Em uma reviravolta que poucos previram no início da temporada, Quinones foi oficialmente coroado o artilheiro da Liga Profissional da Arábia Saudita. O jogador da seleção mexicana deu uma aula de futebol no confronto da última rodada contra o Al Ittihad, marcando um hat-trick espetacular na vitória por 5 a 1, elevando sua contagem na temporada para 33 gols e catapultando-se para o topo da tabela de artilheiros.

O atacante do Al-Qadsiah chegou à última rodada com 30 gols, atrás de Toney, que liderava a tabela com 32 gols, mas à frente de Ronaldo, com 26 gols. Quinones guardou sua melhor atuação para o último dia. Ao marcar um hat-trick contra o Al-Ittihad, o atacante — que se juntou ao Al-Qadsiah no verão de 2024, vindo do Club América, do México — elevou sua contagem final para 33 gols, saltando para o topo e conquistando a Chuteira de Ouro.