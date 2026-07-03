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Cristiano Ronaldo, despedida de Portugal? A irmã: “Preparem-se para se despedir dele”. Ele: “Vou decidir depois da Copa do Mundo”

C. Ronaldo
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha

A Copa do Mundo no México, nos Estados Unidos e no Canadá pode ser a última etapa da trajetória de Cristiano Ronaldo na seleção nacional. Katia Aveiro, irmã de CR7, soltou o que na gíria é chamado de “bomba” para a imprensa portuguesa, ao falar sobre uma possível despedida ao final da campanha na América: “Pelas informações que tenho, vocês podem se preparar para se despedir dele, então aproveitem bem. Não acho que ele vá se aposentar hoje, mas acho que esse momento está próximo. Acredito mesmo que esta seja sua última fase com a seleção, então aproveitem ao máximo, porque será difícil encontrar outro como ele”.


Em seguida, ela acrescenta: “Estou falando da Seleção Portuguesa, não da carreira dele. Pelo que sei, e tenho bastante certeza disso, acredito que estamos próximos desse momento”.

  • NENHUMA NEGAÇÃO

    O próprio não se pronunciou, não confirmou nem desmentiu as palavras da irmã: “Meu futuro não é importante agora. Terei tempo; depois de vencer ou perder, conversarei com minha família e, então, tomarei a melhor decisão. Não tomo mais decisões no calor do momento; agora faço tudo com calma. Agora, o importante é aproveitar o presente”.


    Em seguida, sobre a partida: “Sempre disse que, para vencer um torneio como este, é preciso saber sofrer. Esperava muita pressão; como capitão, já passei por momentos como este”.

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  • DESAFIO À ESPANHA

    A partida desta segunda-feira à noite em Dallas contra a Espanha, às 21h, horário da Itália, pode ser a última de Ronaldo com a camisa da seleção portuguesa. A história de amor com a camisa vermelha e verde é longa: ele estreou em 20 de agosto de 2003, aos 18 anos e 6 meses, contra o Cazaquistão, no estádio Manuel Branco Teixeira, em Chaves, diante de pouco menos de 8 mil espectadores. Ele entrou aos 47 minutos no lugar de Figo, de quem era considerado o sucessor. Com a camisa da seleção nacional, marcou 146 gols em 232 partidas. Por enquanto.

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