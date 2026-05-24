O ex-meio-campista e técnico do Tottenham, Hoddle, fez uma crítica severa às ações de Romero depois que surgiram as imagens da Argentina.

"Eu o levaria até o aeroporto e diria para nem se dar ao trabalho de voltar", disse Hoddle, conforme citado pelo Daily Mail. "Isso resume bem o seu egoísmo. Ele não pode ser capitão e agir assim. Se fosse pela família ou algo do tipo, tudo bem, mas se for verdade que ele está voltando para assistir a uma partida de futebol, então que fique na Argentina e ganhe o máximo de dinheiro possível."

Sheringham também criticou a ausência do zagueiro, insistindo que o capitão do Tottenham deveria ter permanecido com o time. Ele disse: “O maior jogo da história do clube. Vai ser um jogo tenso e, quando o capitão não está presente, isso não dá um bom exemplo para todos. Isso é impróprio, é negligência de quem quer que esteja deixando ele fazer o que quer.”

"Como ele se atreve a fazer isso? Tudo bem se eu voltar para a Argentina porque o clube da minha infância está jogando uma partida importante... O quê? Nem pergunte isso! Não! Eu preciso de você ao lado dos seus companheiros no vestiário para dar apoio a eles. Não acredito que ele tenha feito essa pergunta, não acredito que tenham deixado ele ir. Isso cria um precedente, sim."