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Cristiano Ronaldo e Ivan Toney são superados pelo atacante mexicano na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita, em uma grande surpresa
Estrela do Al-Qadsiah conquista o título de artilheiro
Em uma reviravolta que poucos previram no início da temporada, Quinones foi oficialmente coroado o artilheiro da Liga Profissional da Arábia Saudita. O jogador da seleção mexicana deu uma aula de futebol no confronto da última rodada contra o Al Ittihad, marcando um hat-trick espetacular na vitória por 5 a 1, elevando sua contagem na temporada para 33 gols e catapultando-se para o topo da tabela de artilheiros.
O atacante do Al-Qadsiah chegou à última rodada com 30 gols, atrás de Toney, que liderava a tabela com 32 gols, mas à frente de Ronaldo, com 26 gols. Quinones guardou sua melhor atuação para o último dia. Ao marcar um hat-trick contra o Al-Ittihad, o atacante — que se juntou ao Al-Qadsiah no verão de 2024, vindo do Club América, do México — elevou sua contagem final para 33 gols, saltando para o topo e conquistando a Chuteira de Ouro.
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Os grandes nomes europeus ficaram para trás
A conquista é ainda mais notável, tendo em vista o nível da concorrência que Quinones teve de superar. Ao atingir 33 gols, o ex-jogador do Club América conseguiu impedir que Ronaldo conquistasse sua terceira Chuteira de Ouro consecutiva na Arábia Saudita. Embora o ícone português tenha marcado duas vezes na vitória do Al-Nassr por 4 a 1 sobre o Damac na última rodada, terminando a temporada com 28 gols e garantindo o título para sua equipe, isso não foi suficiente para acompanhar o ritmo de Quinones. Ronaldo, portanto, ficou de fora da conquista da Chuteira de Ouro pela terceira vez consecutiva.
A disputa foi acirrada até o último minuto, com o ex-atacante do Brentford, Toney, terminando a campanha em segundo lugar com 32 gols. Toney, que liderava o ataque do Al-Ahli, não conseguiu marcar em sua última partida contra o Al-Khaleej, permitindo que o atacante do Al-Qadsiah o ultrapassasse no último momento.
O recorde lendário de Ronaldo permanece intacto
Apesar de não ter conquistado o troféu individual nesta temporada, Ronaldo pode se consolar com o fato de que seu maior marco estatístico continua intocável. O capitão do Al-Nassr detém o recorde de maior número de gols marcados em uma única temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Embora Quinones e Toney tenham se impulsionado mutuamente a alturas incríveis, nenhum dos dois conseguiu alcançar o histórico recorde de 35 gols estabelecido pelo astro português durante a campanha de 2023-24. A marca de Ronaldo de 35 gols em apenas 31 partidas continua sendo o padrão de excelência para atacantes no país do Golfo.
- AFP
O ímpeto da Copa do Mundo para o México
Para Quinones, o momento em que recebeu esse prêmio individual não poderia ser melhor. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o atacante enviou uma mensagem clara ao técnico do México, Javier Aguirre, sobre sua preparação para a cena internacional. Seu desempenho em um campeonato que conta com alguns dos melhores defensores do mundo sugere que ele está pronto para liderar o ataque do El Tri.