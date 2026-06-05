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"Cristiano Ronaldo disse que eu deveria ter cuidado" - Antony revela um conselho intrigante do ex-companheiro de equipe do Manchester United e conta como Erik ten Hag o convenceu a fazer a transferência malfadada para Old Trafford
Antony reflete sobre sua experiência no Manchester United
Antony revelou novos detalhes sobre sua passagem pelo United, incluindo a influência de Ronaldo e Ten Hag em sua carreira. Em entrevista ao podcast Podpah, o brasileiro relembrou sua transferência do Ajax para Old Trafford e as dificuldades que enfrentou na Inglaterra. O ponta revelou que Ten Hag foi fundamental para convencê-lo a se juntar ao United em 2022. Tendo trabalhado juntos com sucesso no Ajax, o técnico holandês manteve contato regular e convenceu Antony a segui-lo para a Premier League.
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A orientação de Ronaldo e a persistência de Ten Hag
Antony falou com carinho sobre Ronaldo e o apoio que recebeu do astro português durante o tempo em que jogaram juntos no United.
“Cristiano Ronaldo é uma pessoa incrível, muito engraçado e educado”, admitiu. “Ele me disse que, no dia em que eu deixasse de sentir frio na barriga, deveria tomar cuidado. Antes da minha estreia contra o Arsenal, ele me tranquilizou, dizendo para eu dar os primeiros toques com calma e que eu já sabia fazer o resto.”
O brasileiro também explicou por que escolheu se juntar aos Red Devils, dizendo: “Fui para o Manchester United por causa do Erik ten Hag, que não parava de me enviar mensagens dizendo que me queria lá.”
Pressão, adaptação e um novo começo
Antony oferece mais detalhes sobre os desafios que enfrentou após chegar à Inglaterra em uma transferência de grande repercussão. Embora tenha causado impacto imediato, as expectativas em torno de seu valor de transferência e de seu desempenho rapidamente se intensificaram. O ponta admitiu que as críticas afetaram sua confiança e contribuíram para sua decisão de continuar a carreira na Espanha, onde, na última temporada, marcou 14 gols e deu dez assistências em 46 partidas pelo Betis em todas as competições.
“A imprensa na Inglaterra é um pouco ‘pesada’; houve momentos em que eu até duvidei de mim mesmo, mas minha família me lembrou que um momento ruim não define minha história”, explicou ele. “Então, eu precisava ir para a Espanha para me redescobrir e ser feliz. Na Premier League, a intensidade é extrema tanto no ataque quanto na defesa, mas na Espanha há mais espaço para situações de um contra um.”
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Recuperando o ímpeto
O brasileiro buscará agora manter seu progresso e consolidar-se de forma consistente, na tentativa de superar uma fase difícil em Old Trafford — especialmente depois de ter ajudado com sucesso o Los Verdiblancos a retornar à Liga dos Campeões após 20 anos.