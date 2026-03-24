Cristiano Ronaldo e companhia ganham um visual renovado! A PUMA lança os novos uniformes da seleção de Portugal com detalhes ondulados antes da Copa do Mundo de 2026

A camisa de visitante também presta homenagem à tradição marítima do país, com uma base branca pontuada por um padrão de ondas em azul-petróleo que reflete a profunda ligação de Portugal com o oceano que o rodeia. O simbolismo dos uniformes titular e visitante é combinado com tecnologia moderna na forma do tecido leve ULTRAWEAVE da PUMA, projetado para permitir movimentos naturais e sem restrições.

“Aqui, não estávamos pensando apenas em um uniforme; estávamos pensando no peso da história e na sede de glória que Portugal carrega no cenário mundial”, disse David Mckenzie, designer sênior da PUMA Teamsport. “O design das ondas é uma homenagem ao espírito português — constante, poderoso e imparável. Seja em um estádio lotado ou em um campo local, queremos que cada jogador e torcedor sinta aquele orgulho único que vem do amor pela camisa.”