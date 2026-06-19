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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Cristiano Ronaldo causa tumulto na seleção portuguesa: risco de uma “guerra civil” no vestiário, “obrigado, é hora de ir embora”

Portugal
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Copa do Mundo

Portugal: o caso Cristiano Ronaldo ganha força: acusações de “boicote” e receios de divisão no vestiário

Após o decepcionante empate na estreia contra a República Democrática do Congo, em Portugal está surgindo uma polêmica em torno de Cristiano Ronaldo que alimenta o temor de uma possível divisão interna na seleção portuguesa em plena Copa do Mundo.


No centro do debate está a decisão do técnico Roberto Martínez de manter o atacante do Al Nassr em campo durante os 90 minutos. De um lado, há quem considere que Ronaldo não deva mais ser visto como um titular intocável; do outro, aqueles que defendem aquele que ainda é considerado o maior ícone da história do futebol português. Alguns torcedores chegaram até a alegar a existência de um suposto boicote contra o número 7.


Ao final da partida contra a República Democrática do Congo, as redes sociais de vários jogadores portugueses foram alvo de críticas por parte dos torcedores de Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e Pedro Neto, entre outros, receberam uma enxurrada de comentários e acusações no Instagram. Muitos usuários criticaram os companheiros de equipe por não terem dado assistências adequadas a Ronaldo durante a partida, acusando-os de subestimar o papel dele ou até mesmo de terem inveja de seus sucessos.


  • RISCO DE “UMA GUERRA CIVIL”

    Segundo Vítor Pinto, vice-diretor do jornal esportivo *Record*, o clima que se criou em torno da Seleção corre o risco de se tornar perigoso: “Essa situação demonstra o risco de uma espécie de guerra civil dentro da Seleção. Qualquer crítica dirigida a Cristiano Ronaldo gera reações extremas e uma forte polarização


    Conforme relata o *Marca*, jornal espanhol sempre muito atento aos acontecimentos envolvendo o ex-astro do Real Madrid, as polêmicas envolveram, em particular, João Neves. Alguns torcedores atribuem a ele declarações segundo as quais Ronaldo seria agora “um jogador como os outros” dentro do grupo, embora respeitando sua extraordinária carreira. Além disso, o meio-campista foi acusado de não ter procurado o capitão o suficiente durante a partida de estreia.



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  • AS ACUSAÇÕES DE BOICOTE

    As críticas não se limitaram a um único jogador. De fato, parte da opinião pública sustenta que vários jogadores da seleção evitaram deliberadamente passar a bola para Ronaldo. Uma teoria que Vítor Pinto rejeita categoricamente: “Não acredito que tenha havido qualquer boicote contra Cristiano Ronaldo, e isso precisa ser esclarecido imediatamente. Não houve nenhuma ação organizada contra ele dentro da seleção. É verdade, porém, que Portugal não conseguiu se conectar de forma eficaz com seu centroavante e não desenvolveu uma estratégia ofensiva capaz de valorizá-lo”.


  • IMPRESSÃO DO UNIFORME

    O debate sobre o papel de Ronaldo não é novidade em Portugal, mas nos últimos dias algumas posições se mostraram particularmente claras. Nuno Saraiva, colunista do jornal A Bola, publicou um artigo com um título eloquente: “Obrigado por tudo, Cristiano. Agora é hora de partir”. No artigo, ele defende que o craque do Al Nassr não representa mais o principal ponto de referência técnico da seleção e que chegou a hora de iniciar uma nova fase. O técnico Roberto Martínez precisará encontrar uma solução rapidamente. O próximo confronto contra o Uzbequistão assume, de fato, uma importância crucial: mais um passo em falso poderia complicar significativamente a trajetória de Portugal na Copa do Mundo e alimentar ainda mais as divisões que estão surgindo.


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