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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideram a lista de indicados ao prêmio de Jogador da Temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita

C. Ronaldo
I. Toney
Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al-Ahli

A Liga Profissional Saudita divulgou oficialmente a lista dos cinco finalistas ao prestigioso prêmio de “Jogador da Temporada” de 2025-26. Enquanto a dramática disputa pelo título entre Al Nassr e Al Hilal chega ao seu clímax na última rodada, Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideram as indicações ao lado de João Félix, Julián Quiñones e Ruben Neves, em uma temporada acirrada.

  • Uma disputa acirrada pelo título na última rodada

    As indicações aos prêmios de 2025-26 chegam em meio a uma disputa acirrada pelo título. Às vésperas das últimas rodadas, nesta quinta-feira, o Al Nassr conquistou uma vantagem mínima na liderança, com 83 pontos, ficando exatamente dois pontos à frente do invicto Al Hilal. O líder enfrenta o Damac, sabendo que uma vitória garantirá o campeonato, enquanto seu rival enfrenta um teste difícil contra o Al Fayha. A pressão recai inteiramente sobre o líder, que precisa manter a calma, já que qualquer deslize poderia permitir que o segundo colocado conquistasse o título no último momento.

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  • Ronaldo e Félix em busca da glória nacional

    Cristiano Ronaldo continua sendo o principal destaque do Al Nassr na busca pelo título nacional. O veterano marcou 26 gols nesta temporada, tornando-se recentemente o terceiro jogador da era moderna a atingir a marca de 100 gols na Pro League. Com sete prêmios de “Melhor em Campo”, Ronaldo é considerado o principal candidato ao prêmio de “Jogador da Temporada”.

    Fundamentalmente, ele precisa de uma vitória na última rodada para conquistar seu primeiro grande troféu pelo Al-Nassr desde que se juntou ao time em 1º de janeiro de 2023. Ele está entre os indicados ao lado do companheiro de equipe João Félix, que teve uma temporada de estreia impressionante no clube. Com um recorde de três hat-tricks para um meio-campista registrado, Félix também lidera a tabela de assistências com 12 e ocupa o segundo lugar empatado em contribuições para gols.


  • Toney e as demais estrelas completam a lista de finalistas

    Toney teve um ano sensacional com o Al-Ahli, marcando 32 gols em 31 partidas do campeonato. Toney marcou quatro hat-tricks e recebeu nove prêmios de Melhor Jogador da Partida. Enquanto isso, o Al-Qadsiah tem sua própria estrela em Quinones, que entrou para o clube dos 30 gols na temporada, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do time na primeira divisão com 50 gols, além de receber 13 prêmios de Melhor Jogador da Partida. Além disso, Ruben Neves comanda o meio-campo do Al Hilal, tornando-se o primeiro jogador a ultrapassar 2.000 passes e liderando todos em passes perigosos. Para garantir a imparcialidade entre essas cinco estrelas, a liga declarou: “Para ser elegível a este prêmio, um jogador deve ter participado de pelo menos 40% do total de partidas de sua equipe durante a Roshn Saudi League 2025-26, independentemente da posição em campo ou nacionalidade.”

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Superando a decepção continental

    O final dramático desta quinta-feira acabará por definir os vencedores da temporada. Após uma derrota devastadora por 1 a 0 para o Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da AFC 2, no sábado, o Al-Nassr está desesperado por uma redenção. Se conseguir derrotar o Damac, o triunfo nacional amenizará a recente decepção continental e provocará grandes comemorações em toda Riade — e na casa de Ronaldo.

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