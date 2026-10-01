Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Cristiano Ronaldo deixa Portugal, Rafael Leão é o novo camisa 7. E a seleção portuguesa perde 500 mil seguidores nas redes sociais

C. Ronaldo
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A

Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal na véspera da partida da Nations League contra a Dinamarca, mas a camisa 7 não ficará vaga. Como escreve o ABola, nesta noite, para o jogo marcado para o Parken Stadium, em Copenhague, ela irá para as costas de Rafael Leao, atacante que no verão saiu do Milan para o Galatasaray.

  • Escolha obrigatória

    O regulamento da Nations League prevê que os jogadores relacionados na súmula da partida devem ser numerados de 1 a 23. Motivo pelo qual Portugal não pôde deixar de atribuir a camisa 7 de CR7. Além do ex-atacante de Real Madrid, Juventus e Manchester United, Francisco Conceicao também não faz parte da lista de convocados, fora por um problema na coxa (os exames descartaram uma lesão).

  • EFEITO NAS REDES SOCIAIS

    Segundo o B24 , a polêmica com a saída de Ronaldo criou um 'dano' para a seleção de Portugal: o perfil oficial da seleção teria perdido cerca de 500 mil seguidores em poucas horas. Os torcedores portugueses, porém, estão convencidos de que o principal responsável por essa situação é justamente Cristiano Ronaldo: segundo uma pesquisa de ABola , 8,1% culpam o presidente da federação, Pedro Proença, 13,7% o técnico Jorge Jesus e 78,2% o atacante do Al Nassr.

  • O caso não se encerra

    O caso não deve se encerrar tão cedo: Marca escreve que a Ronaldo foi prometido e garantido, pela federação, mais respeito, até 2027, para convencê-lo a voltar à seleção, enquanto a imprensa portuguesa revela que até mesmo o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, teria pedido uma conversa com o técnico, Jorge Jesus, para saber todos os detalhes do que aconteceu.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga das Nações A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR