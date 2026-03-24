Cristian Romero promete dar “200%” nas “últimas sete finais” do Tottenham após um “dia ruim” contra o Nottingham Forest

O capitão do Tottenham, Romero, ficou visivelmente abalado com o desempenho e fez questão de se dirigir aos torcedores que permaneceram leais apesar de uma temporada desastrosa. Romero disse: “É um dia difícil para todos, mas a primeira coisa é falar sobre os torcedores. Obrigado por hoje e por sempre estarem conosco. Eles nos deram um apoio fantástico, mas, quanto a nós, é um dia ruim. Agora acabou e o mais importante é entender a situação.

“Não é fácil, mas o mais importante é ir para a seleção e voltar aqui para as últimas sete partidas. Prometo dar 200% em cada uma delas e, para mim, não é fácil, mas temos que permanecer todos juntos. É um dia ruim, sim, mas vamos tentar de novo.”



