o convite de Mourinho, que entrou em contato pessoalmente para convencê-lo, mas sem dúvida se arrependeu dessa decisão, já que não teve uma oportunidade real no Chelsea.

O curioso é que Salah esperou 3 anos e meio para corrigir esse erro, quando o Liverpool o contratou no verão de 2017, após passagens por Fiorentina e Roma, mas ele chegou aos 25 anos, em vez de 21, o que reduziu o tempo de sua trajetória com o Liverpool.