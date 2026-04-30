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Cristiano Ronaldo admite estar “se aproximando do fim da carreira”, enquanto o Al-Nassr se aproxima da conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita
Ronaldo reflete sobre sua longevidade
O ícone português alcançou mais um marco ao marcar seu 970º gol na carreira na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Ahli no meio da semana, mas o passar do tempo está claramente em sua mente. O ex-astro do Manchester United e do Real Madrid falou abertamente sobre seu futuro após a partida e por quanto tempo ainda poderá manter seu nível de elite.
Em entrevista ao CanalGoatBr, Ronaldo explicou sua motivação para continuar jogando aos 41 anos. “Continuo jogando não só por esta geração, mas também pela anterior e pela que está por vir”, disse ele. “Aproveito dia a dia, jogo a jogo, ano a ano, mesmo à medida que me aproximo do fim da carreira. Isso é um fato.”
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Uma viagem “brilhante” pela Europa e pela Ásia
Com cinco troféus da Bola de Ouro e o mesmo número de títulos da Liga dos Campeões, Ronaldo pode olhar para trás e ver um currículo que poucos na história conseguem igualar. Desde seus primeiros dias no Sporting CP até as passagens recordistas pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus, o experiente atacante está satisfeito com o legado que está deixando para a próxima geração de talentos.
Refletindo sobre sua trajetória, Ronaldo continua determinado a encerrar a carreira em alta, em vez de desaparecer aos poucos. Ele acrescentou: “Minha carreira tem sido brilhante e quero que continue assim. Ainda gosto do que faço, continuo marcando gols… mas, acima de tudo, o que importa é vencer. E nós realmente queremos ganhar o campeonato.”
Al-Nassr está perto de conquistar o título nacional
Depois de ingressar na Liga Profissional da Arábia Saudita em 2023, Ronaldo ainda busca seu primeiro título de campeão no Oriente Médio. Essa espera parece estar chegando ao fim, já que o Al-Nassr lidera a tabela com oito pontos de vantagem. Embora o rival Al-Hilal tenha um jogo a menos, o ímpeto está claramente do lado do time de Riade após os três pontos conquistados na última partida.
A influência de Ronaldo continua sendo o fator decisivo para o Al-Nassr, já que ele continua desafiando o típico declínio físico associado a jogadores na casa dos quarenta. Seu 970º gol foi uma prova de seus instintos predatórios duradouros, mantendo sua equipe no caminho certo para um triunfo histórico no campeonato nacional que acrescentaria mais um troféu à sua enorme coleção.
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As metas finais para 2026
Embora o título da Liga Profissional Saudita seja a prioridade imediata, o capitão português pode estar de olho no cenário internacional. Com a Copa do Mundo se aproximando no final deste ano, há a sensação de que o torneio poderia servir como a despedida definitiva de um dos maiores jogadores que já pisaram em um campo, possivelmente juntamente com o primeiro título da liga na Arábia Saudita.