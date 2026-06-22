“Cristiano Ronaldo é assim tão poderoso” - Roberto Martínez talvez não tenha “permissão” para substituir o capitão de Portugal na Copa do Mundo de 2026, sugere Alan Shearer

Para Shearer, a aparente incapacidade do atacante do Al-Nassr de aceitar um papel menos proeminente pode ser um grande obstáculo para a Seleção à medida que o torneio avança para as fases eliminatórias.

“Sempre foi uma preocupação minha se Ronaldo não estivesse preparado para aceitar que talvez não fosse titular em todas as partidas, e ele certamente não pode jogar todos os minutos de todos os jogos. Parece que é esse o caso”, acrescentou Shearer. Ele continuou: “Eu o escalaria como titular na próxima partida de Portugal, mas se não der certo, eu diria a ele que precisa sair de campo. É isso que quero dizer: a questão é se ele pode ser substituído, porque Cristiano é muito influente. É realmente difícil. Ele é um astro mundial que vem se saindo tão bem há tantos anos, mas não marca há algum tempo com a camisa de Portugal e está longe de estar em sua melhor forma.”