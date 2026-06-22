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“Cristiano Ronaldo é assim tão poderoso” - Roberto Martínez talvez não tenha “permissão” para substituir o capitão de Portugal na Copa do Mundo de 2026, sugere Alan Shearer
O poder de Cristiano Ronaldo
Shearer gerou polêmica ao sugerir que Martinez talvez não tenha autoridade suficiente para lidar com Ronaldo como faria com qualquer outro jogador. Em declarações após o decepcionante empate de Portugal com a República Democrática do Congo, Shearer destacou a dinâmica única entre o astro mundial e o técnico da seleção nacional.
O ex-atacante do Newcastle acredita que o status de Ronaldo transcende a relação típica entre jogador e técnico, o que pode complicar a flexibilidade tática de Portugal na América do Norte. “Será que Roberto Martinez tem permissão para conversar com ele e realmente tirá-lo de campo? Cristiano é assim tão poderoso. Se ele não estiver disposto a entender que não pode jogar todos os minutos, então isso não vai funcionar”, disse Shearer àBetfair.
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Preocupações com o equilíbrio tático de Portugal
Para Shearer, a aparente incapacidade do atacante do Al-Nassr de aceitar um papel menos proeminente pode ser um grande obstáculo para a Seleção à medida que o torneio avança para as fases eliminatórias.
“Sempre foi uma preocupação minha se Ronaldo não estivesse preparado para aceitar que talvez não fosse titular em todas as partidas, e ele certamente não pode jogar todos os minutos de todos os jogos. Parece que é esse o caso”, acrescentou Shearer. Ele continuou: “Eu o escalaria como titular na próxima partida de Portugal, mas se não der certo, eu diria a ele que precisa sair de campo. É isso que quero dizer: a questão é se ele pode ser substituído, porque Cristiano é muito influente. É realmente difícil. Ele é um astro mundial que vem se saindo tão bem há tantos anos, mas não marca há algum tempo com a camisa de Portugal e está longe de estar em sua melhor forma.”
O debate entre Messi e Ronaldo volta à tona
Ronaldo teve dificuldades para deixar sua marca na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026, enquanto seu rival de longa data, Lionel Messi, brilhou. Enquanto Ronaldo demonstrava frustração, Messi voltou no tempo ao marcar um hat-trick contra a Argélia, levando Shearer a se posicionar definitivamente a favor do argentino no eterno debate sobre quem é o melhor de todos os tempos.
“Lionel Messi é impressionante. É simplesmente incrível como ele continua em alta. Ele parece tão bem quanto sempre e agora tem um time disposto a correr mais para ajudá-lo a receber a bola”, comentou Shearer. Ele destacou o impacto psicológico que isso pode ter sobre Ronaldo, afirmando: “Imagino a frustração de Ronaldo na noite anterior, ao ver Messi marcar três gols, e depois ele entrar em campo e não jogar nada bem, parecendo muito frustrado. Dá para imaginar o que ele está sentindo.”
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Shearer faz sua escolha final
Apesar de reconhecer a grandeza dos dois jogadores, Shearer admitiu que sua preferência sempre se inclinou para o astro do Inter Miami. O ex-capitão da Inglaterra destacou que, embora ambos tenham alcançado o auge do esporte, suas trajetórias e estilos de jogo continuam sendo fundamentalmente diferentes.
“Messi e Ronaldo são dois jogadores incríveis, mas sempre me inclinei um pouco mais para o lado do Messi. Realmente não gosto de comparações, porque eles são muito diferentes em termos de habilidade, atitude e como chegaram ao topo. É tudo muito diferente. Mas sempre vou torcer pelo Messi”, disse Shearer. Ele concluiu elogiando o impacto atual de Messi: “É fascinante observá-lo, porque o primeiro pensamento de todos é ‘será que consigo passar a bola para o Messi?’. Todos pensam em como fazer a bola chegar até ele, e com razão. Aquele pé esquerdo é mortal. Já não tenho mais superlativos para dizer sobre ele. É impressionante o que ele fez e continua fazendo.”