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Cristiano Ronaldo e companhia ganham um visual renovado! A PUMA lança os novos uniformes da seleção de Portugal com detalhes ondulados antes da Copa do Mundo de 2026
A PUMA lança as novas camisas de titular e reserva da seleção de Portugal
A PUMA revelou os novos uniformes de casa e fora de casa da seleção de Portugal, com a contagem regressiva para o torneio que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México neste verão, inspirando-se na orgulhosa tradição marítima do país. A Seleção estará entre as favoritas quando a Copa do Mundo começar em junho e espera que suas novas camisas se tornem icônicas por causa disso.
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Inspirado no Atlântico
A gigante alemã de roupas esportivas não alterou a clássica paleta de cores vermelho-escuro e verde-escuro do uniforme titular, com o primeiro servindo de base e o segundo usado nos detalhes, como de costume; no entanto, o visual ganha destaque graças a um sutil padrão de listras onduladas, em uma referência ao Oceano Atlântico que banha o país, simbolizando também a “energia rítmica do povo português e uma busca constante pelo sucesso”.
Uniforme alternativo branco com listras onduladas
A camisa de visitante também presta homenagem à tradição marítima do país, com uma base branca pontuada por um padrão de ondas em azul-petróleo que reflete a profunda ligação de Portugal com o oceano que o rodeia. O simbolismo dos uniformes titular e visitante é combinado com tecnologia moderna na forma do tecido leve ULTRAWEAVE da PUMA, projetado para permitir movimentos naturais e sem restrições.
“Aqui, não estávamos pensando apenas em um uniforme; estávamos pensando no peso da história e na sede de glória que Portugal carrega no cenário mundial”, disse David Mckenzie, designer sênior da PUMA Teamsport. “O design das ondas é uma homenagem ao espírito português — constante, poderoso e imparável. Seja em um estádio lotado ou em um campo local, queremos que cada jogador e torcedor sinta aquele orgulho único que vem do amor pela camisa.”
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Quando as camisetas serão lançadas
Antes de Portugal atravessar o Atlântico para a fase final do torneio, a seleção estreará seus novos uniformes nesta janela de jogos internacionais, em dois amistosos. A equipe de Roberto Martinez vestirá a nova camisa de casa contra o México no sábado, antes de calçar a camisa de visitante contra a seleção dos EUA na próxima semana.