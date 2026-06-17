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Cristiano Ronaldo defende Portugal após o resultado decepcionante na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo
Uma avaliação direta do empate na estreia
Após um frustrante empate em Houston, Ronaldo conversou com a Sport TV enquanto dava autógrafos do lado de fora do estádio. Portugal teve dificuldades para superar uma resistente seleção africana, tendo que se contentar com um empate em 1 a 1 depois que Yoane Wissa empatou o jogo após um gol marcado no início da partida. Apesar de parecer visivelmente desanimado e ter se dirigido diretamente para o túnel ao apito final, o experiente atacante defendeu o esforço coletivo.
Quando questionado sobre o que faltou à equipe, ele fez uma avaliação direta do confronto. “O que faltou? Não faltou nada, isso é futebol. Portugal poderia ter vencido, mas também poderia ter perdido. Poderia ter sido de qualquer jeito”, disse ele, recusando-se a culpar seus companheiros de equipe após 90 minutos desafiadores.
Participação recorde em meio a uma seca de gols
O atacante do Al-Nassr recorreu às redes sociais na quarta-feira para se dirigir novamente aos torcedores. Reconhecendo a perda de pontos, ele fez um apelo para garantir que o ânimo permaneça intacto no elenco. “Não foi o começo que queríamos, mas isso está longe de ter acabado”, escreveu ele em seus canais oficiais. Ele também pediu para que “mantenham a cabeça erguida e se concentrem no próximo jogo”. O jogador de 41 anos perdeu várias chances claras contra os Leopards, estendendo sua seca de gols em grandes torneios internacionais para 10 partidas consecutivas. No entanto, ao entrar em campo, ele se tornou o jogador mais velho a representar seu país, superando o ex-zagueiro Pepe, que assistia da arquibancada.
Em busca da história ao lado de Lionel Messi
Ao participar deste torneio, o lendário atacante igualou Lionel Messi como detentor do recorde de maior número de participações em finais de Copa do Mundo, com ambos os ícones agora tendo disputado seis edições diferentes. Além disso, ele se tornou o segundo jogador de linha mais velho da história da prestigiosa competição. Ele fica atrás apenas do icônico atacante camaronês Roger Milla, que estabeleceu a marca definitiva aos 42 anos e 39 dias em 1994, torneio que, por coincidência, também foi realizado nos Estados Unidos. Apesar dessas conquistas individuais monumentais, o capitão ficou visivelmente frustrado com o resultado coletivo, ciente de que sua equipe precisa melhorar rapidamente se quiser conquistar o único grande troféu que ainda falta em sua coleção.
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O que vem a seguir para Portugal?
Portugal tem pouco tempo para se preocupar com o revés na estreia, já que busca garantir sua primeira vitória no Grupo K. Roberto Martinez e sua equipe agora vão concentrar toda a atenção no próximo jogo contra o Uzbequistão. Após esse confronto crucial, eles encerrarão a fase de grupos com um desafio difícil contra a Colômbia, que determinará seu destino na fase eliminatória.