Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva ficam de fora da seleção de Portugal para os jogos contra os EUA e o México; Roberto Martinez explica as decisões surpreendentes

A notícia principal do último anúncio da convocação da seleção portuguesa é a ausência do capitão Ronaldo e do craque do Manchester City, Silva. Embora os torcedores estejam acostumados a ver a dupla de veteranos liderando o ataque, Martinez adotou uma abordagem pragmática para esta janela de convocatórias específica contra o México e os Estados Unidos

A decisão decorre do desejo de proteger os principais jogadores após um calendário nacional exaustivo. Ao deixar de fora suas estrelas mais experientes, o técnico está priorizando a preparação física a longo prazo em detrimento de resultados imediatos em partidas não competitivas, garantindo que seus principais líderes permaneçam descansados para os desafios que se avizinham.