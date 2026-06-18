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Cristiano paga o preço sozinho... Onde estão as estrelas de Portugal, mergulhadas na “ilusão das lendas”?

Especiais e Opinião
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
C. Ronaldo
R. Martinez
B. Silva
B. Fernandes
Vitinha
N. Mendes
J. Cancelo
J. Felix
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Espanha

Portugal tropeçou ao empatar com o Congo

Assim que terminou a partida entre Portugal e a República Democrática do Congo, na noite de ontem, quarta-feira, surgiu uma onda de críticas contra Cristiano Ronaldo, que teve um desempenho medíocre na partida.

A República Democrática do Congo conseguiu um empate valioso por 1 a 1 contra a Portugal, conquistando seu primeiro ponto nesta edição e marcando, ainda, o primeiro gol de sua história na Copa do Mundo.

Após o apito final, Ronaldo tornou-se alvo principal tanto das críticas da imprensa, de ex-jogadores e da torcida portuguesa, entre outros, quanto das zombarias daqueles que pertencem ao outro campo, que apoiam o astro argentino Lionel Messi.

No entanto, embora se tenha destacado o fraco desempenho de Ronaldo na partida de ontem, toda a seleção portuguesa não apresentou o nível esperado, e seus jogadores — alguns dos quais se colocam em uma posição de destaque — passaram despercebidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    O time das estrelas em Portugal... Para onde desapareceu?


    Ao analisar a seleção de Portugal, percebemos que ela conta com muitos grandes jogadores; fala-se, inclusive, que eles estão entre os melhores do mundo.

    A seleção portuguesa conta, nas laterais, com João Cancelo, que brilhou com a camisa do Barcelona, e Nuno Mendes, jogador do Paris Saint-Germain, frequentemente considerado o melhor lateral-esquerdo do mundo.

    Além disso, a escalação que entrou em campo ontem contou com Vitinha, estrela do Paris Saint-Germain, que muitos apontam desde a temporada passada como candidato à Bola de Ouro.

    Há também Bernardo Silva, que foi disputado por vários grandes clubes e acabou sendo contratado pelo Real Madrid, ao lado de Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, escolhido pela Associação da Premier League para receber o prêmio de melhor jogador da Premier League na temporada 2025-2026.

    A lista conta ainda com muitos outros nomes de peso, como João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão e Conceição.

    Diante de todos esses nomes de peso no mundo do futebol, surge a pergunta: será que Portugal não conseguiu a vitória apenas devido ao fraco desempenho de Ronaldo, ou houve outros que contribuíram para essa derrota?

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As avaliações revelam o desempenho dos jogadores de Portugal contra o Congo


    O site internacional “Sofascore” atribuiu ao astro Cristiano Ronaldo uma nota de 6,1 em 10, a mais baixa entre os jogadores de Portugal neste confronto.

    No entanto, as demais notas também mostram que os demais jogadores estiveram em péssima forma, especialmente se levarmos em conta que o adversário foi a República Democrática do Congo, que, embora tenha feito uma boa partida, está muito aquém da Portugal no que diz respeito à comparação entre o calibre das estrelas e o potencial das duas seleções.

    As notas dos demais jogadores da Portugal não ficaram muito distantes da obtida por Ronaldo. O goleiro Diogo Costa não apresentou um bom desempenho, e muitos consideram que ele tem parte da responsabilidade pelo gol sofrido; Ronaldo o repreendeu bastante após o gol, já que ele não saiu para pegar a bola cruzada.

    O goleiro recebeu uma nota de 6,8 em 10, próxima à de seu companheiro Tomás Araújo (6,9), enquanto o outro zagueiro central, Renato Vega, obteve 7,3 pontos.

    Bernardo Silva foi o segundo jogador com a nota mais baixa da equipe, com 6,2 pontos, ficando atrás de João Cancelo (6,3), Nuno Mendes (6,5), Pedro Neto (7,1), Vitinha (7,5) e Bruno Fernandes (7,8), Já João Neves, autor do único gol, foi o jogador mais bem avaliado, com 8 pontos.

    As notas dos reservas oscilaram entre 6,5 e 6,8, o que demonstra que eles não contribuíram de forma significativa após entrarem em campo.

  • Estatísticas decepcionantes para Portugal


    Apesar dos nomes de peso na escalação de Portugal, as estatísticas da equipe mostram o quão mal todos os seus astros atuaram.

    De acordo com o site “Sofascore”, a Portugal criou apenas uma chance perigosa durante toda a partida, empatando com o Congo, que chutou 8 vezes, enquanto a Portugal chutou apenas 7 vezes.

    Todos os números defensivos favoreceram a República Democrática do Congo, apesar dos grandes nomes na escalação da seleção portuguesa; já os números de posse de bola e passes foram a favor da equipe europeia, mas não serviram para disfarçar uma clara deficiência ofensiva e a falta de soluções por parte desses nomes de peso.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo recebeu apoio ofensivo suficiente?


    Ninguém que assistiu ao jogo nega que Cristiano estava em péssima forma, sofreu uma forte pressão defensiva dos jogadores do Congo e não teve impacto diante do gol adversário, mas será que Ronaldo recebeu apoio suficiente dos demais jogadores?

    A verdade é que Ronaldo desperdiçou uma única chance durante toda a partida, ao desviar de forma estranha um cruzamento para perto da trave, e Bruno, que estava atrás dele, o repreendeu por não ter deixado a bola para ele.

    Durante toda a partida, não houve cruzamentos suficientes para aproveitar a superioridade de Ronaldo nas jogadas de cabeça; por exemplo, João Cancelo, o lateral-direito, não conseguiu fazer cruzamentos da maneira esperada.

    Durante a partida, ele perdeu a bola 22 vezes, um número que ilustra o quanto ele sofreu contra os jogadores do Congo. Por outro lado, Nuno Mendes também sofreu com uma queda de rendimento, perdendo a bola 13 vezes para o adversário e não conseguindo enviar nenhum passe para a frente durante toda a partida, exceto em três ocasiões.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Roberto Martínez... Ele assistiu ao jogo?


    Todos os que acompanharam a partida se perguntaram sobre a postura de Roberto Martínez, técnico da Portugal, que foi alvo de críticas por parte de alguns analistas devido à escalação inicial, especialmente por ter escalado Bernardo Silva desde o início na lateral direita.

    Além disso, ele não conseguiu analisar bem o adversário e pareceu incapaz, durante todo o confronto, de mudar a forma de jogar de sua equipe e encontrar soluções para romper a defesa sólida da República Democrática do Congo.

     Além disso, a postura do técnico em relação a Cristiano foi um tanto estranha: o jogador estava em má forma, mas o técnico não se atreveu a substituí-lo; e quando decidiu colocar outro atacante, Gonçalo Ramos, só o fez aos 83 minutos — uma mudança muito tardia que deveria ter ocorrido, no mínimo, nos primeiros minutos do segundo tempo.

  • Ronaldo pagou o preço... e onde estão os demais?


    Resumindo, Ronaldo teve um desempenho muito fraco na partida de ontem, mas não foi o único responsável pelo resultado decepcionante.

    E, como principal estrela do time, é natural que Ronaldo tenha sido alvo de críticas, mas não é normal que o técnico se esconda por trás de seus erros e que os outros astros, que não contribuíram em nada, fiquem imunes à tempestade de críticas, especialmente porque eles merecem ser criticados tanto quanto Cristiano.

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