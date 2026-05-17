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Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideram a lista de indicados ao prêmio de Jogador da Temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita
Uma disputa acirrada pelo título na última rodada
As indicações aos prêmios de 2025-26 chegam em meio a uma disputa acirrada pelo título. Às vésperas das últimas rodadas, nesta quinta-feira, o Al Nassr conquistou uma vantagem mínima na liderança, com 83 pontos, ficando exatamente dois pontos à frente do invicto Al Hilal. O líder enfrenta o Damac, sabendo que uma vitória garantirá o campeonato, enquanto seu rival enfrenta um teste difícil contra o Al Fayha. A pressão recai inteiramente sobre o líder, que precisa manter a calma, já que qualquer deslize poderia permitir que o segundo colocado conquistasse o título no último momento.
Ronaldo e Félix em busca da glória nacional
Cristiano Ronaldo continua sendo o principal destaque do Al Nassr na busca pelo título nacional. O veterano marcou 26 gols nesta temporada, tornando-se recentemente o terceiro jogador da era moderna a atingir a marca de 100 gols na Pro League. Com sete prêmios de “Melhor em Campo”, Ronaldo é considerado o principal candidato ao prêmio de “Jogador da Temporada”.
Fundamentalmente, ele precisa de uma vitória na última rodada para conquistar seu primeiro grande troféu pelo Al-Nassr desde que se juntou ao time em 1º de janeiro de 2023. Ele está entre os indicados ao lado do companheiro de equipe João Félix, que teve uma temporada de estreia impressionante no clube. Com um recorde de três hat-tricks para um meio-campista registrado, Félix também lidera a tabela de assistências com 12 e ocupa o segundo lugar empatado em contribuições para gols.
Toney e as demais estrelas completam a lista de finalistas
Toney teve um ano sensacional com o Al-Ahli, marcando 32 gols em 31 partidas do campeonato. Toney marcou quatro hat-tricks e recebeu nove prêmios de Melhor Jogador da Partida. Enquanto isso, o Al-Qadsiah tem sua própria estrela em Quinones, que entrou para o clube dos 30 gols na temporada, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do time na primeira divisão com 50 gols, além de receber 13 prêmios de Melhor Jogador da Partida. Além disso, Ruben Neves comanda o meio-campo do Al Hilal, tornando-se o primeiro jogador a ultrapassar 2.000 passes e liderando todos em passes perigosos. Para garantir a imparcialidade entre essas cinco estrelas, a liga declarou: “Para ser elegível a este prêmio, um jogador deve ter participado de pelo menos 40% do total de partidas de sua equipe durante a Roshn Saudi League 2025-26, independentemente da posição em campo ou nacionalidade.”
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Superando a decepção continental
O final dramático desta quinta-feira acabará por definir os vencedores da temporada. Após uma derrota devastadora por 1 a 0 para o Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da AFC 2, no sábado, o Al-Nassr está desesperado por uma redenção. Se conseguir derrotar o Damac, o triunfo nacional amenizará a recente decepção continental e provocará grandes comemorações em toda Riade — e na casa de Ronaldo.