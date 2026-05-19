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Cristiano Ronaldo convocado para a sexta Copa do Mundo; Roberto Martinez confirma a lista completa da seleção de Portugal
Ronaldo é convocado para a seleção de Portugal para a Copa do Mundo
O técnico da seleção portuguesa, Martinez, confirmou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, com o capitão Ronaldo incluído mais uma vez. Aos 41 anos, o experiente atacante está prestes a disputar sua sexta fase final da Copa do Mundo, um recorde. Martinez defendeu a escolha do líder de longa data da seleção, ressaltando que a contribuição de Ronaldo vai muito além da reputação.
O atacante, que atualmente joga na Arábia Saudita, continua sendo uma figura-chave dentro da equipe, tanto dentro quanto fora de campo. No entanto, o anúncio da lista também contou com omissões notáveis. Os meio-campistas Mateus Fernandes e João Palhinha ficaram de fora da lista final de 27 jogadores, apesar do forte desempenho nos clubes.
- AFP
Martinez explica a importância contínua de Ronaldo
Durante a coletiva de imprensa, Martinez explicou por que Ronaldo continua sendo fundamental para seus planos com a seleção nacional. Martinez também destacou o papel de liderança que o capitão continua desempenhando no elenco.
“Espero que seja o mesmo papel que ele teve nos últimos três anos em que estive com a seleção”, explicou Martinez. “Falei muito sobre Cristiano. Quando falamos dele, há dois jogadores. O ícone do futebol mundial, sobre quem todos os torcedores do mundo têm uma opinião e aceitam o que ele traz para o futebol, e depois há o nosso capitão.”
“Ele tem as mesmas exigências que os outros jogadores, uma competitividade para estar na seleção. Para mim, ele é um capitão exemplar. Ele foi muito importante na conquista da Liga das Nações e agora queremos o mesmo nível de responsabilidade e exemplo dentro do vestiário.”
"Favorito? Não"
Martinez encara com cautela as expectativas em torno de sua equipe, apesar do talento disponível. Ele ressaltou que vencer a Copa do Mundo exige mais do que apenas grande qualidade individual e destacou os desafios psicológicos que as equipes enfrentam durante o torneio.
Ele disse: “A Copa do Mundo não se resume apenas a jogar bem, não se trata apenas de talento. Há muitos desafios. E há o aspecto psicológico.”
“Só uma seleção que já ganhou uma Copa do Mundo pode ser considerada favorita. ‘Aspirante’ é provavelmente a palavra mais adequada para descrever o momento que estamos vivendo. Ganhamos a Liga das Nações mais exigente de todas. Vencemos a Alemanha em seu próprio território e a Espanha na final. Sonhar, sim; aspirante, também; favorita? Não.”
- AFP
Os preparativos começam antes da estreia no torneio
Portugal dará início aos preparativos finais com dois amistosos em casa. A seleção enfrenta o Chile no dia 6 de junho, em Oeiras, antes de defrontar a Nigéria em Leiria, no dia 10 de junho. Após esses jogos, a equipe viajará para a sua base de treinamento em Palm Beach, na Flórida, antes do torneio. A estreia de Portugal na Copa do Mundo está marcada para o dia 17 de junho, em Houston, contra a República Democrática do Congo.