Enquanto Ronaldo se prepara para sua sexta participação na fase final da Copa do Mundo neste verão, já se discute por quanto tempo mais o jogador de 41 anos poderá continuar no mais alto nível. Embora a maioria dos jogadores já estivesse pensando em se aposentar nesta fase, o astro do Al-Nassr continua a superar as expectativas, tendo marcado 30 gols em 37 partidas nesta temporada, além de ter levado seu time ao título da Liga Profissional da Arábia Saudita.

Seu ex-companheiro no Manchester United, Djemba-Djemba, acredita que o pentacampeão da Bola de Ouro não tem intenção de diminuir o ritmo. Falando sobre a longevidade de seu ex-companheiro de equipe, Djemba-Djemba disse à BetVictor: “Acredito sinceramente que Cristiano Ronaldo pode jogar até os 44 ou 45 anos. Não estou nem um pouco surpreso com o que ele está fazendo, porque o conheci quando ele tinha 17 anos.”







