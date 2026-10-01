Segundo o B24 , a polêmica com a saída de Ronaldo criou um 'dano' para a seleção de Portugal: o perfil oficial da seleção teria perdido cerca de 500 mil seguidores em poucas horas. Os torcedores portugueses, porém, estão convencidos de que o principal responsável por essa situação é justamente Cristiano Ronaldo: segundo uma pesquisa de ABola , 8,1% culpam o presidente da federação, Pedro Proença, 13,7% o técnico Jorge Jesus e 78,2% o atacante do Al Nassr.