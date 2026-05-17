Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideram a lista de indicados ao prêmio de Jogador da Temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo continua sendo o principal destaque do Al Nassr na busca pelo título nacional. O veterano marcou 26 gols nesta temporada, tornando-se recentemente o terceiro jogador da era moderna a atingir a marca de 100 gols na Pro League. Com sete prêmios de “Melhor em Campo”, Ronaldo é considerado o principal candidato ao prêmio de “Jogador da Temporada”.

Fundamentalmente, ele precisa de uma vitória na última rodada para conquistar seu primeiro grande troféu pelo Al-Nassr desde que se juntou ao time em 1º de janeiro de 2023. Ele está entre os indicados ao lado do companheiro de equipe João Félix, que teve uma temporada de estreia impressionante no clube. Com um recorde de três hat-tricks para um meio-campista registrado, Félix também lidera a tabela de assistências com 12 e ocupa o segundo lugar empatado em contribuições para gols.



