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Cristiano RonaldoGetty Images
Moataz Elgammal

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Cristiano Ronaldo é apenas “mais um jogador” para Portugal! Francisco Conceição insiste que os jogadores “não se sentem obrigados” a passar a bola para CR7 na Copa do Mundo de 2026

C. Ronaldo
Portugal
Copa do Mundo
C. Conceicao
Portugal x Uzbequistão
Uzbequistão
Al-Nassr

Francisco Conceição insistiu que os jogadores de Portugal não se sentem “obrigados” a passar a bola para Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026. Em declarações antes do confronto decisivo contra o Uzbequistão, o ponta da Juventus enfatizou que o experiente atacante é simplesmente parte de um grupo coeso que busca se recuperar e ter sucesso no maior palco do futebol internacional.

  • "Ele está aqui para ajudar"

    Conceição esclareceu a dinâmica da equipe em relação ao seu lendário capitão, enquanto Portugal se prepara para a segunda partida da fase de grupos contra o Uzbequistão. Em entrevista coletiva, o ponta da Juventus falou sobre o escrutínio da mídia em torno da seleção.

    Ele disse: “Acho que o Cristiano... quando se trata de marcar gols, não há ninguém como ele. Não sentimos essa necessidade ou obrigação de passar a bola para ele; eu passo a bola para quem estiver mais livre. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador.”

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    Exigindo melhorias coletivas

    O ponta continuou elogiando Ronaldo, ao mesmo tempo em que incentivou o restante do elenco a intensificar seus esforços após o empate na primeira rodada contra a República Democrática do Congo. “Ele é um exemplo, por causa de sua carreira, por causa da sede de vitória que demonstra todos os dias; ele está supermotivado para treinar como se fosse a última vez. Se ele conquistou tanto e continua com tanta vontade, a nossa deve ser ainda maior. Ele é mais uma pessoa que está aqui para ajudar; precisamos de todos para que a equipe funcione”, acrescentou Conceição. Reconhecendo o clima difícil, ele ressaltou a importância de uma melhora imediata. “Antes de dar uma resposta, temos que mostrar a nós mesmos que somos capazes de reagir. Queremos que esse momento passe rápido”, observou.

  • Lutas contra a República Democrática do Congo

    Essa mentalidade coletiva surge após um empate de 1 a 1 extremamente frustrante contra a República Democrática do Congo na quarta-feira. Ronaldo teve apenas 25 toques na bola durante os 90 minutos completos. Essa falta de participação gerou críticas pesadas, levando o meio-campista do Paris Saint-Germain, João Neves, a causar polêmica com uma avaliação sincera após a partida. O PSG viu seu jogador de 21 anos sofrer reações negativas depois que ele afirmou: “Sabemos o que Cristiano fez por nós, pela nossa seleção e pelo mundo do futebol. Mas, neste momento, ele e nós sabemos que ele não é diferente. Ele é apenas mais uma pessoa aqui para ajudar. Ele não é diferente dos outros. Ele está aqui para contribuir, assim como todos nós.”

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para Portugal?

    Portugal precisa agora ignorar as críticas externas e canalizar esse espírito coletivo para o confronto iminente contra o Uzbequistão. Uma atuação convincente é absolutamente essencial para que a seleção nacional supere a decepção contra a RD Congo e avance para as fases finais do torneio. A equipe de Roberto Martinez enfrentará a Colômbia em sua última partida da fase de grupos, no dia 28 de junho.

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