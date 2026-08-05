Talvez isso revele parte dos motivos da recusa de Mohamed Salah em se transferir para o Campeonato Saudita, apesar de ter recebido uma proposta enorme para se juntar ao Al-Ittihad, no valor de 25 milhões de euros por ano, um aumento de 8 milhões em relação ao seu salário no Trabzonspor.
Embora a cidade de Jidá seja litorânea, a Arábia Saudita se destaca por suas altas temperaturas durante a maior parte do ano, algo do qual reclamaram vários astros do futebol mundial que se juntaram ao Campeonato Saudita recentemente.
Além disso, mesmo no caso de receber 25 milhões de euros na primeira temporada, o astro egípcio não teria a garantia de receber esse salário na segunda temporada, diante da enorme pressão da torcida na Arábia Saudita.
Isso fica evidente na saída do técnico francês Laurent Blanc do Al-Ittihad, após apenas 4 rodadas do início da última temporada do Campeonato Saudita, apesar de ter sido campeão da liga e da copa na temporada anterior.
Alguns astros também foram associados a uma saída do Campeonato Saudita em mais de uma ocasião, diante das críticas às quais são submetidos constantemente, até mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, bem como o atacante francês Karim Benzema.
Salah estaria carregado de uma pressão ainda maior, especialmente por ser o principal astro, e o Al-Ittihad não atravessa seus melhores momentos, sofrendo bastante tanto no aspecto técnico quanto no administrativo, o que torna a questão de seu sucesso e de seu brilho no clube repleta de riscos.
O que aumenta a pressão é que o astro egípcio foi alvo de críticas sauditas antes mesmo de se juntar ao clube, seja por parte do americano Ben Harburg, proprietário do Al-Kholood, que considerou que o Campeonato Saudita não é lugar para passar as férias da aposentadoria.
Da mesma forma, o jornalista saudita Waleed Al-Faraj pediu a Salah que não se juntasse à Roshn League, e considerou que não é o lugar adequado para ele no momento atual, enquanto o outro jornalista saudita Saud Al-Sarami o descreveu como acabado.
Ao contrário, Salah teve uma recepção histórica assim que chegou à Turquia, sendo recebido por milhares de pessoas no aeroporto, que passaram a gritar seu nome, em meio a um interesse oficial em concretizar a transação, mesmo quando sua transferência para o Beşiktaş empacou.
Além disso, as ambições do Trabzonspor não são como as do Al-Ittihad, pois o clube turco não busca títulos, mas sim participações europeias, diante do domínio de Galatasaray e Fenerbahçe no topo.
Tudo isso dará ao astro egípcio mais tranquilidade e segurança para cumprir seu contrato com o clube turco, ao contrário do Campeonato Saudita, do qual ele poderia ter saído após uma única temporada de sua contratação, caso não apresentasse o esperado.