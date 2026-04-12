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Cristian Romero sai de campo em lágrimas após uma violenta colisão com Antonin Kinsky, na derrota do Tottenham para o Sunderland na primeira partida sob o comando de Roberto De Zerbi
A colisão suscita grande preocupação
O incidente ocorreu logo após o Sunderland ter assumido a liderança com um chute desviado de Nordi Mukiele. Numa tentativa desesperada de recuperar uma bola perdida, Romero pareceu ter sido empurrado pelo atacante do Black Cats, Brian Brobbey, fazendo com que o jogador da seleção argentina perdesse o equilíbrio e colidisse com seu próprio goleiro, Antonin Kinsky.
O impacto foi imediatamente identificado como grave por quem estava em campo. O meio-campista do Sunderland, Noah Sadiki, foi visto gesticulando freneticamente para que a equipe médica entrasse rapidamente em campo, enquanto os dois jogadores do Tottenham permaneciam no chão. O Stadium of Light ficou em silêncio enquanto os médicos atendiam aos dois jogadores por vários minutos, com o goleiro reserva Brandon Austin inicialmente pronto para substituir Kinsky, que estava em dificuldades.
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Romero, tomado pela emoção
Embora Kinsky tenha conseguido, por fim, continuar em campo após ter uma bandagem protetora enrolada na cabeça, a situação foi mais angustiante para Romero. O argentino, campeão da Copa do Mundo, estava visivelmente abalado e acabou sendo ajudado a se levantar, mas não conseguiu continuar e não conseguiu esconder seu desespero ao se dirigir para a linha lateral.
A imagem do zagueiro, normalmente impassível, em lágrimas, comoveu a torcida visitante. Este é o segundo susto grave com lesões para Romero nas últimas semanas, após uma substituição por concussão durante um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no mês passado.
A polêmica em torno do VAR agrava o sofrimento do Spurs
Para piorar a situação dos visitantes, a estreia de De Zerbi foi ainda mais prejudicada por uma intervenção frustrante do VAR.
Antes do drama da lesão, o Tottenham pensou ter encontrado uma tábua de salvação quando o árbitro Rob Jones marcou pênalti após Randal Kolo Muani parecer ter sido derrubado por Omar Alderete e Luke O’Nien.
No entanto, após uma recomendação para rever as imagens no monitor ao lado do campo, Jones optou por reverter sua decisão original, para grande indignação do banco do Spurs.
- AFP
O Spurs está na zona de rebaixamento
O gol de Mukiele aos 61 minutos, que sofreu um desvio enorme e pegou Kinsky desprevenido, acabou sendo o gol da vitória. O resultado deixa o Tottenham na 18ª posição e em risco real de rebaixamento, especialmente se perderem Romero por um período significativo.
O Tottenham precisará vencer seu próximo jogo, quando receber o Brighton, ex-clube de De Zerbi, no próximo sábado, já que está a dois pontos da zona de segurança.