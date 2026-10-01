Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal na véspera da partida da Nations League contra a Dinamarca, mas a camisa 7 não ficará vaga. Como escreve o ABola, nesta noite, para o jogo marcado para o Parken Stadium, em Copenhague, ela irá para as costas de Rafael Leao, atacante que no verão saiu do Milan para o Galatasaray.
Cristiano Ronaldo deixa Portugal, Rafael Leão é o novo camisa 7. E a seleção portuguesa perde 500 mil seguidores nas redes sociais
Escolha obrigatória
O regulamento da Nations League prevê que os jogadores relacionados na súmula da partida devem ser numerados de 1 a 23. Motivo pelo qual Portugal não pôde deixar de atribuir a camisa 7 de CR7. Além do ex-atacante de Real Madrid, Juventus e Manchester United, Francisco Conceicao também não faz parte da lista de convocados, fora por um problema na coxa (os exames descartaram uma lesão).
EFEITO NAS REDES SOCIAIS
Segundo o B24 , a polêmica com a saída de Ronaldo criou um 'dano' para a seleção de Portugal: o perfil oficial da seleção teria perdido cerca de 500 mil seguidores em poucas horas. Os torcedores portugueses, porém, estão convencidos de que o principal responsável por essa situação é justamente Cristiano Ronaldo: segundo uma pesquisa de ABola , 8,1% culpam o presidente da federação, Pedro Proença, 13,7% o técnico Jorge Jesus e 78,2% o atacante do Al Nassr.
O caso não se encerra
O caso não deve se encerrar tão cedo: Marca escreve que a Ronaldo foi prometido e garantido, pela federação, mais respeito, até 2027, para convencê-lo a voltar à seleção, enquanto a imprensa portuguesa revela que até mesmo o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, teria pedido uma conversa com o técnico, Jorge Jesus, para saber todos os detalhes do que aconteceu.
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