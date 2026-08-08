A nova temporada pode ser o capítulo final na trajetória do português Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, em meio a previsões que indicam que o capitão do "Alami" pode não renovar seu contrato após o fim da temporada, coincidindo com a intenção do clube de reorganizar sua situação financeira e reduzir a folha salarial.

E se essas previsões estiverem corretas, Ronaldo terá apenas uma temporada para escrever o final que deseja para uma história que começou anos atrás e mudou a cara do futebol saudita.

A trajetória de Ronaldo com o Al-Nassr não foi apenas a experiência de um jogador de nível mundial na Roshn Saudi League, mas sim o início de uma nova fase na história da competição, depois que sua transferência abriu as portas para a chegada de dezenas de estrelas à Arábia Saudita.

Por isso, o fim de sua relação com o clube será um acontecimento que ultrapassará os limites do Al-Nassr, especialmente se vier após uma última temporada de sucesso, na qual o jogador possa sair carregando novos títulos.