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Cristiano Ronaldo “ainda tem nível para jogar na Arábia Saudita”, mas lenda brasileira R9 levanta dúvidas sobre a Copa do Mundo de 2030
A batalha contra o tempo
A grande questão permanece: Cristiano Ronaldo ainda estará liderando o ataque de Portugal até a Copa do Mundo de 2030? O debate em torno da longevidade do lendário número 7 gerou comentários de seu homônimo, Ronaldo Nazário. Em entrevista à ESPN, o icônico “O Fenômeno” refletiu sobre a realidade física exaustiva que os jogadores de elite enfrentam ao entrarem no crepúsculo de suas carreiras.
“Normalmente, o corpo avisa que você não consegue mais acompanhar o ritmo”, explicou o bicampeão mundial. “Acho que tanto Cristiano quanto Neymar chegaram a esse ponto em que precisam encontrar um equilíbrio com seus corpos. A batalha contra o próprio corpo é muito difícil de vencer.”
Nível da Arábia Saudita x intensidade da Copa do Mundo
A diferença entre o futebol de clubes nas ligas emergentes e o ritmo frenético dos torneios internacionais é um fator-chave na análise de R9. Embora Ronaldo continue quebrando recordes com o Al-Nassr, o nível dos adversários e o desgaste físico de um torneio como a Copa do Mundo representam um patamar diferente de dificuldade.
O lendário atacante brasileiro sugeriu que, embora o pentacampeão da Bola de Ouro continue sendo uma força no Oriente Médio, as exigências do cenário internacional estão se tornando um desafio difícil demais. “Talvez ele ainda tenha o nível para jogar na Arábia Saudita, mas quando se trata da Copa do Mundo, vemos que é muito mais difícil”, explicou “O Fenômeno”. “O nível lá é muito mais alto.”
Ouvir o corpo
O brasileiro Ronaldo está bem posicionado para falar sobre o desgaste físico do futebol, já que enfrentou lesões no joelho que ameaçaram sua carreira durante seus anos de auge, antes de finalmente pendurar as chuteiras. Ele acredita que o corpo dá sinais que não podem ser ignorados, independentemente da disciplina profissional ou das conquistas históricas de um jogador.
Ao falar abertamente sobre a dura realidade da aposentadoria, o ícone brasileiro explicou que a ruína definitiva para qualquer profissional é o momento em que a mente faz uma promessa que o corpo não consegue mais cumprir. “Apesar da nossa paixão, do nosso amor pelo futebol e do desejo de jogar para sempre, acho que o corpo, no fim das contas, decide por nós. Hoje em dia, não jogo mais futebol porque minha mente funciona de uma maneira que meu corpo não consegue acompanhar”, concluiu.
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Os sonhos de Ronaldo na Copa do Mundo foram destruídos
Ronaldo, de 41 anos, esperava levar Portugal ao seu primeiro título mundial, naquela que foi sua sexta participação no torneio. No entanto, seus sonhos foram frustrados pela Espanha, que acabou se sagrando campeã, resultando na eliminação nas oitavas de final. Ronaldo foi titular em todas as cinco partidas de Portugal durante o torneio, marcando três gols – dois contra o Uzbequistão e um contra a Croácia.
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