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“Cristiano, confiamos em você, aconteça o que acontecer!” - Ronaldo recebe mensagem de apoio de ex-companheiro da seleção portuguesa em meio às críticas na Copa do Mundo
Alves rebate as críticas a Ronaldo
O ex-zagueiro da seleção portuguesa, Alves, usou as redes sociais para defender Ronaldo depois que o experiente atacante enfrentou uma onda de críticas após o empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo.
O capitão de 41 anos, que disputa sua sexta Copa do Mundo, foi alvo de discussões após não ter conseguido converter várias chances na estreia do Grupo K, em Houston.
Alves, que conquistou a Euro 2016 ao lado de Ronaldo, postou uma mensagem desafiadora no Instagram. “Respeito, ídolos são atemporais!”, começou ele, antes de voltar sua atenção para aqueles que questionavam o astro do Al-Nassr. “Muita gente falando de futebol sem ter feito nada no futebol. Críticas só vêm daqueles que fazem mais! Cristiano, confiamos em você, não importa o que aconteça”, acrescentou o ex-zagueiro do Porto e do Zenit de São Petersburgo.
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A frustração está chegando ao auge na Copa do Mundo
O apoio de Alves chega em um momento delicado para Ronaldo, que parecia visivelmente agitado após o empate com a República Democrática do Congo. O lendário atacante parecia solitário e frustrado ao sair de campo, enquanto seus companheiros permaneciam em campo para agradecer aos torcedores nas arquibancadas. Essa reação gerou mais discussões sobre sua influência e seu papel na equipe de Roberto Martinez.
Apesar da decepção na estreia, Alves continua convencido de que o atual elenco deve fazer todo o possível para ajudar o pentacampeão da Bola de Ouro a conquistar o prêmio máximo em equipe. O zagueiro sempre defendeu que a carreira de Ronaldo merece a glória máxima de um troféu da Copa do Mundo, independentemente dos obstáculos que atualmente se interpõem no caminho da Seleção.
Um apelo pelo título da Copa do Mundo
Em uma entrevista anterior ao jornal A BOLA, Alves incentivou a seleção nacional a lutar pelo legado do seu capitão. “Façam de Portugal campeão mundial. Façam de Cristiano campeão mundial, porque é um prêmio mais do que merecido. Eu ficaria muito feliz se ele ganhasse esta Copa do Mundo. É um troféu justo pela carreira dele, por tudo o que fez por Portugal e pelo mundo. É um presente pelo qual vocês, e todos nós aqui, vamos torcer e desejar muito. Boa sorte!”, afirmou.
A busca de Ronaldo pelo troféu continua a dominar as discussões no ambiente da seleção portuguesa. Embora o atacante tenha marcado gols em todas as edições anteriores do torneio em que participou, ele enfrenta atualmente sua maior seca de gols em grandes torneios internacionais, tendo passado 10 jogos consecutivos sem marcar pela seleção em competições de grande envergadura.
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Portugal busca se recuperar
Martinez e sua equipe devem agora voltar sua atenção para a segunda partida da fase de grupos contra o Uzbequistão. O técnico já havia alertado que um empate nessas partidas iniciais seria considerado uma “catástrofe”, e a pressão está aumentando tanto sobre a comissão técnica quanto sobre os jogadores para que apresentem um desempenho mais eficaz na finalização.
Com as palavras de incentivo de Alves ainda ecoando em seus ouvidos, Ronaldo buscará silenciar os céticos e provar que seu status de “atemporal” ainda pode se traduzir em contribuições decisivas para a vitória.
Portugal encerrará sua campanha no Grupo K contra a Colômbia, com o destino do sonho de disputar a última Copa do Mundo de seu capitão veterano pendurado na balança.