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Cristiano Ronaldo Antony Manchester United 2022-23Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

"Cristiano Ronaldo disse que eu deveria ter cuidado" - Antony revela um conselho intrigante do ex-companheiro de equipe do Manchester United e conta como Erik ten Hag o convenceu a fazer a transferência malfadada para Old Trafford

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Antony falou abertamente sobre os conselhos que recebeu de Cristiano Ronaldo durante o período em que jogaram juntos no Manchester United e revelou como Erik ten Hag desempenhou um papel decisivo para levá-lo a Old Trafford. O brasileiro também refletiu sobre a pressão do futebol inglês e os desafios que acabaram levando-o a buscar um novo começo na Espanha.

  • Antony reflete sobre sua experiência no Manchester United

    Antony revelou novos detalhes sobre sua passagem pelo United, incluindo a influência de Ronaldo e Ten Hag em sua carreira. Em entrevista ao podcast Podpah, o brasileiro relembrou sua transferência do Ajax para Old Trafford e as dificuldades que enfrentou na Inglaterra. O ponta revelou que Ten Hag foi fundamental para convencê-lo a se juntar ao United em 2022. Tendo trabalhado juntos com sucesso no Ajax, o técnico holandês manteve contato regular e convenceu Antony a segui-lo para a Premier League.

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  • Cristiano Ronaldo Antony pre-game Manchester United 2022-23Getty Images

    A orientação de Ronaldo e a persistência de Ten Hag

    Antony falou com carinho sobre Ronaldo e o apoio que recebeu do astro português durante o tempo em que jogaram juntos no United.

    “Cristiano Ronaldo é uma pessoa incrível, muito engraçado e educado”, admitiu. “Ele me disse que, no dia em que eu deixasse de sentir frio na barriga, deveria tomar cuidado. Antes da minha estreia contra o Arsenal, ele me tranquilizou, dizendo para eu dar os primeiros toques com calma e que eu já sabia fazer o resto.”

    O brasileiro também explicou por que escolheu se juntar aos Red Devils, dizendo: “Fui para o Manchester United por causa do Erik ten Hag, que não parava de me enviar mensagens dizendo que me queria lá.”

  • Pressão, adaptação e um novo começo

    Antony oferece mais detalhes sobre os desafios que enfrentou após chegar à Inglaterra em uma transferência de grande repercussão. Embora tenha causado impacto imediato, as expectativas em torno de seu valor de transferência e de seu desempenho rapidamente se intensificaram. O ponta admitiu que as críticas afetaram sua confiança e contribuíram para sua decisão de continuar a carreira na Espanha, onde, na última temporada, marcou 14 gols e deu dez assistências em 46 partidas pelo Betis em todas as competições.

    “A imprensa na Inglaterra é um pouco ‘pesada’; houve momentos em que eu até duvidei de mim mesmo, mas minha família me lembrou que um momento ruim não define minha história”, explicou ele. “Então, eu precisava ir para a Espanha para me redescobrir e ser feliz. Na Premier League, a intensidade é extrema tanto no ataque quanto na defesa, mas na Espanha há mais espaço para situações de um contra um.”

  • antony(C)Getty Images

    Recuperando o ímpeto

    O brasileiro buscará agora manter seu progresso e consolidar-se de forma consistente, na tentativa de superar uma fase difícil em Old Trafford — especialmente depois de ter ajudado com sucesso o Los Verdiblancos a retornar à Liga dos Campeões após 20 anos.