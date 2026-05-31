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Muhammad Zaki

Traduzido por

Cristiano Ronaldo aproveita férias ensolaradas com Georgina Rodríguez antes dos compromissos da Copa do Mundo de 2026 - e o maior jogador de todos os tempos de Portugal ainda arranja tempo para fazer abdominais!

C. Ronaldo
Portugal
Copa do Mundo
Al-Nassr
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo está aproveitando ao máximo uma rara pausa nos gramados, levando Georgina Rodríguez e os filhos para uma escapada de luxo na Arábia Saudita. O astro do Al-Nassr está aproveitando o sol antes de voltar a se concentrar em liderar a seleção de Portugal naquela que deve ser sua última participação em um torneio internacional.

  • Momentos em família sob o sol da Arábia Saudita

    O astro do Al-Nassr trocou a intensidade da grande área pela tranquilidade do litoral saudita. Acompanhado por sua companheira de longa data e seus filhos, o ícone de 41 anos vem compartilhando momentos de uma escapada luxuosa. De águas cristalinas em tons de turquesa ao relaxamento sofisticado à beira da piscina, o clã Ronaldo parece estar aproveitando ao máximo um raro intervalo no calendário do futebol.

    Em uma série de postagens nas redes sociais, Rodriguez documentou a escapada, incluindo fotos comoventes do lendário atacante caminhando de mãos dadas com sua filha mais nova, Bella Esmeralda. A família está hospedada em um resort isolado, que oferece o cenário perfeito para o maior jogador de todos os tempos português recarregar as baterias antes de embarcar para se juntar à seleção nacional para o próximo torneio na América do Norte.


    • Publicidade
  • Cristiano Ronaldo and Georgina RodriguezGetty Images and Instagram

    "O melhor da minha vida"

    A noiva de Ronaldo, Rodriguez, tem mantido os fãs atualizados sobre suas férias idílicas por meio de seu perfil no Instagram. Uma postagem, que mostrava as crianças brincando na piscina e Cristiano Júnior dominando uma prancha de surfe elétrica, tinha a legenda carinhosa “O melhor da minha vida”. Esse vislumbre de sua vida privada revela um lado mais terno do homem frequentemente definido por sua natureza competitiva e obsessiva em campo.

    As imagens também destacaram os momentos cotidianos da viagem, desde refeições à beira-mar até as crianças se divertindo na água. Uma foto em particular da pequena Esmeralda relaxando em uma boia com tema de sereia capturou o clima das férias. Apesar da pressão iminente de um grande torneio, o foco permanece firmemente na união familiar, enquanto o experiente atacante se prepara para sua histórica sexta participação na Copa do Mundo.


  • Não há dias de folga para o GOAT

    Mesmo no meio de férias em família, a lendária ética de trabalho que marcou a carreira de Ronaldo continua em plena evidência. Em outra publicação no Instagram compartilhada durante a viagem, Cristiano aparece transmitindo seus hábitos de treino para a próxima geração, ensinando cuidadosamente ao seu filho Mateo como fazer abdominais. É essa dedicação incansável à sua forma física que lhe permite continuar competindo no mais alto nível, mesmo já tendo entrado na quinta década de vida.

    Cristiano Ronaldo - Georgina RodriguezInstagram/@georginagio


  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O sonho final da Copa do Mundo

    O relógio está correndo até 17 de junho, quando Portugal dará início à sua campanha no Grupo K contra o Congo, em Houston. Este torneio representa a última fronteira para Ronaldo, o único grande troféu que lhe escapou ao longo de duas décadas de domínio. Com os jogos da fase de grupos marcados no Texas e na Flórida, o atacante está aproveitando esta pausa para garantir que esteja mental e fisicamente revigorado para o calor do verão americano.

    Após encerrar a temporada de clubes no final de maio, essas curtas férias servem de ponte entre o sucesso nacional e as obrigações internacionais. Em breve, o descanso chegará ao fim, e o foco se voltará inteiramente para o campo. O mundo estará de olho para ver se o maior artilheiro da história do futebol internacional será capaz de proporcionar uma última série de momentos icônicos no maior palco de todos.

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