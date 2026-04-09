Cristiano Ronaldo é envolvido em acusações de trapaça na Liga Profissional da Arábia Saudita, enquanto Ivan Toney sugere que os árbitros estariam tentando ajudar o Al-Nassr na disputa pelo título

A polêmica surgiu após o empate de 1 a 1 do Al-Ahli contra o Al-Fayha na quarta-feira, partida em que Toney marcou seu 27º gol nesta temporada prolífica. No entanto, o atacante estava mais interessado em discutir pênaltis “claros como a luz do dia” que, segundo ele, foram ignorados pela equipe de arbitragem. O resultado deixa o Al-Ahli em terceiro lugar, quatro pontos atrás do Al-Nassr de Ronaldo, com o líder do campeonato ainda tendo um jogo a menos.

“Acho que o grande assunto foi os dois pênaltis, está claro como o dia”, disse Toney em entrevista pós-jogo. “Não sei o que mais você quer que ele faça; se você pegar a bola com as duas mãos, vai marcar pênalti ou não? Quando tentamos falar com o árbitro, ele nos disse para ‘nos concentrarmos na AFC [Liga dos Campeões]’. Como o árbitro pode dizer isso? Estamos falando do presente e ele está dizendo para nos concentrarmos na AFC.”