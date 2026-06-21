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Cristiano Ronaldo é apenas “mais um jogador” para Portugal! Francisco Conceição insiste que os jogadores “não se sentem obrigados” a passar a bola para CR7 na Copa do Mundo de 2026
"Ele está aqui para ajudar"
Conceição esclareceu a dinâmica da equipe em relação ao seu lendário capitão, enquanto Portugal se prepara para a segunda partida da fase de grupos contra o Uzbequistão. Em entrevista coletiva, o ponta da Juventus falou sobre o escrutínio da mídia em torno da seleção.
Ele disse: “Acho que o Cristiano... quando se trata de marcar gols, não há ninguém como ele. Não sentimos essa necessidade ou obrigação de passar a bola para ele; eu passo a bola para quem estiver mais livre. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador.”
- AFP
Exigindo melhorias coletivas
O ponta continuou elogiando Ronaldo, ao mesmo tempo em que incentivou o restante do elenco a intensificar seus esforços após o empate na primeira rodada contra a República Democrática do Congo. “Ele é um exemplo, por causa de sua carreira, por causa da sede de vitória que demonstra todos os dias; ele está supermotivado para treinar como se fosse a última vez. Se ele conquistou tanto e continua com tanta vontade, a nossa deve ser ainda maior. Ele é mais uma pessoa que está aqui para ajudar; precisamos de todos para que a equipe funcione”, acrescentou Conceição. Reconhecendo o clima difícil, ele ressaltou a importância de uma melhora imediata. “Antes de dar uma resposta, temos que mostrar a nós mesmos que somos capazes de reagir. Queremos que esse momento passe rápido”, observou.
Lutas contra a República Democrática do Congo
Essa mentalidade coletiva surge após um empate de 1 a 1 extremamente frustrante contra a República Democrática do Congo na quarta-feira. Ronaldo teve apenas 25 toques na bola durante os 90 minutos completos. Essa falta de participação gerou críticas pesadas, levando o meio-campista do Paris Saint-Germain, João Neves, a causar polêmica com uma avaliação sincera após a partida. O PSG viu seu jogador de 21 anos sofrer reações negativas depois que ele afirmou: “Sabemos o que Cristiano fez por nós, pela nossa seleção e pelo mundo do futebol. Mas, neste momento, ele e nós sabemos que ele não é diferente. Ele é apenas mais uma pessoa aqui para ajudar. Ele não é diferente dos outros. Ele está aqui para contribuir, assim como todos nós.”
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O que vem por aí para Portugal?
Portugal precisa agora ignorar as críticas externas e canalizar esse espírito coletivo para o confronto iminente contra o Uzbequistão. Uma atuação convincente é absolutamente essencial para que a seleção nacional supere a decepção contra a RD Congo e avance para as fases finais do torneio. A equipe de Roberto Martinez enfrentará a Colômbia em sua última partida da fase de grupos, no dia 28 de junho.