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Ahmed Mansy

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Cristiano Ronaldo e Messi como exemplo: será que Mohamed Salah abandonou o futebol na viagem a Trabzon?

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Uma viagem pela mente do astro egípcio para conhecer os motivos de sua decisão surpreendente

Futebol, o nome do esporte que é amado por milhões, ou se preferir, por bilhões ao redor do mundo, mas que para muitos jogadores não passa de um meio para alcançar objetivos maiores, alguns relacionados ao próprio esporte, e outros que vão muito além disso.

E parece que o astro egípcio Mohamed Salah era do segundo tipo, ao percorrer uma nova jornada, e talvez a última em sua carreira profissional, com a transferência para o Campeonato Turco, mais precisamente para o Trabzonspor, em um negócio que gerou uma grande polêmica.

  • Segunda infração: Salah vai se arrepender novamente?

    Desde que o Trabzonspor anunciou a contratação de Mohamed Salah, muitos admiradores do craque egípcio saíram em sua defesa para criticá-lo por esse passo, alegando que o Campeonato Turco está abaixo do seu potencial, do seu nome e da sua história.

    Essa forte oposição à transferência só foi vivida por Salah uma única vez, há 12 anos, e o curioso é que foi pelos motivos opostos aos atuais, em janeiro de 2014, quando ele se transferiu do Basel, da Suíça, para o Chelsea.

    Naquela época, o craque egípcio estava prestes a se transferir para o Liverpool, mas o Chelsea e seu técnico português na ocasião, José Mourinho, intervieram no último instante e conseguiram fechar o negócio.

    A transferência de Salah para o Chelsea não agradou a muitos de seus admiradores, sobretudo porque o clube londrino estava repleto de estrelas, o que dificultou a missão do craque egípcio, que ainda estava no início de sua carreira futebolística.

    Pelo contrário, o Liverpool precisava mais de "Mo", diante de sua disputa acirrada com Chelsea e Manchester City pelo título da Premier League naquela temporada, e de sua necessidade por um jogador ofensivo ao lado de Luis Suárez e Daniel Sturridge.

    No fim, Mohamed Salah optou por atender ao chamado do coração e aceitar o convite de Mourinho, que entrou em contato pessoalmente para convencê-lo, mas sem dúvida se arrependeu dessa decisão, já que não teve uma oportunidade real no Chelsea.

    O curioso é que Salah esperou 3 anos e meio para corrigir esse erro, quando o Liverpool o contratou no verão de 2017, após passagens por Fiorentina e Roma, mas ele chegou aos 25 anos, em vez de 21, o que reduziu o tempo de sua trajetória com o Liverpool.

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  • Salah abandonou o futebol?

    Agora Salah contrariou a opinião de seus torcedores pela segunda vez e escolheu se transferir para o Trabzonspor, mas, em grande medida, não vai se arrepender dessa decisão, porque, na maioria das vezes, ele busca objetivos distantes daqueles pelos quais seus admiradores o criticam, e distantes também do futebol.

    O objetivo começou a ficar claro há quase um ano inteiro, poucos dias depois de renovar seu contrato com o Liverpool até 2027, quando o astro egípcio decidiu comprar uma mansão luxuosa na cidade turca de Bodrum, por 10 milhões de dólares, ou o equivalente a meio bilhão de libras egípcias.

    Salah deu esse passo não apenas depois da renovação com o Liverpool, mas também depois de ter passado suas férias de verão, naquela ocasião, nessa mesma cidade litorânea turca.

    Ficou evidente que o astro egípcio pensava em morar por algum tempo, talvez por um longo tempo, na Turquia, e talvez isso fosse depois do fim de sua carreira no futebol. Mas por que não durante essa mesma carreira?

  • Vida tranquila e um novo negócio

    Desde o início da atual janela de transferências de verão, e após o fim da trajetória de "Mo" com o Liverpool, ficou claro que seu empresário, Ramy Abbas, buscava para ele uma proposta adequada especificamente no Campeonato Turco, apesar de ter recebido algumas ofertas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

    Isso confirmava que Salah não pensou em se transferir para o Trabzonspor, nem antes para o Beşiktaş, por causa do futebol, mas sim para aproveitar sua vida pessoal, em uma cidade que conquistou seu coração, e talvez o assunto vá além disso, envolvendo investimentos comerciais.

    O jornal turco "Sabah" afirmou, na ocasião, que o empresário turco Ahmet Karakol, sócio comercial de Mohamed Salah na Inglaterra, foi quem esteve por trás de sua visita à cidade de Bodrum, no verão do ano passado.

    Karakol fez questão de receber o astro egípcio naquela visita, tendo em vista que ele possui diversas empresas e investimentos relacionados ao turismo na Turquia.

    Não há dúvida de que essa relação comercial, e o que dela resultou com a compra da luxuosa villa em Bodrum, pode ter influenciado a decisão de Mohamed Salah, tornando o Campeonato Turco seu destino, para se envolver em novos negócios comerciais.

    Além disso, Salah obteve grandes vantagens ao assinar com o Trabzonspor, onde receberá um salário anual no valor de 17 milhões de euros, além de outros 5 milhões como incentivos e variáveis, e 20% da receita da venda de produtos que levam seu nome.

