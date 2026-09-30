De acordo com informações de Marca e OneFootball, Ronaldo deixou o estádio onde Portugal está se preparando em Copenhague. Isso aconteceu pouco depois de Jorge Jesus conceder uma entrevista coletiva garantindo à imprensa que o atacante participaria da sessão de quarta-feira.

As tensões começaram inicialmente durante o recente confronto da Liga das Nações contra a Noruega, que terminou com vitória de Portugal por 2 a 1. Ronaldo permaneceu no banco durante os 90 minutos, enquanto Joao Felix e Goncalo Ramos começaram jogando. Após a vitória, Ronaldo foi direto para o vestiário, visivelmente frustrado com a situação.