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Cristiano Ronaldo deixa o centro de treinamento de Portugal na Dinamarca após um grande desentendimento com o técnico Jorge Jesus
Tensões crescentes em Copenhague
De acordo com informações de Marca e OneFootball, Ronaldo deixou o estádio onde Portugal está se preparando em Copenhague. Isso aconteceu pouco depois de Jorge Jesus conceder uma entrevista coletiva garantindo à imprensa que o atacante participaria da sessão de quarta-feira.
As tensões começaram inicialmente durante o recente confronto da Liga das Nações contra a Noruega, que terminou com vitória de Portugal por 2 a 1. Ronaldo permaneceu no banco durante os 90 minutos, enquanto Joao Felix e Goncalo Ramos começaram jogando. Após a vitória, Ronaldo foi direto para o vestiário, visivelmente frustrado com a situação.
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Técnico admite erro no aquecimento
Apesar da crescente especulação, Jesus inicialmente tentou minimizar o atrito, admitindo que administrou mal a situação durante a partida contra a Noruega. "Foi aí que cometi um erro; eu deveria tê-lo mandado aquecer cerca de 15 minutos depois. Eu não sabia o que ia acontecer, comecei a assistir ao jogo e não o coloquei em campo", explicou Jesus.
O treinador acrescentou que havia acertado originalmente que Ronaldo não jogaria as duas primeiras partidas, mas sua decisão, no meio do jogo, de pedir ao veterano que fosse aquecer alimentou desnecessariamente a irritação do capitão.
Intervenção da FPF e afirmação de autoridade
A situação ficou tão delicada que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, realizou uma reunião de emergência com os dois. Jesus insistiu que Ronaldo não havia se amotinado, afirmando: "Ele não se recusou a treinar... Você acha que um jogador da seleção se recusaria a treinar?" Ele também reafirmou com firmeza sua autoridade, declarando: "Nenhum jogador vai me fazer mudar de ideia. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém." No entanto, a realidade contradisse sua mensagem otimista, já que Ronaldo foi visto depois deixando o Estádio Parken em uma van preta.
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De olho nos próximos passos
Seu jatinho particular já está a caminho da Dinamarca para levá-lo de volta a Madri nesta noite. Como Portugal vai enfrentar a Dinamarca sem seu lendário capitão, resta saber se essa saída precoce marca o fim de sua ilustre carreira internacional.
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