Cristiano Ronaldo aproveita férias ensolaradas com Georgina Rodríguez antes dos compromissos da Copa do Mundo de 2026 - e o maior jogador de todos os tempos de Portugal ainda arranja tempo para fazer abdominais!

O astro do Al-Nassr trocou a intensidade da grande área pela tranquilidade do litoral saudita. Acompanhado por sua companheira de longa data e seus filhos, o ícone de 41 anos vem compartilhando momentos de uma escapada luxuosa. De águas cristalinas em tons de turquesa ao relaxamento sofisticado à beira da piscina, o clã Ronaldo parece estar aproveitando ao máximo um raro intervalo no calendário do futebol.

Em uma série de postagens nas redes sociais, Rodriguez documentou a escapada, incluindo fotos comoventes do lendário atacante caminhando de mãos dadas com sua filha mais nova, Bella Esmeralda. A família está hospedada em um resort isolado, que oferece o cenário perfeito para o maior jogador de todos os tempos português recarregar as baterias antes de embarcar para se juntar à seleção nacional para o próximo torneio na América do Norte.



