“Cristiano não joga por dinheiro nem por títulos” – A motivação de Ronaldo é revelada quando o técnico de Portugal, Roberto Martinez, explica por que CR7 é “único”

Ronaldo está tendo uma temporada brilhante no Oriente Médio, tendo marcado 28 gols em 35 partidas. O Al-Nassr está perto de conquistar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita e se prepara para a final da Liga dos Campeões da AFC. No entanto, Martinez insiste que esses méritos são secundários. “Cristiano não joga por dinheiro, não joga por títulos, ele joga para melhorar. E isso é incrível. Cristiano Ronaldo pode ganhar a Liga dos Campeões, a Chuteira de Ouro, e no dia seguinte Cristiano tenta melhorar. É único ter uma trajetória de 22 anos pela Seleção Nacional, o número de jogos que ele está disputando, não há outro jogador assim. É a fome de vitórias. Podemos medir tudo em um jogador, mas esse é um aspecto que não é possível”, explicou o técnico.