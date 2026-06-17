Cristiano Ronaldo defende Portugal após o resultado decepcionante na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo

Após um frustrante empate em Houston, Ronaldo conversou com a Sport TV enquanto dava autógrafos do lado de fora do estádio. Portugal teve dificuldades para superar uma resistente seleção africana, tendo que se contentar com um empate em 1 a 1 depois que Yoane Wissa empatou o jogo após um gol marcado no início da partida. Apesar de parecer visivelmente desanimado e ter se dirigido diretamente para o túnel ao apito final, o experiente atacante defendeu o esforço coletivo.

Quando questionado sobre o que faltou à equipe, ele fez uma avaliação direta do confronto. “O que faltou? Não faltou nada, isso é futebol. Portugal poderia ter vencido, mas também poderia ter perdido. Poderia ter sido de qualquer jeito”, disse ele, recusando-se a culpar seus companheiros de equipe após 90 minutos desafiadores.