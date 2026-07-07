“Foi uma partida muito disputada; a Espanha teve aquele toque de sorte ao marcar nos minutos finais, mas assim é o futebol. Foi uma partida bem disputada”.





“Estou triste por ter sido eliminado assim da Copa do Mundo, mas dei tudo de mim, o meu melhor, e vou embora com a consciência tranquila. Assim é o futebol, assim é a vida de um jogador: às vezes se ganha, às vezes se perde, e é preciso seguir em frente. A verdade é que essa foi minha última Copa do Mundo, sim, mas, fora isso, terei tempo para pensar, ficar com minha família, não tomar decisões precipitadas e seguir com a vida”.





“Com a consciência tranquila, dei o meu melhor, conquistei três títulos com a seleção portuguesa; antes do Cristiano, a seleção portuguesa não havia conquistado nenhum título, então estou contente. A verdade é que o título mais importante que conquistei com a Seleção foi o de 2016; para mim, ele tem o mesmo valor que uma Copa do Mundo, sinceramente. Por isso, repito, vou embora com a consciência tranquila por ter dado o meu melhor, e pronto. Amanhã é um novo dia e a vida continua”.





“As lágrimas? Tenho um sentimento especial quando represento a Seleção; são 23 anos, com muito prazer, muita alegria, é sempre uma experiência inesquecível. Foi uma certa emoção, mas também um alívio e a tranquila certeza de que quem dá o melhor de si não pode ser criticado por nada. Jorge Jesus? Não sou eu quem toma essas decisões. Não é o momento certo para falar sobre quem virá.”