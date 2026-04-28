Cristiano Ronaldo consideraria voltar ao Manchester United se Michael Carrick lhe fizesse uma pergunta sobre transferência? A busca por recordes e o papel de reserva constam na resposta de Louis Saha

Tendo já dividido o vestiário com Carrick — que se colocou na disputa para se tornar o técnico definitivo do United ao levar o clube à classificação para a Liga dos Campeões —, será que uma terceira passagem por Manchester seria atraente para Ronaldo?

Quando essa pergunta foi feita a Saha, o ex-atacante do United – falando em exclusivo ao GOAL, cortesia do BetVictor Online Casino – disse: “Considerar a possibilidade, por que não, mas não acho que isso vá se concretizar, porque acredito que há um futuro para o Manchester United e há um futuro para Cristiano Ronaldo, e essas duas histórias parecem boas, mas não parecem estar se encaixando muito bem. Portanto, no momento, não acho que isso seja natural.

“É definitivamente preciso experiência ao lado dos atacantes. Isso não vai piorá-los, mas, ao mesmo tempo, Cristiano ainda quer jogar, ele ainda quer quebrar recordes, ele não vai se permitir ficar no banco ou ter que aceitar momentos em que não vai jogar, por exemplo.

“Não acho que isso funcione muito bem. Então, com base nos recordes que ele quer alcançar, simplesmente não vejo isso acontecendo.”