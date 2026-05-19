Cristiano Ronaldo convocado para a sexta Copa do Mundo; Roberto Martinez confirma a lista completa da seleção de Portugal

Durante a coletiva de imprensa, Martinez explicou por que Ronaldo continua sendo fundamental para seus planos com a seleção nacional. Martinez também destacou o papel de liderança que o capitão continua desempenhando no elenco.

“Espero que seja o mesmo papel que ele teve nos últimos três anos em que estive com a seleção”, explicou Martinez. “Falei muito sobre Cristiano. Quando falamos dele, há dois jogadores. O ícone do futebol mundial, sobre quem todos os torcedores do mundo têm uma opinião e aceitam o que ele traz para o futebol, e depois há o nosso capitão.”

“Ele tem as mesmas exigências que os outros jogadores, uma competitividade para estar na seleção. Para mim, ele é um capitão exemplar. Ele foi muito importante na conquista da Liga das Nações e agora queremos o mesmo nível de responsabilidade e exemplo dentro do vestiário.”