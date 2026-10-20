AFP
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Cristiano Ronaldo domina votação oficial de “B.O.A.T.” à frente de Lionel Messi; astro português lidera debate sobre o maior de todos os tempos antes de cerimônia de premiação em Londres
Ronaldo abre ampla vantagem na votação popular
Cristiano Ronaldo abriu uma ampla vantagem na votação oficial do B.O.A.T. (Melhor de Todos os Tempos), deixando seu rival de longa data Lionel Messi bem atrás. Os organizadores da Bola de Ouro divulgaram recentemente os dez indicados ao troféu honorário, chamado de “Bola de Ouro de Todos os Tempos”, para celebrar sete décadas de história do futebol. Enquanto o mundo do futebol se prepara para uma prestigiada cerimônia de premiação no The London Palladium, o atacante do Al-Nassr lidera com folga, com 62% do total de votos. À frente na votação está a espetacular temporada de 2008 do astro português, quando ele conduziu o Manchester United a uma dobradinha inesquecível, com os títulos da Premier League e da Champions League.
Messi, por sua vez, ocupa a segunda posição, mas com uma parcela significativamente menor dos votos. A temporada de 2012 do astro do Inter Miami, na qual marcou o recorde sem precedentes de 91 gols, tem atualmente 13%. Curiosamente, sua campanha de 2023, marcada pela conquista da Copa do Mundo com a Argentina, aparece em seguida, com 9%. A enorme diferença virou assunto de destaque na imprensa esportiva mundial, conforme noticiou o Marca.
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Regras específicas dividem a votação sobre Messi
Um dos fatores que contribuem para o alto percentual de Ronaldo é a estrutura da votação. Como a disputa avalia individualmente cada temporada premiada, jogadores com vários troféus acabam competindo com suas próprias versões do passado. Os votos em Messi estão atualmente divididos entre oito anos em que ele venceu, o que naturalmente reduz seu percentual geral na classificação em tempo real em comparação com a vantagem concentrada de Ronaldo por seu auge em 2008.
A lista exclusiva de lendas elegíveis se restringe a quem conquistou a principal honraria individual pelo menos duas vezes. Esse grupo reúne dez figuras lendárias: Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan e Ronaldo Nazario, além de Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar da presença desses grandes nomes históricos, a rivalidade moderna entre os ex-ídolos de Real Madrid e Barcelona continua a ofuscar todos os outros nomes na votação, concentrando a grande maioria da atenção e dos recursos do público.
Como funciona a votação popular do B.O.A.T.
Diferentemente da premiação tradicional, decidida exclusivamente por um painel de jornalistas internacionais, esta votação especial coloca a escolha diretamente nas mãos dos torcedores por meio de plataformas digitais. Nesse modelo, os fãs podem votar quantas vezes quiserem em seu candidato preferido, ao custo de um euro por voto.
A votação online vai até a meia-noite de 25 de outubro, poucas horas antes do início da gala principal em Londres e do fechamento da contagem final. Com o prazo se aproximando, fãs de todo o mundo buscam fazer cada voto valer para levar seu ídolo favorito ao topo da classificação histórica.
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A corrida pelos 1.000 gols na carreira
Enquanto a enquete online desperta o interesse do público, os dois astros seguem em atividade nos gramados e disputam outra corrida, desta vez concreta, para entrar na história. Ambos buscam a marca de 1.000 gols oficiais na carreira, feito jamais alcançado na era moderna do futebol profissional.
Ronaldo leva vantagem nessa disputa, com mais de 980 gols em mais de 1.300 partidas como profissional. Messi não está muito atrás, com mais de 935 gols em aproximadamente 1.100 jogos.
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