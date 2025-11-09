Cristiano Ronaldo "ainda tem fome" - Técnico português revela como o atacante se preparou para quebrar a marca dos mil gols

Hugo Oliveira trabalhou com o capitão português durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 e pôde perceber que, mesmo naquela época, ele já tinha a mentalidade necessária para se tornar um dos grandes do futebol. Cristiano Ronaldo tinha 25 anos quando o técnico o conheceu melhor, mas o espírito competitivo sempre esteve profundamente enraizado no atacante, que mais tarde conquistaria cinco títulos da Champions League e uma Eurocopa, entre diversos campeonatos nacionais.

O único título que escapou a Cristiano Ronaldo em sua carreira quase perfeita é a Copa do Mundo. Aos 40 anos, ele provavelmente terá uma última oportunidade de erguer o troféu no torneio do próximo ano, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, e tem falado com frequência sobre seu desejo de completar sua coleção de conquistas.

O torneio marcará a sexta participação do craque português em Copas do Mundo, com o atacante do Al Nassr ainda em excelente forma nas Eliminatórias. Além de bater mais um recorde ao se tornar o maior artilheiro da história das Eliminatórias para o grande torneio, Cristiano Ronaldo tem ajudado Portugal a encaminhar sua classificação ao torneio.

O sucesso contínuo dele é uma prova de sua mentalidade, e Hugo Oliveira acredita que o lendário camisa 7 ainda mantém a mesma fome de vencer.