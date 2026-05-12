Getty Images Sport
Traduzido por
“Cristiano não joga por dinheiro nem por títulos” – A motivação de Ronaldo é revelada quando o técnico de Portugal, Roberto Martinez, explica por que CR7 é “único”
Um olhar sobre um ícone global
Em entrevista concedida a Luis Osorio na Antena 1, o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, ofereceu uma visão fascinante sobre a constituição psicológica de Cristiano Ronaldo. Apesar de ter 41 anos e de ter consolidado seu status como o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional, com 143 gols em 226 partidas, o astro do Al-Nassr continua tão motivado como sempre. Martinez destacou a integração perfeita do ícone mundial ao elenco. “Ele é um exemplo. É uma referência no futebol mundial e um jogador da Seleção Nacional. São duas figuras diferentes, mas quando a Seleção está reunida, ele é apenas um jogador de futebol. É muito inteligente, é o capitão e demonstra um compromisso com a Seleção que é exemplar; é incrível a fome de vitórias de Cristiano”, afirmou Martinez.
- Getty Images
Além dos reconhecimentos nacionais
Ronaldo está tendo uma temporada brilhante no Oriente Médio, tendo marcado 28 gols em 35 partidas. O Al-Nassr está perto de conquistar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita e se prepara para a final da Liga dos Campeões da AFC. No entanto, Martinez insiste que esses méritos são secundários. “Cristiano não joga por dinheiro, não joga por títulos, ele joga para melhorar. E isso é incrível. Cristiano Ronaldo pode ganhar a Liga dos Campeões, a Chuteira de Ouro, e no dia seguinte Cristiano tenta melhorar. É único ter uma trajetória de 22 anos pela Seleção Nacional, o número de jogos que ele está disputando, não há outro jogador assim. É a fome de vitórias. Podemos medir tudo em um jogador, mas esse é um aspecto que não é possível”, explicou o técnico.
Em busca de um marco sem precedentes
Além de suas ambições no clube, o experiente atacante busca alcançar um marco sem precedentes. Atualmente com 971 gols na carreira, ele precisa de apenas mais 29 para atingir a marca mágica dos 1.000. Paralelamente a esse objetivo pessoal, seu desejo de conquistar a glória internacional continua sendo primordial. Tendo já conquistado o Campeonato Europeu de 2016 e dois títulos da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025, seus olhos estão firmemente voltados para o prêmio máximo do futebol. Martínez relembrou uma promessa feita ao seu falecido pai de vencer o torneio, refletindo a ambição compartilhada dentro do grupo de garantir o único troféu importante que falta na ilustre coleção do capitão.
- AFP
Os preparativos finais
Portugal encerra sua preparação com amistosos contra o Chile, no dia 6 de junho, e a Nigéria, no dia 10 de junho, após um empate em 0 a 0 com o México e uma derrota por 2 a 0 para os EUA. A campanha do país no Grupo K da Copa do Mundo começa contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, antes de enfrentar o Uzbequistão e a Colômbia. A grande jornada está por vir.