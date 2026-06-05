"Cristiano Ronaldo disse que eu deveria ter cuidado" - Antony revela um conselho intrigante do ex-companheiro de equipe do Manchester United e conta como Erik ten Hag o convenceu a fazer a transferência malfadada para Old Trafford

Antony falou com carinho sobre Ronaldo e o apoio que recebeu do astro português durante o tempo em que jogaram juntos no United.

“Cristiano Ronaldo é uma pessoa incrível, muito engraçado e educado”, admitiu. “Ele me disse que, no dia em que eu deixasse de sentir frio na barriga, deveria tomar cuidado. Antes da minha estreia contra o Arsenal, ele me tranquilizou, dizendo para eu dar os primeiros toques com calma e que eu já sabia fazer o resto.”

O brasileiro também explicou por que escolheu se juntar aos Red Devils, dizendo: “Fui para o Manchester United por causa do Erik ten Hag, que não parava de me enviar mensagens dizendo que me queria lá.”