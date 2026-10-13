Cristiano Ronaldo declara lealdade à Arábia Saudita com gesto emocionante envolvendo um cachecol em vitória na Liga dos Campeões da AFC após marcar o 981º gol da carreira

O Al-Nassr não demorou a celebrar nas redes sociais a demonstração de apoio de seu principal astro, republicando uma declaração emocionada que ele deu ao assinar a prorrogação de seu contrato até 2027.

Ao falar sobre sua ligação com o país que chama de lar desde o início de 2023, Ronaldo disse aos canais oficiais do clube: “Sou português, mas pertenço ao Reino da Arábia Saudita.”

Ao compartilhar uma imagem do veterano envolto nas cores nacionais, a conta do Al-Nassr em inglês acrescentou: “Um pedaço da Arábia Saudita, levado junto ao coração.”