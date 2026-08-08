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Cristiano Ronaldo e a última dança: será que ele vai deixar o Al-Nassr pela porta da frente?

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Al-Nassr
Portugal
Arábia Saudita

Desafios difíceis

A nova temporada pode ser o capítulo final na trajetória do português Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, em meio a previsões que indicam que o capitão do "Alami" pode não renovar seu contrato após o fim da temporada, coincidindo com a intenção do clube de reorganizar sua situação financeira e reduzir a folha salarial.

E se essas previsões estiverem corretas, Ronaldo terá apenas uma temporada para escrever o final que deseja para uma história que começou anos atrás e mudou a cara do futebol saudita.

A trajetória de Ronaldo com o Al-Nassr não foi apenas a experiência de um jogador de nível mundial na Roshn Saudi League, mas sim o início de uma nova fase na história da competição, depois que sua transferência abriu as portas para a chegada de dezenas de estrelas à Arábia Saudita.

Por isso, o fim de sua relação com o clube será um acontecimento que ultrapassará os limites do Al-Nassr, especialmente se vier após uma última temporada de sucesso, na qual o jogador possa sair carregando novos títulos.

  • A defesa do trono da Roshan

    O primeiro desafio de Cristiano Ronaldo será manter o título da Roshn Saudi League, depois que o Al-Nassr conseguiu conquistar o campeonato na temporada passada, um título que tem importância especial para o jogador português após anos de disputa sem alcançá-lo.

    Cristiano Ronaldo sabe que encerrar sua trajetória com o Al-Nassr conquistando o título do campeonato seria o melhor cenário possível, especialmente porque manter o título lhe daria a oportunidade de sair no auge do cenário local, em vez de ter seu fim ligado a uma temporada em queda ou à perda do título.

    Leia também: Escapou da armadilha dos empréstimos: o Al-Ahli contrata rejeitado do Al-Hilal

    Mas a missão não será fácil, pois a competição ficou mais acirrada e os grandes clubes reorganizaram suas fileiras, enquanto o Al-Nassr entra na temporada em meio a mudanças técnicas e administrativas que podem afetar sua estabilidade e sua capacidade de manter o nível que apresentou ao longo da temporada passada.

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    O sonho asiático: o título que falta a Cristiano Ronaldo

    A Liga dos Campeões da Ásia da Elite segue sendo o maior desafio da temporada aguardada, e talvez o título que Cristiano Ronaldo queira acrescentar à sua lista de conquistas com o Al-Nassr antes de partir.

    O jogador português disputou diversas grandes experiências na Europa e conquistou a Liga dos Campeões mais de uma vez, mas até agora não conseguiu levar o Al-Nassr à coroação continental, e por isso o título asiático será a última oportunidade diante dele para deixar uma marca histórica inesquecível com o clube.



    Contudo, alcançar esse objetivo exige um time forte e estável, e não apenas depender das capacidades individuais de Cristiano Ronaldo, sobretudo porque o Al-Nassr não conseguiu até agora fechar grandes contratações da forma que a torcida esperava, o que coloca pontos de interrogação sobre a capacidade do time de competir com os grandes do continente.

  • Chuteira de Ouro: a corrida de Ronaldo contra o tempo

    No plano individual, recuperar a Chuteira de Ouro da liga Roshn será um dos principais objetivos de Cristiano Ronaldo na nova temporada, depois de o jogador ter se acostumado a disputar com força o título de artilheiro.

    Mas desta vez Ronaldo entra em um desafio diferente, pois não se trata apenas dos concorrentes, mas também da idade. O jogador chegou a uma fase avançada de sua carreira, e manter a continuidade física e a capacidade de disputar uma temporada inteira com a mesma eficiência tornou-se um desafio em si.

    Ainda assim, Ronaldo provou mais de uma vez que o fator idade não o impede de marcar e fazer a diferença, e por isso seu sucesso em recuperar o título de artilheiro lhe dará um impulso adicional para encerrar sua experiência saudita da melhor forma possível.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mudança de técnico embaralha as contas

    Um dos maiores desafios que podem se apresentar a Cristiano Ronaldo e ao Al-Nassr diz respeito à mudança técnica, especialmente porque qualquer novo treinador precisa de tempo para impor suas ideias, conhecer os jogadores e construir um estilo de jogo claro.

    E Ronaldo, especificamente, precisa de um sistema que o ajude a chegar ao gol da maior forma possível, seja por meio da criação de oportunidades, da pressão ou das transições ofensivas.

    Portanto, o sucesso do novo treinador em aproveitar suas capacidades será um fator decisivo na configuração da que pode ser a última temporada do craque português.

    E, com o tempo apertado antes do início da temporada, a comissão técnica terá pela frente uma tarefa difícil: alcançar o equilíbrio entre construir uma nova equipe e manter a capacidade de Ronaldo de competir por títulos e por números individuais.

  • Um final digno do rei?

    Se a nova temporada for realmente a última de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, o jogador certamente buscará um final diferente do que uma simples saída após o fim de seu contrato. Ele quer partir como campeão, artilheiro e capitão de um time que conquistou um título continental há muito esperado.

    Mas o caminho até esse final perfeito não será fácil, especialmente diante das mudanças que o Al-Nassr vive e da não conclusão do reforço da equipe com grandes contratações, além da concorrência acirrada no âmbito local e continental.

    E resta a pergunta mais importante: Cristiano Ronaldo conseguirá superar todos esses desafios e conduzir o Al-Nassr a uma temporada excepcional que faça de sua saída, caso aconteça, uma partida pela porta da frente?

Campeonato Saudita
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