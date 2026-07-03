Cristiano Ronaldo, despedida de Portugal? A irmã: “Preparem-se para se despedir dele”. Ele: “Vou decidir depois da Copa do Mundo”

A Copa do Mundo no México, nos Estados Unidos e no Canadá pode ser a última etapa da trajetória de Cristiano Ronaldo na seleção nacional. Katia Aveiro, irmã de CR7, soltou o que na gíria é chamado de “bomba” para a imprensa portuguesa, ao falar sobre uma possível despedida ao final da campanha na América: “Pelas informações que tenho, vocês podem se preparar para se despedir dele, então aproveitem bem. Não acho que ele vá se aposentar hoje, mas acho que esse momento está próximo. Acredito mesmo que esta seja sua última fase com a seleção, então aproveitem ao máximo, porque será difícil encontrar outro como ele”.





Em seguida, ela acrescenta: “Estou falando da Seleção Portuguesa, não da carreira dele. Pelo que sei, e tenho bastante certeza disso, acredito que estamos próximos desse momento”.