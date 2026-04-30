Cristiano Ronaldo admite estar “se aproximando do fim da carreira”, enquanto o Al-Nassr se aproxima da conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita

O ícone português alcançou mais um marco ao marcar seu 970º gol na carreira na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli no meio da semana, mas o passar do tempo está claramente em sua mente. O ex-astro do Manchester United e do Real Madrid falou abertamente sobre seu futuro após a partida e por quanto tempo ainda poderá manter seu nível de elite.

Em entrevista ao CanalGoatBr, Ronaldo explicou sua motivação para continuar jogando aos 41 anos. “Continuo jogando não só por esta geração, mas também pela anterior e pela que está por vir”, disse ele. “Aproveito dia a dia, jogo a jogo, ano a ano, mesmo à medida que me aproximo do fim da carreira. Isso é um fato.”



