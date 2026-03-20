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Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva ficam de fora da seleção de Portugal para os jogos contra os EUA e o México; Roberto Martinez explica as decisões surpreendentes
Gerenciamento dos veteranos
A notícia principal do último anúncio da convocação da seleção portuguesa é a ausência do capitão Ronaldo e do craque do Manchester City, Silva. Embora os torcedores estejam acostumados a ver a dupla de veteranos liderando o ataque, Martinez adotou uma abordagem pragmática para esta janela de convocatórias específica contra o México e os Estados Unidos
A decisão decorre do desejo de proteger os principais jogadores após um calendário nacional exaustivo. Ao deixar de fora suas estrelas mais experientes, o técnico está priorizando a preparação física a longo prazo em detrimento de resultados imediatos em partidas não competitivas, garantindo que seus principais líderes permaneçam descansados para os desafios que se avizinham.
Explicando as preocupações com a boa forma física
Martinez não hesitou em esclarecer que a ausência de Ronaldo é um contratempo temporário, e não uma preocupação a longo prazo. “A Copa do Mundo não está em risco!”, confirmou o espanhol. “Ele não corre risco, não. É uma pequena lesão muscular e acreditamos que ele possa voltar em uma ou duas semanas. Tudo o que Cristiano fez fisicamente durante a temporada mostra que ele está em ótima forma.”
Em relação ao meia do Manchester City, Martinez observou que a decisão envolveu consulta ao clube. “Bernardo Silva, é uma decisão técnica, baseada nas informações médicas fornecidas pelo clube do jogador.”
Testando a profundidade
A ausência dos veteranos oferece uma rara oportunidade para os novos talentos de Portugal mostrarem suas habilidades no cenário internacional, enquanto se preparam para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. Martinez vê isso como um período de aprendizagem essencial para a equipe, permitindo-lhe testar diferentes esquemas táticos sem depender de seus jogadores-chave habituais.
“Já disse que esta fase deve ser aproveitada para experimentar novos jogadores; é o momento de experimentar e poder convocar jogadores que também merecem”, acrescentou. “Mas, para isso, precisamos do espaço para os jogadores que você mencionou.”
- Getty Images Sport
E agora?
Portugal está atualmente concentrado nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, com um amistoso contra o México no dia 29 de março, seguido por outro amistoso contra os Estados Unidos três dias depois. A Seleção está no Grupo K, ao lado do Uzbequistão, da Colômbia e do vencedor de uma repescagem que envolve a República Democrática do Congo, a Jamaica ou a Nova Caledônia.
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