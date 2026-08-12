Diego Simeone finalmente conseguiu seu alvo, já que o Atlético de Madrid chegou a um acordo em princípio com o Tottenham para contratar Romero, segundo a Sky Sports. O pacote pelo internacional argentino é estimado em cerca de £34,2 milhões, além de bônus adicionais relacionados a desempenho. Além disso, o Tottenham protegeu seus interesses futuros ao garantir que uma cláusula de 15 por cento sobre uma venda futura fosse incluída nos termos finais do acordo de transferência.

O gigante espanhol admira há muito tempo o defensor argentino, e ficou cada vez mais claro ao longo da janela de transferências que o Tottenham estaria aberto a vender seu capitão caso uma oferta adequada surgisse. Romero chegou originalmente ao clube do norte de Londres por empréstimo de uma temporada da Atalanta no verão de 2021, antes de o Tottenham tornar o acordo permanente no ano seguinte.