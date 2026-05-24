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Cristian Romero volta à Inglaterra para o jogo decisivo contra o rebaixamento do Spurs, depois de ter recebido uma mensagem de uma lenda do Tottenham dizendo “nem se dê ao trabalho de voltar”
Romero muda de ideia sobre a Argentina antes do confronto contra o Everton
O zagueiro argentino voltou à Inglaterra antes do jogo decisivo de domingo contra o Everton, revertendo seu plano inicial de permanecer na América do Sul. Romero havia viajado anteriormente para sua terra natal a fim de continuar sua recuperação de uma lesão no joelho, mas sua decisão de assistir a uma partida envolvendo seu ex-clube, o Belgrano, enquanto o Tottenham enfrentava a ameaça do rebaixamento, causou grande comoção no norte de Londres.
O momento da visita provocou indignação entre várias figuras do passado do Spurs, com o clube envolvido em uma batalha contra o rebaixamento. Também cresceram as preocupações sobre o futuro de Romero a longo prazo, em meio a relatos que o ligavam a uma possível transferência para a Espanha no meio do ano. O retorno de Romero ocorre antes de um fim de semana decisivo para o Tottenham, que pode precisar de três pontos contra o Everton para evitar o rebaixamento.
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Hoddle e Sheringham questionam a liderança de Romero
O ex-meio-campista e técnico do Tottenham, Hoddle, fez uma crítica severa às ações de Romero depois que surgiram as imagens da Argentina.
"Eu o levaria até o aeroporto e diria para nem se dar ao trabalho de voltar", disse Hoddle, conforme citado pelo Daily Mail. "Isso resume bem o seu egoísmo. Ele não pode ser capitão e agir assim. Se fosse pela família ou algo do tipo, tudo bem, mas se for verdade que ele está voltando para assistir a uma partida de futebol, então que fique na Argentina e ganhe o máximo de dinheiro possível."
Sheringham também criticou a ausência do zagueiro, insistindo que o capitão do Tottenham deveria ter permanecido com o time. Ele disse: “O maior jogo da história do clube. Vai ser um jogo tenso e, quando o capitão não está presente, isso não dá um bom exemplo para todos. Isso é impróprio, é negligência de quem quer que esteja deixando ele fazer o que quer.”
"Como ele se atreve a fazer isso? Tudo bem se eu voltar para a Argentina porque o clube da minha infância está jogando uma partida importante... O quê? Nem pergunte isso! Não! Eu preciso de você ao lado dos seus companheiros no vestiário para dar apoio a eles. Não acredito que ele tenha feito essa pergunta, não acredito que tenham deixado ele ir. Isso cria um precedente, sim."
Especulações sobre o futuro de Romero
Romero continua fora de ação devido à lesão no joelho sofrida contra o Sunderland, mas o Tottenham espera que sua presença no elenco possa dar um impulso à equipe antes do jogo decisivo de domingo. O técnico Roberto De Zerbi se recusou a comentar sobre o futuro de Romero após esta temporada quando questionado sobre as especulações em torno do zagueiro.
“Às vezes, nem todos os líderes são iguais”, admitiu De Zerbi. “Romero está se preparando para a Copa do Mundo com uma lesão. Para mim, nada mudou. Então temos que pensar que tudo é para o melhor futuro do Tottenham. Ele conversou com a equipe médica. Juntos, decidiram ir para a Argentina para concluir a reabilitação com a equipe médica argentina.”
“Conversamos na semana passada. Comigo, ele mostrou que quer ficar conosco. Quero deixar claro: não sou burro. Se perceber que há um jogador que pensa em si mesmo antes do clube, não posso continuar sendo o mesmo Roberto. Com Romero, não tenho nada a dizer. Comigo, durante o tempo que passei aqui, ele tem se comportado corretamente desde o início até agora.”
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O Spurs enfrenta um momento decisivo na luta pela permanência
O Tottenham chega agora a uma das partidas mais importantes da história recente do clube, ciente de que seu futuro na Premier League está em jogo. Mesmo com Romero indisponível para jogar, as atenções continuarão voltadas para seu papel no elenco, após uma semana marcada por críticas e incertezas. O resultado contra o Everton também poderá influenciar os planos gerais do Tottenham para o verão, incluindo decisões sobre a liderança, a reformulação do elenco e o futuro de Romero no clube a longo prazo.