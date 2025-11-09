Cristiano Ronaldo "ainda tem fome" - Técnico português revela como o atacante se preparou para quebrar a marca dos mil gols
Cristiano Ronaldo disputará sua sexta Copa do Mundo
Hugo Oliveira trabalhou com o capitão português durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 e pôde perceber que, mesmo naquela época, ele já tinha a mentalidade necessária para se tornar um dos grandes do futebol. Cristiano Ronaldo tinha 25 anos quando o técnico o conheceu melhor, mas o espírito competitivo sempre esteve profundamente enraizado no atacante, que mais tarde conquistaria cinco títulos da Champions League e uma Eurocopa, entre diversos campeonatos nacionais.
O único título que escapou a Cristiano Ronaldo em sua carreira quase perfeita é a Copa do Mundo. Aos 40 anos, ele provavelmente terá uma última oportunidade de erguer o troféu no torneio do próximo ano, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, e tem falado com frequência sobre seu desejo de completar sua coleção de conquistas.
O torneio marcará a sexta participação do craque português em Copas do Mundo, com o atacante do Al Nassr ainda em excelente forma nas Eliminatórias. Além de bater mais um recorde ao se tornar o maior artilheiro da história das Eliminatórias para o grande torneio, Cristiano Ronaldo tem ajudado Portugal a encaminhar sua classificação ao torneio.
O sucesso contínuo dele é uma prova de sua mentalidade, e Hugo Oliveira acredita que o lendário camisa 7 ainda mantém a mesma fome de vencer.
Hugo Oliveira revela mentalidade de Cristiano Ronaldo
Questionado pelo GiveMeSport sobre por que acredita que Cristiano Ronaldo ainda atua em alto nível aos 40 anos, Hugo Oliveira explicou: “Porque ele ainda tem fome. Ele ainda tem fome. Ele continua determinado."
“Ele era assim quando jovem, e continua o mesmo agora. Essa mentalidade pode ser contagiante para a seleção portuguesa. Talvez esta última Copa do Mundo seja uma forma incrível de encerrar sua trajetória por Portugal.”
Portugal terá um dos elencos mais fortes do torneio, com profundidade em praticamente todas as posições. O treinador acredita que o país tem tantas chances quanto qualquer outro e deve lutar pelo título.
“Acredito que temos uma geração que precisa lutar por esse torneio. Somos uma das cinco melhores seleções que disputarão o título da competição”, afirmou.
A evolução de Cristiano Ronaldo
Além da Copa do Mundo, o atacante do Al Nassr também persegue um grande marco pessoal. O objetivo de alcançar mil gols na carreira é algo de que Cristiano Ronaldo provavelmente não abrirá mão e, mesmo com a idade, ele adaptou seu jogo para aproveitar ao máximo suas habilidades letais.
O camisa 7 evoluiu ao longo da carreira: começou como um ponta habilidoso no Sporting, se transformou no melhor jogador do mundo durante seu período no Manchester United, combinando sua velocidade explosiva e talento técnico com uma capacidade de finalização cada vez mais apurada.
No Real Madrid, ele atuava principalmente pela esquerda do ataque, ao lado de Karim Benzema e companheiros como Gareth Bale e Ángel Di María. Em seus anos de auge, manteve uma velocidade impressionante e era capaz de fazer gols de posições improváveis, vencendo a Bola de Ouro por três anos consecutivos entre 2015 e 2017.
Com o passar dos anos, Cristiano Ronaldo se reinventou como um centroavante mais clássico. Mesmo tendo perdido parte da velocidade, passou a depender mais de sua precisão nos chutes e de seu domínio no jogo aéreo para continuar balançando as redes. Suas passagens por Juventus, Manchester United e Al Nassr renderam mais gols e recordes, comprovando que ele segue brilhando mesmo na reta final da carreira.
O sonho da Copa do Mundo permanece
A Copa do Mundo continua sendo a peça que falta no quebra-cabeça da carreira de Cristiano Ronaldo. Embora, em alguns momentos, ele tenha aparentado diminuir a obsessão por conquistar o torneio, fará tudo o que estiver ao seu alcance para erguer o troféu no próximo ano. Portugal tem jogos das Eliminatórias contra Irlanda e Armênia na próxima semana, enquanto busca reafirmar ao mundo suas credenciais como uma das grandes candidatas ao título.