Cristiano Ronaldo causa tumulto na seleção portuguesa: risco de uma “guerra civil” no vestiário, “obrigado, é hora de ir embora”

Após o decepcionante empate na estreia contra a República Democrática do Congo, em Portugal está surgindo uma polêmica em torno de Cristiano Ronaldo que alimenta o temor de uma possível divisão interna na seleção portuguesa em plena Copa do Mundo.





No centro do debate está a decisão do técnico Roberto Martínez de manter o atacante do Al Nassr em campo durante os 90 minutos. De um lado, há quem considere que Ronaldo não deva mais ser visto como um titular intocável; do outro, aqueles que defendem aquele que ainda é considerado o maior ícone da história do futebol português. Alguns torcedores chegaram até a alegar a existência de um suposto boicote contra o número 7.





Ao final da partida contra a República Democrática do Congo, as redes sociais de vários jogadores portugueses foram alvo de críticas por parte dos torcedores de Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e Pedro Neto, entre outros, receberam uma enxurrada de comentários e acusações no Instagram. Muitos usuários criticaram os companheiros de equipe por não terem dado assistências adequadas a Ronaldo durante a partida, acusando-os de subestimar o papel dele ou até mesmo de terem inveja de seus sucessos.



