“Cristiano, confiamos em você, aconteça o que acontecer!” - Ronaldo recebe mensagem de apoio de ex-companheiro da seleção portuguesa em meio às críticas na Copa do Mundo

O ex-zagueiro da seleção portuguesa, Alves, usou as redes sociais para defender Ronaldo depois que o experiente atacante enfrentou uma onda de críticas após o empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo.

O capitão de 41 anos, que disputa sua sexta Copa do Mundo, foi alvo de discussões após não ter conseguido converter várias chances na estreia do Grupo K, em Houston.

Alves, que conquistou a Euro 2016 ao lado de Ronaldo, postou uma mensagem desafiadora no Instagram. “Respeito, ídolos são atemporais!”, começou ele, antes de voltar sua atenção para aqueles que questionavam o astro do Al-Nassr. “Muita gente falando de futebol sem ter feito nada no futebol. Críticas só vêm daqueles que fazem mais! Cristiano, confiamos em você, não importa o que aconteça”, acrescentou o ex-zagueiro do Porto e do Zenit de São Petersburgo.



