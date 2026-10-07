Cristiano Ronaldo e Lionel Messi “se importam” com o que o outro está fazendo? Ex-companheiro de CR7 no Manchester United revela bastidores da rivalidade pelo posto de GOAT

Questionado se Ronaldo e Messi monitoram um ao outro, o ex-meio-campista do Manchester United Anderson, que defendeu o Manchester United ao lado de CR7 e falava em nome do BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que os dois se importam um com o outro. Acho que os dois querem ver o melhor.

“Acho que Messi é igual. Messi vê Cristiano Ronaldo marcar dois, eu tenho que marcar dois gols. Porque essa é a mentalidade, a dos principais jogadores. Esses dois caras se impulsionam muito para alcançar um nível diferente, um planeta diferente.

“Os dois quase têm 1.000 gols. Isso é loucura. Quem faz isso? Pelé? Quem mais tem isso? Romário? Tipo um, dois jogadores. Esses caras vão marcar 1.000 gols. Como a geração de jogadores de videogame.

“Cristiano Ronaldo pode fazer isso aos 45 anos. Não sei por que as pessoas estão reclamando dele, porque Cristiano Ronaldo pode fazer isso aos 45 anos. Cristiano Ronaldo só precisa de dois minutos para marcar. Se você der tempo e espaço a Cristiano Ronaldo e Messi, não importa a idade, esses caras vão fazer isso.

“Se eu fosse o técnico da seleção, sempre levaria esses dois caras porque sei que eles podem marcar a qualquer momento, sejam 10 minutos, cinco minutos, é isso que os principais jogadores fazem.”