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Cristiano Ronaldo consideraria voltar ao Manchester United se Michael Carrick lhe fizesse uma pergunta sobre transferência? A busca por recordes e o papel de reserva constam na resposta de Louis Saha
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Ronaldo conquistou títulos e ganhou sua primeira Bola de Ouro com o Manchester United
Ronaldo deu seus primeiros passos rumo ao estrelato após se juntar ao United em 2003. Ele chegou à Inglaterra como um ala veloz, mas se transformou no maior artilheiro que o futebol já viu.
Conquistou os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões com os Red Devils, além de sua primeira Bola de Ouro. Muitas lembranças felizes foram criadas ao vestir a camisa nº 7, que ficou famosa por George Best, Eric Cantona e David Beckham.
Essa camisa voltou a ser sua em 2021, após uma passagem histórica de nove anos pelo Real Madrid — que rendeu 450 gols — e três temporadas produtivas com a Juventus, gigante da Série A. Um retorno emocionante ao seu lar espiritual rapidamente se transformou de um sonho em um pesadelo.
O GOAT português continua em grande forma aos 41 anos
Após um desentendimento com Erik ten Hag, que resultou em uma entrevista explosiva concedida a Piers Morgan, Ronaldo teve seu contrato rescindido em novembro de 2022. Poucos meses depois, foi assinado o contrato mais lucrativo do futebol mundial com o Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Mais conquistas da Chuteira de Ouro foram alcançadas no Oriente Médio, com o eterno atacante ainda em plena forma aos 41 anos de idade. Algumas perguntas foram feitas sobre seu futuro por lá, após ter entrado em greve em determinado momento, e um retorno à Europa não está descartado para um jogador que se prepara para disputar sua sexta Copa do Mundo neste verão.
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Será que Ronaldo consideraria voltar ao Old Trafford?
Tendo já dividido o vestiário com Carrick — que se colocou na disputa para se tornar o técnico definitivo do United ao levar o clube à classificação para a Liga dos Campeões —, será que uma terceira passagem por Manchester seria atraente para Ronaldo?
Quando essa pergunta foi feita a Saha, o ex-atacante do United – falando em exclusivo ao GOAL, cortesia do BetVictor Online Casino – disse: “Considerar a possibilidade, por que não, mas não acho que isso vá se concretizar, porque acredito que há um futuro para o Manchester United e há um futuro para Cristiano Ronaldo, e essas duas histórias parecem boas, mas não parecem estar se encaixando muito bem. Portanto, no momento, não acho que isso seja natural.
“É definitivamente preciso experiência ao lado dos atacantes. Isso não vai piorá-los, mas, ao mesmo tempo, Cristiano ainda quer jogar, ele ainda quer quebrar recordes, ele não vai se permitir ficar no banco ou ter que aceitar momentos em que não vai jogar, por exemplo.
“Não acho que isso funcione muito bem. Então, com base nos recordes que ele quer alcançar, simplesmente não vejo isso acontecendo.”
Ronaldo garantiu seu lugar entre os imortais
Ronaldo marcou 118 gols pelo United durante sua primeira passagem pelo clube e 27 na segunda. Sua reputação ficou um pouco manchada quando ele aparentemente forçou sua saída antes da Copa do Mundo de 2022, mas ele sempre será aclamado como uma lenda pela maioria dos torcedores dos Red Devils.
Seu contrato com o Al-Nassr vai até 2027, o que significa que não há necessidade de pensar em um novo desafio neste verão, e um primeiro título importante na Arábia Saudita pode ser conquistado em breve. Parece provável que o futebol europeu tenha visto pela última vez um jogador cujo legado viverá para sempre entre os imortais do esporte.