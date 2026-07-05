Cristiano Ronaldo confirma oficialmente: “Este é o meu último Mundial”. E acrescenta: “Vou me aposentar quando eu disser; há 23 anos vocês tentam me matar...”

Ronaldo deixou claro, antes de tudo, que esta será de fato sua “última dança” no palco da Copa do Mundo (“Sim, é a última. Vamos lá e aproveitar”), antes de partir para o ataque e responder às muitas críticas que choveram sobre ele após suas recentes atuações. “Não acho que tenha jogado tão mal assim… Marquei três gols. Os outros marcaram mais, mas é porque estão em ótima fase. Estão se sentindo muito bem. Mas vamos ver se consigo marcar amanhã. Não sou mais o jogador que era antes, mas continuo marcando gols. E espero marcar amanhã. Se eu não conseguir marcar, será outro companheiro que marcará, e esperamos passar para a próxima fase. A missão é avançar, não ser eu quem marque”, disse o craque da Madeira.