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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cristiano Ronaldo desafia as leis da física: aos 42 anos, não para de calar seus críticos!

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O maior artilheiro da história do futebol não para de trabalhar

O português Cristiano Ronaldo não foi apenas um atacante à espera da bola dentro da grande área durante o confronto entre Al-Nassr e Abha, mas apareceu de forma completamente diferente, ao desempenhar um papel tático marcante que contribuiu para a vitória de sua equipe por 2 a 1, pela sexta rodada da Liga Roshn dos Profissionais.

Em mais uma noite de polêmica sobre a capacidade do astro português, de 42 anos, de continuar com a mesma eficiência física, Ronaldo escolheu responder dentro de campo, por meio de suas movimentações constantes e de sua integração à construção das jogadas, antes de deixar sua marca habitual diante do gol ao anotar o primeiro tento.

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  • Cristiano Ronaldo: um atacante fora da caixa

    Cristiano Ronaldo não desempenhou o papel de atacante tradicional durante a partida, aparecendo em diferentes zonas do campo. Chamou a atenção sua movimentação frequente para o meio-campo do Al-Nassr, a fim de participar da construção das jogadas e conectar os setores.

    O astro português lidou com inteligência com os espaços, recuando em alguns momentos para atrair os defensores e abrir caminho para seus companheiros, e depois arrancando novamente para frente a fim de aproveitar os espaços atrás da linha defensiva.

    Essa fluidez na movimentação tornou a tarefa de marcá-lo ainda mais difícil, especialmente porque ele não deu aos defensores do Abha um ponto fixo com o qual pudessem lidar ao longo da partida, ora aparecendo longe da área, ora se deslocando rapidamente para as zonas mais perigosas do campo.

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  • Ele se movimenta, abre os espaços e depois retorna

    O mais importante na atuação de Cristiano Ronaldo foi que ele não se limitou à movimentação lateral, mas mudava de posição constantemente de acordo com o desenrolar do ataque, o que deu aos companheiros espaços adicionais para se movimentarem e receberem a bola.

    E quando recuava, o objetivo era claro: arrastar um dos zagueiros consigo e criar um espaço a ser explorado, voltando em seguida rapidamente para a área para aparecer como um atacante capaz de ameaçar a meta depois de ter contribuído ele próprio na construção da jogada.

    Apesar de já ter 42 anos, Cristiano Ronaldo apresentou o modelo de jogador que se apoia na leitura de campo e na movimentação inteligente, e não apenas na velocidade ou na força física, confirmando que sua influência pode se estender a diversos aspectos táticos dentro da partida.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ascensão espetacular e a marca decisiva

    Além de seu papel tático, Cristiano Ronaldo não se esqueceu de sua missão principal diante do gol, conseguindo marcar o primeiro tento do Al-Nassr de uma forma que reflete as qualidades que ainda o distinguem dentro da área.

    O astro português subiu de maneira impressionante para colocar a bola de cabeça no fundo das redes, confirmando sua capacidade de aproveitar as bolas cruzadas e aéreas, apesar de sua idade avançada.

    Com esse gol, Cristiano Ronaldo combinou o papel tático com o rendimento ofensivo, não sendo apenas um jogador que se movimenta longe da área, mas permanecendo presente no momento em que o Al-Nassr precisava finalizar o ataque e transformar a vantagem da equipe em gol.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Números confirmam uma noite excepcional

    A conquista do prêmio de melhor jogador da partida por Cristiano Ronaldo refletiu a dimensão de sua influência na vitória do Al-Nassr sobre o Abha, depois de ele ter feito uma de suas partidas mais completas dos pontos de vista técnico e tático.

    Observando seus números durante o jogo, Cristiano Ronaldo recebeu uma nota de 8 em 10, após finalizar 8 vezes, sendo 4 chutes na direção do gol do Abha, além de dar dois passes decisivos e completar um drible com sucesso.

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    Dessa forma, Cristiano Ronaldo não precisou marcar mais de um gol para provar sua influência, já que seu valor na partida foi maior do que simplesmente balançar as redes, depois de ter contribuído com suas movimentações na criação de espaços, participado da construção do jogo e, então, aparecido no lugar certo para finalizar um dos ataques.

    E no momento em que alguns continuam levantando pontos de interrogação sobre a capacidade de Cristiano Ronaldo de manter seu nível com o avanço da idade, o confronto contra o Abha veio para dar uma resposta diferente: sua forma de jogar pode mudar, e sua dependência da leitura de espaços e da movimentação inteligente pode aumentar, mas sua capacidade de fazer a diferença ainda está presente.

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