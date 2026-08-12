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Cristian Romero está de saída do Tottenham, já que o Atlético de Madrid fecha acordo de £ 34,2 milhões pelo capitão do clube londrino
Atlético de Madrid garante alvo defensivo de longo prazo
Diego Simeone finalmente conseguiu seu alvo, já que o Atlético de Madrid chegou a um acordo em princípio com o Tottenham para contratar Romero, segundo a Sky Sports. O pacote pelo internacional argentino é estimado em cerca de £34,2 milhões, além de bônus adicionais relacionados a desempenho. Além disso, o Tottenham protegeu seus interesses futuros ao garantir que uma cláusula de 15 por cento sobre uma venda futura fosse incluída nos termos finais do acordo de transferência.
O gigante espanhol admira há muito tempo o defensor argentino, e ficou cada vez mais claro ao longo da janela de transferências que o Tottenham estaria aberto a vender seu capitão caso uma oferta adequada surgisse. Romero chegou originalmente ao clube do norte de Londres por empréstimo de uma temporada da Atalanta no verão de 2021, antes de o Tottenham tornar o acordo permanente no ano seguinte.
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Romero escolhe o Madrid em vez de rivais da Premier League
O zagueiro sempre priorizou uma transferência para o Atlético de Madrid, apesar de despertar forte interesse de grandes clubes de toda a Europa. A Inter de Milão estava interessada em trazer o ex-astro da Atalanta de volta à Serie A, enquanto o Arsenal, rival londrino do Tottenham, também foi ligado de forma crível a uma investida surpreendente por sua contratação.
Essa saída acontece apesar de o contrato de Romero com o Tottenham ter validade até o verão de 2029, encerrando uma passagem no norte de Londres em que o defensor ajudou o clube a conquistar um título ao vencer a Liga Europa de 2024-25.
Um legado explosivo deixado no norte de Londres
A passagem de Romero pela Premier League será lembrada tanto por sua qualidade técnica de elite quanto por seus problemas disciplinares. Apesar de ter sido expulso duas vezes na temporada passada durante a luta do Tottenham contra o rebaixamento na Premier League, o jogador de 28 anos teve papel fundamental para ajudar o clube a evitar a queda, somando 32 partidas em todas as competições, com seis gols e quatro assistências em uma campanha que testou a determinação de todos no clube.
Ao longo de suas cinco temporadas no norte de Londres, Romero fez 124 jogos pelo Tottenham e marcou 12 gols, além de ter recebido quatro cartões vermelhos na Premier League nesse período. Esse estilo sem concessões e de alta intensidade fez dele um favorito da torcida para muitos, ainda que, ocasionalmente, também tenha sido motivo de frustração para outros.
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Superando o atrito com a torcida do Tottenham
A relação entre o jogador e os torcedores não foi isenta de atritos. Romero enfrentou forte reação dos fãs depois de aparentar estar pronto para assistir à final do Torneio Apertura da Primera División argentina de seu clube de infância, o Belgrano, contra o River Plate, em vez de estar presente no confronto crucial do Tottenham contra o Everton no fim da temporada.
No entanto, o defensor acabou comparecendo ao jogo final da temporada, no qual o Tottenham garantiu a permanência na Premier League. Com o futuro agora definido em Madri, o argentino deixa para trás um legado complicado no Tottenham Hotspur Stadium.
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