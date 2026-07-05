Cristiano Ronaldo está motivado, mais do que nunca. Na véspera da tão esperada partida das oitavas de final contra a Espanha — que, na pior das hipóteses, pode significar a despedida do astro português da Copa do Mundo —, CR7 falou em entrevista coletiva. Ele assumiu a responsabilidade neste momento delicado, que começa a ser realmente decisivo para as chances de sua seleção, após ter superado o obstáculo da Croácia nas oitavas de final.
Traduzido por
Cristiano Ronaldo confirma oficialmente: “Este é o meu último Mundial”. E acrescenta: “Vou me aposentar quando eu disser; há 23 anos vocês tentam me matar...”
NÃO SOU MAIS O MESMO DE ANTES, MAS...
Ronaldo deixou claro, antes de tudo, que esta será de fato sua “última dança” no palco da Copa do Mundo (“Sim, é a última. Vamos lá e aproveitar”), antes de partir para o ataque e responder às muitas críticas que choveram sobre ele após suas recentes atuações. “Não acho que tenha jogado tão mal assim… Marquei três gols. Os outros marcaram mais, mas é porque estão em ótima fase. Estão se sentindo muito bem. Mas vamos ver se consigo marcar amanhã. Não sou mais o jogador que era antes, mas continuo marcando gols. E espero marcar amanhã. Se eu não conseguir marcar, será outro companheiro que marcará, e esperamos passar para a próxima fase. A missão é avançar, não ser eu quem marque”, disse o craque da Madeira.
A COPA DO MUNDO NÃO MUDARÁ QUEM EU SOU
CR7 mostrou suas garras e reivindicou o orgulho pelo que conseguiu realizar em uma carreira repleta de títulos individuais e coletivos: “Não serei ‘mais Cristiano’ se ganharmos a Copa do Mundo, nem ‘menos Cristiano’ se não ganharmos. Sou grato à vida. Estou aproveitando cada dia, tive sorte. Aprendi a aproveitar o dia a dia. As pessoas duvidam que eu comece aos 41 anos? Faz 23 anos que tentam me derrubar… Mas agora sabem que estão perdendo tempo. Tentam, tentam, tentam, mas não vale a pena. Estou acostumado com isso”.
VOU PARAR QUANDO QUISER
Por fim, ao término de uma coletiva de imprensa decididamente rica em conteúdo, Cristiano Ronaldo respondeu às especulações sobre o fim de sua carreira, depois que, nos últimos dias (poucos minutos antes do início da partida contra a Croácia), sua irmã Katia Aveiro havia falado sobre sua possível aposentadoria: “Vou me aposentar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Quer eu jogue ou fique no banco, minha influência não vai mudar. Vou me lembrar deste Mundial pela paixão do povo. Estamos todos unidos aqui, é especial e é especial para o Diogo Jota”.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.