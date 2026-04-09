Getty/GOAL
Traduzido por
Cristiano Ronaldo é envolvido em acusações de trapaça na Liga Profissional da Arábia Saudita, enquanto Ivan Toney sugere que os árbitros estariam tentando ajudar o Al-Nassr na disputa pelo título
Toney questiona a integridade da arbitragem
A polêmica surgiu após o empate de 1 a 1 do Al-Ahli contra o Al-Fayha na quarta-feira, partida em que Toney marcou seu 27º gol nesta temporada prolífica. No entanto, o atacante estava mais interessado em discutir pênaltis “claros como a luz do dia” que, segundo ele, foram ignorados pela equipe de arbitragem. O resultado deixa o Al-Ahli em terceiro lugar, quatro pontos atrás do Al-Nassr de Ronaldo, com o líder do campeonato ainda tendo um jogo a menos.
“Acho que o grande assunto foi os dois pênaltis, está claro como o dia”, disse Toney em entrevista pós-jogo. “Não sei o que mais você quer que ele faça; se você pegar a bola com as duas mãos, vai marcar pênalti ou não? Quando tentamos falar com o árbitro, ele nos disse para ‘nos concentrarmos na AFC [Liga dos Campeões]’. Como o árbitro pode dizer isso? Estamos falando do presente e ele está dizendo para nos concentrarmos na AFC.”
- AFP
Acusações de parcialidade
A situação tomou um rumo mais sombrio quando perguntaram a Toney quem se beneficiaria dessas decisões questionáveis. O ex-jogador do Brentford riu e respondeu: “Nós sabemos quem, quem estamos perseguindo?” Essa foi claramente uma referência direta ao Al-Nassr e, possivelmente, ao seu craque, Ronaldo. Toney alegou ainda que os árbitros pareciam estar com a cabeça em outro lugar durante o “momento decisivo” da disputa pelo título.
“Se você quiser que eu aprofunde mais, eu posso aprofundar, isso pode me meter em apuros, mas sou um homem que fala o que pensa. Há pontos claros a serem discutidos com o árbitro, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ao longo da temporada, foi um pênalti claro, mas agora chegamos ao momento decisivo e eles mudam a decisão”, acrescentou Toney. Mais tarde, ele foi às redes sociais para compartilhar vídeos dos incidentes, afirmando: “É realmente loucura como você pode deixar passar coisas assim em momentos cruciais ou optar por fechar os olhos. Está claro o que está influenciando isso aqui.”
Galeno critica a "falta de respeito"
Toney não foi a única estrela do Al-Ahli a expressar sua frustração. Seu companheiro de equipe Galeno foi ainda mais longe, aparentemente alegando que a liga está tentando ativamente entregar o título de mão beijada a Ronaldo. Em uma postagem contundente nas redes sociais, Galeno sugeriu que a imparcialidade competitiva da liga havia sido completamente comprometida em favor de um único indivíduo.
"Entreguem o troféu, é isso que eles querem, querem nos tirar do campeonato por qualquer meio necessário, querem entregar o troféu a uma única pessoa, uma total falta de respeito pelo nosso clube”, escreveu Galeno, segundo o Daily Mail. As manifestações públicas dos jogadores destacaram uma tensão crescente na Liga Profissional Saudita, à medida que a campanha chega à sua fase final e a pressão sobre o Al-Nassr para garantir seu primeiro título da era Ronaldo se intensifica.
- Getty Images Sport
O Al-Ahli exige as gravações do árbitro
Em apoio aos seus craques, o Al-Ahli divulgou um comunicado oficial expressando “profunda insatisfação” e exigindo que a liga divulgasse as gravações das comunicações do VAR. A diretoria do clube busca explicações sobre por que seus jogadores teriam sido instruídos a ignorar o campeonato nacional e se concentrar na competição continental enquanto decisões cruciais eram tomadas em campo.
“O clube Al Ahli expressa sua profunda insatisfação com os erros de arbitragem que afetaram a partida de hoje da equipe principal contra o Al Fayha na 29ª rodada da Liga Saudita Roshn”, declarou o clube. “As decisões do árbitro tiveram um impacto direto no andamento da partida e em seu resultado final, o que, por sua vez, afetou a posição da equipe na disputa pelo título. Tais erros levantam preocupações legítimas quanto ao processo de seleção dos árbitros e aos critérios aplicados, especialmente considerando o alto nível técnico e competitivo da Liga Saudita Roshn.”