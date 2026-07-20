Cristiano Ronaldo “ainda tem nível para jogar na Arábia Saudita”, mas lenda brasileira R9 levanta dúvidas sobre a Copa do Mundo de 2030

A grande questão permanece: Cristiano Ronaldo ainda estará liderando o ataque de Portugal até a Copa do Mundo de 2030? O debate em torno da longevidade do lendário número 7 gerou comentários de seu homônimo, Ronaldo Nazário. Em entrevista à ESPN, o icônico “O Fenômeno” refletiu sobre a realidade física exaustiva que os jogadores de elite enfrentam ao entrarem no crepúsculo de suas carreiras.

“Normalmente, o corpo avisa que você não consegue mais acompanhar o ritmo”, explicou o bicampeão mundial. “Acho que tanto Cristiano quanto Neymar chegaram a esse ponto em que precisam encontrar um equilíbrio com seus corpos. A batalha contra o próprio corpo é muito difícil de vencer.”