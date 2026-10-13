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imago-sport-1084297957.jpgAnadolu Agency
Adhe Makayasa
Traduzido por

Cristiano Ronaldo declara lealdade à Arábia Saudita com gesto emocionante envolvendo um cachecol em vitória na Liga dos Campeões da AFC após marcar o 981º gol da carreira

C. Ronaldo
Al-Nassr
Al-Nassr x Neftchi Fargona
Neftchi Fargona
Liga dos Campeões da Ásia
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo reafirmou sua forte ligação com a Arábia Saudita ao se enrolar em um cachecol do país após a vitória do Al-Nassr por 3 a 1 sobre o Neftchi Fergana, pela Liga dos Campeões da AFC Elite. O jogador de 41 anos marcou o 981º gol da carreira em Riad, na noite de segunda-feira. Depois que preocupações com a segurança atrasaram o início da partida em uma hora, suas homenagens emocionadas ganharam destaque.

  • Gesto emocionante homenageia o país-sede

    Ronaldo beijou o escudo de sua camisa antes de comandar a torcida da casa no aplauso viking após a partida, encerrando uma noite marcante. Angelo Gabriel abriu o placar antes de um gol contra de um jogador uzbeque deixar a vitória fora do alcance do adversário, garantindo aos donos da casa a pontuação máxima na Ásia. Suas demonstrações de carinho ganharam um significado muito maior em meio aos ataques com mísseis na capital, em uma demonstração pública de união durante uma noite tensa.


  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Publicação nas redes sociais reafirma lealdade

    O Al-Nassr não demorou a celebrar nas redes sociais a demonstração de apoio de seu principal astro, republicando uma declaração emocionada que ele deu ao assinar a prorrogação de seu contrato até 2027.

    Ao falar sobre sua ligação com o país que chama de lar desde o início de 2023, Ronaldo disse aos canais oficiais do clube: “Sou português, mas pertenço ao Reino da Arábia Saudita.”

    Ao compartilhar uma imagem do veterano envolto nas cores nacionais, a conta do Al-Nassr em inglês acrescentou: “Um pedaço da Arábia Saudita, levado junto ao coração.”

  • Alerta de segurança ofusca vitória continental

    A partida ocorreu em meio a tensões regionais, depois que ataques com mísseis dos houthis atingiram o aeroporto internacional da capital mais cedo naquele dia. Apesar dos transtornos e do atraso antes do jogo, a equipe manteve a calma e conquistou três pontos cruciais no continente. A noite também trouxe alívio ao veterano, em meio às dúvidas persistentes sobre seu futuro na seleção após um desentendimento recente com o técnico de Portugal, Jorge Jesus.

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    Gigantes de volta à boa fase terão duelo nacional pela frente

    A vitória leva o Al-Nassr à oitava posição na classificação do Grupo B, com três pontos conquistados nas duas primeiras partidas. Ronaldo e seus companheiros agora precisam voltar rapidamente as atenções para o campeonato antes do confronto decisivo de quinta-feira contra o Al-Ahli. Manter o atacante em boa forma será fundamental para essa missão, já que o capitão está a apenas 19 gols da marca histórica de 1.000 gols.

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