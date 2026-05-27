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Cristiano Ronaldo deve jogar ao lado do filho pela seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2030, em um “final perfeito para sua carreira”
Um legado duradouro para CR7
Enquanto Ronaldo se prepara para sua sexta participação na fase final da Copa do Mundo neste verão, já se discute por quanto tempo mais o jogador de 41 anos poderá continuar no mais alto nível. Embora a maioria dos jogadores já estivesse pensando em se aposentar nesta fase, o astro do Al-Nassr continua a superar as expectativas, tendo marcado 30 gols em 37 partidas nesta temporada, além de ter levado seu time ao título da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Seu ex-companheiro no Manchester United, Djemba-Djemba, acredita que o pentacampeão da Bola de Ouro não tem intenção de diminuir o ritmo. Falando sobre a longevidade de seu ex-companheiro de equipe, Djemba-Djemba disse à BetVictor: “Acredito sinceramente que Cristiano Ronaldo pode jogar até os 44 ou 45 anos. Não estou nem um pouco surpreso com o que ele está fazendo, porque o conheci quando ele tinha 17 anos.”
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O sonho da Copa do Mundo de 2030
A possibilidade de Ronaldo disputar a Copa do Mundo de 2030 é particularmente significativa, tendo em vista que o torneio será co-sediado por Portugal. Djemba-Djemba destacou que a motivação psicológica única do atacante o diferencia de qualquer outro atleta na história do esporte, tornando a participação em 2030 uma meta realista, e não uma fantasia.
“Treávamos juntos todos os dias e, mesmo depois do treino, ele sempre queria mais”, acrescentou o ex-meio-campista. “Ele é obcecado em se aperfeiçoar e competir. Nunca vi uma mentalidade como a dele antes. Se Cristiano Ronaldo ainda estiver jogando quando a Copa do Mundo de 2030 chegar a Portugal, acredito que ele deva, sem dúvida, estar na seleção.”
Jogando ao lado de Cristiano Jr.
O aspecto mais romântico dessa possível extensão de carreira é a oportunidade de Ronaldo jogar ao lado de seu filho mais velho, Cristiano Júnior. O adolescente de 15 anos vem se destacando na base do Al-Nassr e foi recentemente associado ao Real Madrid.
Djemba-Djemba acredita que essa dupla pai e filho seria o conto de fadas definitivo para o esporte. Ele afirmou: “Seria o final perfeito para a carreira dele e um momento incrível para o futebol português. E imagine se Cristiano Jr. também estivesse lá. Isso seria inacreditável. Seria muito difícil para o filho dele atingir o mesmo nível, porque Cristiano Ronaldo é de outro planeta, mas ainda assim seria uma bela história.”
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Preparação para a próxima geração
Cristiano Jr. já está seguindo de perto os passos do pai após marcar seu primeiro gol pela seleção sub-16 de Portugal. Embora tenha havido intensa especulação sobre uma transferência para uma das academias de elite da Europa, o foco atual continua sendo seu desenvolvimento no mesmo ambiente que o pai, na Arábia Saudita.
Com o Ronaldo sênior não mostrando sinais de declínio físico, o prazo para uma aparição profissional em conjunto está se estreitando. Seja na Liga Profissional da Arábia Saudita ou no maior palco de todos em 2030, o pentacampeão da Liga dos Campeões parece determinado a manter seu sonho profissional vivo até que a próxima geração esteja pronta para assumir o bastão.