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Cristiano Ronaldo e Lionel Messi “se importam” com o que o outro está fazendo? Ex-companheiro de CR7 no Manchester United revela bastidores da rivalidade pelo posto de GOAT
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Ronaldo e Messi perseguem a marca de 1.000 gols na carreira
Embora a carreira profissional de Ronaldo tenha começado um pouco antes da de Messi, eles explodiram quase ao mesmo tempo. Isso foi há quase 20 anos, com duas décadas dividindo os holofotes e se enfrentando no mais alto nível do futebol mundial.
Dois dos maiores de todos os tempos somam incontáveis troféus por clubes e 13 Bolas de Ouro entre si, com feitos de excelência aparentemente sobre-humanos sendo alcançados ao representar seus respectivos times nacionais e seleções.
Ambos estão em busca dos 1.000 gols, com Ronaldo liderando essa corrida no momento, enquanto grandes títulos seguem sendo conquistados atuando por Al-Nassr, da Saudi Pro League, e pelo Inter Miami, campeão da MLS Cup.
Nunca inimigos, mas também não exatamente amigos próximos
Tem havido poucos sinais de que qualquer um dos dois vá desacelerar, aos 41 e 39 anos, apesar de CR7 ter virado manchete recentemente de forma infeliz após se retirar da mais recente convocação de Portugal. Eles seguem encantando torcedores ao redor do mundo.
Até mesmo as datas de aposentadoria dos dois podem acabar se entrelaçando, com nenhum querendo se aposentar enquanto o outro ainda estiver em atividade. Eles nunca foram inimigos, mesmo quando defendiam os rivais de El Clasico, Real Madrid e Barcelona, mas não são amigos próximos.
Há admiração e respeito mútuos entre eles, mas também um desejo incansável de superar um ao outro. Embora estejam sempre totalmente focados em seus próprios jogos, um olho está para sempre voltado para como o outro está se saindo.
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Rivais na disputa pelo status de GOAT, Ronaldo e Messi se monitoram?
Questionado se Ronaldo e Messi monitoram um ao outro, o ex-meio-campista do Manchester United Anderson, que defendeu o Manchester United ao lado de CR7 e falava em nome do BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que os dois se importam um com o outro. Acho que os dois querem ver o melhor.
“Acho que Messi é igual. Messi vê Cristiano Ronaldo marcar dois, eu tenho que marcar dois gols. Porque essa é a mentalidade, a dos principais jogadores. Esses dois caras se impulsionam muito para alcançar um nível diferente, um planeta diferente.
“Os dois quase têm 1.000 gols. Isso é loucura. Quem faz isso? Pelé? Quem mais tem isso? Romário? Tipo um, dois jogadores. Esses caras vão marcar 1.000 gols. Como a geração de jogadores de videogame.
“Cristiano Ronaldo pode fazer isso aos 45 anos. Não sei por que as pessoas estão reclamando dele, porque Cristiano Ronaldo pode fazer isso aos 45 anos. Cristiano Ronaldo só precisa de dois minutos para marcar. Se você der tempo e espaço a Cristiano Ronaldo e Messi, não importa a idade, esses caras vão fazer isso.
“Se eu fosse o técnico da seleção, sempre levaria esses dois caras porque sei que eles podem marcar a qualquer momento, sejam 10 minutos, cinco minutos, é isso que os principais jogadores fazem.”
Neymar, mais um membro da elite global
Anderson ainda falou sobre outro compatriota que também fez parte da elite mundial: “Como o Neymar também. É por isso que a última Copa do Mundo com o Brasil me deixa tão triste. Porque coloque o Neymar em campo, não importa como ele esteja. Ele é o Neymar. Vai marcar a qualquer momento. Vai deixar alguém cara a cara com o gol. Você tem que deixar esse tipo de jogador jogar.
“Agora o Brasil perde o Neymar. Agora vocês não têm ninguém de quem reclamar. Porque as pessoas reclamam do Neymar há 10 anos. Há 10 anos, ‘Neymar, Neymar, Neymar’. Mas o cara dá tudo pela seleção. Agora vocês não têm ninguém para ajudá-lo. Ninguém para entrar e dizer: ‘Estou aqui, tenho a responsabilidade de salvá-lo’. Tudo tem sido Neymar, Neymar, Neymar.
“Agora eu quero ver Vinicius Junior aparecer. Quero ver Raphinha. Porque o Brasil na televisão, é muito difícil agradar as pessoas. Agora eu quero ver Vinicius Junior e Raphinha entrarem. Quero ver os garotos. Se vocês são jogadores de ponta, têm que assumir a responsabilidade aconteça o que acontecer.”
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Messi e Ronaldo ainda não estão prontos para se aposentar
Neymar pode ser reunido com Messi em um futuro não muito distante, já que as especulações continuam sugerindo que ele pode ir para Miami ao chegar ao fim de seu contrato com o Santos e se tornar um agente livre.
Um ícone argentino que se aposentou da seleção continua vinculado por contrato nos Estados Unidos até 2028. Ronaldo verá seu lucrativo contrato em Riad expirar no próximo verão, mas não houve qualquer indicação de que ele vá sair nessa etapa e pode ainda ter pelo menos mais um desafio pela frente.
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