Cristian Romero sai de campo em lágrimas após uma violenta colisão com Antonin Kinsky, na derrota do Tottenham para o Sunderland na primeira partida sob o comando de Roberto De Zerbi

O incidente ocorreu logo após o Sunderland ter assumido a liderança com um chute desviado de Nordi Mukiele. Numa tentativa desesperada de recuperar uma bola perdida, Romero pareceu ter sido empurrado pelo atacante do Black Cats, Brian Brobbey, fazendo com que o jogador da seleção argentina perdesse o equilíbrio e colidisse com seu próprio goleiro, Antonin Kinsky.

O impacto foi imediatamente identificado como grave por quem estava em campo. O meio-campista do Sunderland, Noah Sadiki, foi visto gesticulando freneticamente para que a equipe médica entrasse rapidamente em campo, enquanto os dois jogadores do Tottenham permaneciam no chão. O Stadium of Light ficou em silêncio enquanto os médicos atendiam aos dois jogadores por vários minutos, com o goleiro reserva Brandon Austin inicialmente pronto para substituir Kinsky, que estava em dificuldades.



