Cristiano Ronaldo é isentado de culpa pela eliminação de Portugal na Copa do Mundo pelo ex-técnico do Al-Nassr, enquanto o “GOAT” de 41 anos tropeça durante sua “última dança”

Luis Castro, ex-técnico do Al-Nassr que trabalhou em estreita colaboração com Ronaldo durante sua segunda temporada na Arábia Saudita, insistiu que o lendário atacante não deve ser o bode expiatório pela eliminação de Portugal. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, Castro argumentou que o foco deve permanecer no fracasso coletivo da equipe, em vez de se questionar o desempenho individual do capitão.

Em entrevista ao jornal saudita Arriyadiyah, Castro afirmou, quando questionado sobre o desempenho de Ronaldo: “Não avalio os jogadores individualmente; o valor de uma equipe está no grupo como um todo. Foi Portugal que perdeu, não um jogador específico.” Essa defesa surge em um momento em que o jogador de 41 anos enfrentava intenso escrutínio, com alguns argumentando que sua presença prejudicava a equipe de Roberto Martínez.