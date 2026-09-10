Cristiano Ronaldo desafia as leis da física: aos 42 anos, não para de calar seus críticos!

Cristiano Ronaldo não desempenhou o papel de atacante tradicional durante a partida, aparecendo em diferentes zonas do campo. Chamou a atenção sua movimentação frequente para o meio-campo do Al-Nassr, a fim de participar da construção das jogadas e conectar os setores.

O astro português lidou com inteligência com os espaços, recuando em alguns momentos para atrair os defensores e abrir caminho para seus companheiros, e depois arrancando novamente para frente a fim de aproveitar os espaços atrás da linha defensiva.

Essa fluidez na movimentação tornou a tarefa de marcá-lo ainda mais difícil, especialmente porque ele não deu aos defensores do Abha um ponto fixo com o qual pudessem lidar ao longo da partida, ora aparecendo longe da área, ora se deslocando rapidamente para as zonas mais perigosas do campo.

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