Cristiano Ronaldo abriu uma ampla vantagem na votação oficial do B.O.A.T. (Melhor de Todos os Tempos), deixando seu rival de longa data Lionel Messi bem atrás. Os organizadores da Bola de Ouro divulgaram recentemente os dez indicados ao troféu honorário, chamado de “Bola de Ouro de Todos os Tempos”, para celebrar sete décadas de história do futebol. Enquanto o mundo do futebol se prepara para uma prestigiada cerimônia de premiação no The London Palladium, o atacante do Al-Nassr lidera com folga, com 62% do total de votos. À frente na votação está a espetacular temporada de 2008 do astro português, quando ele conduziu o Manchester United a uma dobradinha inesquecível, com os títulos da Premier League e da Champions League.

Messi, por sua vez, ocupa a segunda posição, mas com uma parcela significativamente menor dos votos. A temporada de 2012 do astro do Inter Miami, na qual marcou o recorde sem precedentes de 91 gols, tem atualmente 13%. Curiosamente, sua campanha de 2023, marcada pela conquista da Copa do Mundo com a Argentina, aparece em seguida, com 9%. A enorme diferença virou assunto de destaque na imprensa esportiva mundial, conforme noticiou o Marca.