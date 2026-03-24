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Cristian RomeroGetty
Adhe Makayasa

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Cristian Romero promete dar “200%” nas “últimas sete finais” do Tottenham após um “dia ruim” contra o Nottingham Forest

C. Romero
Tottenham
Tottenham x Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League

Cristian Romero lançou um apelo aos torcedores do Tottenham, prometendo dar “200%” nos sete últimos jogos do clube para evitar um rebaixamento histórico da Premier League. Após uma derrota desmoralizante por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, o Spurs caiu para a 17ª posição na tabela. O capitão pediu união, já que o clube do norte de Londres enfrenta seu maior desafio pela permanência na primeira divisão desde 1977.

  • O otimismo se transforma em desânimo

    Apesar do ambiente animado no norte de Londres no último fim de semana, a sequência sem vitórias do Tottenham na Premier League chegou a 13 partidas. A derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, rival na luta contra o rebaixamento, foi um golpe duro de engolir, especialmente após um primeiro tempo disputado, em que Richarlison esteve perto de marcar e Igor Jesus, do Forest, acertou a trave. No entanto, um gol de Jesus nos acréscimos, seguido por gols de Morgan Gibbs-White e Taiwo Awoniyi no segundo tempo, provocou uma saída em massa dos torcedores do estádio. Esta 10ª derrota em casa na temporada deixou a equipe de Igor Tudor pairando perigosamente acima da zona de rebaixamento.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-WEST HAMAFP

    Uma promessa aos fãs

    O capitão do Tottenham, Romero, ficou visivelmente abalado com o desempenho e fez questão de se dirigir aos torcedores que permaneceram leais apesar de uma temporada desastrosa. Romero disse: “É um dia difícil para todos, mas a primeira coisa é falar sobre os torcedores. Obrigado por hoje e por sempre estarem conosco. Eles nos deram um apoio fantástico, mas, quanto a nós, é um dia ruim. Agora acabou e o mais importante é entender a situação.

    “Não é fácil, mas o mais importante é ir para a seleção e voltar aqui para as últimas sete partidas. Prometo dar 200% em cada uma delas e, para mim, não é fácil, mas temos que permanecer todos juntos. É um dia ruim, sim, mas vamos tentar de novo.”


  • Uma temporada de declínio abjeto

    A derrota para o Forest praticamente aniquilou o ímpeto conquistado com o empate animador contra o Liverpool e a surpreendente vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. A incapacidade do Tottenham de garantir uma vitória no campeonato em 2026 transformou uma temporada decepcionante em uma verdadeira luta pela sobrevivência. O clube não joga fora da primeira divisão desde 1977, e a atual sequência de 13 jogos sem vitórias é uma das piores de sua história moderna. Com o elenco agora se dispersando para a pausa internacional, o intervalo oferece uma última chance para Tudor reorganizar uma defesa que desmoronou com demasiada facilidade sob pressão no segundo tempo contra o Forest.

  • Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sete partidas decisivas pela permanência

    A missão de sobrevivência do Tottenham começa com uma viagem crucial a Sunderland e um confronto em casa contra o Brighton, antes de encerrar o mês de abril com uma visita ao Wolves. Na reta final de maio, o Spurs viaja para enfrentar o Aston Villa e o Chelsea, além de um confronto em casa contra o Leeds United, no qual a vitória é imprescindível. A temporada termina em 24 de maio com um confronto decisivo contra o Everton, quando a permanência do clube na primeira divisão poderá ser decidida de uma vez por todas.

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