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  • Cristiano Ronaldo e Messi como exemplos

    Mohamed Salah não é o primeiro jogador a colocar objetivos que vão além do esportivo no topo de suas prioridades. Antes dele, diversos craques do futebol mundial fizeram o mesmo, com destaque para o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

    No inverno de 2023, Cristiano Ronaldo provocou uma das maiores surpresas da história do futebol, ao decidir se transferir para o Campeonato Saudita, mais especificamente para o Al-Nassr, após uma longa trajetória pelos maiores clubes europeus, como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

    A decisão de Cristiano Ronaldo não veio apenas por sua crença no projeto saudita, mas também pelos benefícios exorbitantes que recebeu, especialmente o salário astronômico que chegou a 200 milhões de euros por ano, segundo relatos da imprensa.

    E, após renovar seu contrato em 2025, "o Dom" obteve ainda mais vantagens, como a aquisição de 15% das ações do Al-Nassr, além da disponibilização de um avião particular e de uma equipe completa a seu serviço, composta por 16 pessoas.

    Messi também fez o mesmo ao se transferir para o Inter Miami no verão de 2023, quando quis permanecer em uma cidade turística de nível global. Ele ainda acertou receber um salário que varia entre 50 e 80 milhões de dólares por ano.

    Além disso, o craque argentino acertou obter uma parte da propriedade do clube norte-americano quando se aposentar, uma porcentagem dos lucros com a venda de camisas, bem como das receitas das novas assinaturas no serviço de transmissão dedicado às partidas do Campeonato Norte-Americano.

  • Por que não a Arábia Saudita?

    Talvez isso revele parte dos motivos da recusa de Mohamed Salah em se transferir para o Campeonato Saudita, apesar de ter recebido uma proposta enorme para se juntar ao Al-Ittihad, no valor de 25 milhões de euros por ano, um aumento de 8 milhões em relação ao seu salário no Trabzonspor.

    Embora a cidade de Jidá seja litorânea, a Arábia Saudita se destaca por suas altas temperaturas durante a maior parte do ano, algo do qual reclamaram vários astros do futebol mundial que se juntaram ao Campeonato Saudita recentemente.

    Além disso, mesmo no caso de receber 25 milhões de euros na primeira temporada, o astro egípcio não teria a garantia de receber esse salário na segunda temporada, diante da enorme pressão da torcida na Arábia Saudita.

    Isso fica evidente na saída do técnico francês Laurent Blanc do Al-Ittihad, após apenas 4 rodadas do início da última temporada do Campeonato Saudita, apesar de ter sido campeão da liga e da copa na temporada anterior.

    Alguns astros também foram associados a uma saída do Campeonato Saudita em mais de uma ocasião, diante das críticas às quais são submetidos constantemente, até mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, bem como o atacante francês Karim Benzema.

    Salah estaria carregado de uma pressão ainda maior, especialmente por ser o principal astro, e o Al-Ittihad não atravessa seus melhores momentos, sofrendo bastante tanto no aspecto técnico quanto no administrativo, o que torna a questão de seu sucesso e de seu brilho no clube repleta de riscos.

    O que aumenta a pressão é que o astro egípcio foi alvo de críticas sauditas antes mesmo de se juntar ao clube, seja por parte do americano Ben Harburg, proprietário do Al-Kholood, que considerou que o Campeonato Saudita não é lugar para passar as férias da aposentadoria.

    Da mesma forma, o jornalista saudita Waleed Al-Faraj pediu a Salah que não se juntasse à Roshn League, e considerou que não é o lugar adequado para ele no momento atual, enquanto o outro jornalista saudita Saud Al-Sarami o descreveu como acabado.

    Ao contrário, Salah teve uma recepção histórica assim que chegou à Turquia, sendo recebido por milhares de pessoas no aeroporto, que passaram a gritar seu nome, em meio a um interesse oficial em concretizar a transação, mesmo quando sua transferência para o Beşiktaş empacou.

    Além disso, as ambições do Trabzonspor não são como as do Al-Ittihad, pois o clube turco não busca títulos, mas sim participações europeias, diante do domínio de Galatasaray e Fenerbahçe no topo.

    Tudo isso dará ao astro egípcio mais tranquilidade e segurança para cumprir seu contrato com o clube turco, ao contrário do Campeonato Saudita, do qual ele poderia ter saído após uma única temporada de sua contratação, caso não apresentasse o esperado.

  • Salah: um novo Ronaldo?

    Contudo, Salah pode se ver diante de um modelo que não imaginava, o de ser uma espécie de novo Ronaldo no Campeonato Turco, repetindo o que o craque português fez ao se transferir para o Al-Nassr no inverno de 2023.

    A recepção histórica que o astro egípcio recebeu jamais havia sido concedida a qualquer outro craque, apesar de o Campeonato Turco ter contado com diversos nomes de nível mundial ao longo dos últimos anos.

    Este pode ser o ponto de partida a partir do qual o Campeonato Turco avança rumo a mais contratações de estrelas do futebol de primeiro escalão, para rivalizar com as grandes ligas europeias.

    Caso isso aconteça, ficará marcado como um ponto luminoso na trajetória esportiva de Salah, mesmo após sua aposentadoria, pois ele permanecerá historicamente conhecido como o padrinho do Campeonato Turco em sua nova era.