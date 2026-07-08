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Cristiano Ronaldo é isentado de culpa pela eliminação de Portugal na Copa do Mundo pelo ex-técnico do Al-Nassr, enquanto o “GOAT” de 41 anos tropeça durante sua “última dança”
Não há espaço para culpar ninguém individualmente
Luis Castro, ex-técnico do Al-Nassr que trabalhou em estreita colaboração com Ronaldo durante sua segunda temporada na Arábia Saudita, insistiu que o lendário atacante não deve ser o bode expiatório pela eliminação de Portugal. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, Castro argumentou que o foco deve permanecer no fracasso coletivo da equipe, em vez de se questionar o desempenho individual do capitão.
Em entrevista ao jornal saudita Arriyadiyah, Castro afirmou, quando questionado sobre o desempenho de Ronaldo: “Não avalio os jogadores individualmente; o valor de uma equipe está no grupo como um todo. Foi Portugal que perdeu, não um jogador específico.” Essa defesa surge em um momento em que o jogador de 41 anos enfrentava intenso escrutínio, com alguns argumentando que sua presença prejudicava a equipe de Roberto Martínez.
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Os detalhes defensivos foram decisivos
No entanto, apesar de defender o desempenho de Ronaldo, Castro apontou um erro individual como causa do gol da vitória da Espanha nos acréscimos. Ele destacou uma falha de concentração de Ruben Dias no final da partida, que acabou permitindo que Mikel Merino marcasse.
“Enquanto Portugal se preparava para a prorrogação, a Espanha ainda buscava o gol da vitória no tempo regulamentar e, por isso, colocou mais jogadores no ataque”, explicou Castro. “Em uma dessas tentativas, um dos zagueiros centrais de Portugal saiu da sua posição, o que abriu espaço para um jogador espanhol que, sem marcação, se infiltrou na linha defensiva e marcou o gol da vitória.”
Estatisticamente estagnado na América do Norte
Embora Castro tenha se apressado em defender o caráter do capitão, os números por trás da última participação de Ronaldo contam uma história mais difícil. O lendário atacante conseguiu marcar três gols durante o torneio, mas seu declínio físico ficou evidente nas jogadas abertas, já que Ronaldo se tornou o único atacante a jogar mais de 500 minutos nas duas últimas Copas do Mundo sem conseguir driblar um adversário,
Ronaldo, no entanto, manteve-se desafiador diante de sua saída emocionante. Refletindo sobre sua carreira, ele afirmou: “Estou triste por sair da Copa do Mundo assim. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família... Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nada. A Eurocopa era o mais importante. Para mim, 2016 tem a mesma importância que uma Copa do Mundo, sinceramente.”
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Previsão dos vencedores do torneio
Olhando para o futuro, o atual técnico do Grêmio admitiu que Portugal está, no momento, um degrau abaixo da elite internacional. “Existem seleções mais fortes no momento”, observou Castro. “A Argentina está no nível mais alto, enquanto Inglaterra e França vêm logo atrás.”
Quando pressionado a dar uma previsão sobre quem vai levantar a Copa do Mundo de 2026, ele não revelou suas cartas, mas reduziu a lista de possíveis vencedores a duas potências, sugerindo que o título provavelmente seria conquistado pela França ou pela Argentina.
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