Cristiano Ronaldo desafia as leis da física: aos 42 anos, não para de calar seus críticos!

O português Cristiano Ronaldo não foi apenas um atacante à espera da bola dentro da grande área durante o confronto entre Al-Nassr e Abha, mas apareceu de forma completamente diferente, ao desempenhar um papel tático marcante que contribuiu para a vitória de sua equipe por 2 a 1, pela sexta rodada da Liga Roshn dos Profissionais.
Em mais uma noite de polêmica sobre a capacidade do astro português, de 42 anos, de continuar com a mesma eficiência física, Ronaldo escolheu responder dentro de campo, por meio de suas movimentações constantes e de sua integração à construção das jogadas, antes de deixar sua marca habitual diante do gol ao anotar o primeiro tento.