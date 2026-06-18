Cristiano paga o preço sozinho... Onde estão as estrelas de Portugal, mergulhadas na “ilusão das lendas”?

Assim que terminou a partida entre Portugal e a República Democrática do Congo, na noite de ontem, quarta-feira, surgiu uma onda de críticas contra Cristiano Ronaldo, que teve um desempenho medíocre na partida.

A República Democrática do Congo conseguiu um empate valioso por 1 a 1 contra a Portugal, conquistando seu primeiro ponto nesta edição e marcando, ainda, o primeiro gol de sua história na Copa do Mundo.

Após o apito final, Ronaldo tornou-se alvo principal tanto das críticas da imprensa, de ex-jogadores e da torcida portuguesa, entre outros, quanto das zombarias daqueles que pertencem ao outro campo, que apoiam o astro argentino Lionel Messi.

No entanto, embora se tenha destacado o fraco desempenho de Ronaldo na partida de ontem, toda a seleção portuguesa não apresentou o nível esperado, e seus jogadores — alguns dos quais se colocam em uma posição de destaque — passaram despercebidos.