Conceição esclareceu a dinâmica da equipe em relação ao seu lendário capitão, enquanto Portugal se prepara para a segunda partida da fase de grupos contra o Uzbequistão. Em entrevista coletiva, o ponta da Juventus falou sobre o escrutínio da mídia em torno da seleção.

Ele disse: “Acho que o Cristiano... quando se trata de marcar gols, não há ninguém como ele. Não sentimos essa necessidade ou obrigação de passar a bola para ele; eu passo a bola para quem estiver mais livre. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador.”