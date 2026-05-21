Cristian Romero é criticado por decisão "terrível" de não comparecer ao jogo decisivo contra o rebaixamento do Tottenham para assistir a uma partida na Argentina

O zagueiro central está fora de ação desde que sofreu uma lesão no joelho durante a derrota por 1 a 0 para o Sunderland no mês passado, partida que marcou a estreia de Roberto De Zerbi no banco do Spurs. Embora o zagueiro não possa entrar em campo fisicamente, seu papel como líder foi questionado devido à sua ausência iminente do norte de Londres durante uma partida decisiva para o rebaixamento.

Apesar da lesão, Romero vinha mantendo uma presença marcante à beira do campo, chegando até a participar das comemorações quando Mathys Tel marcou um gol decisivo contra o Leeds United no início deste mês. No entanto, o jogador de 28 anos decidiu agora retornar à sua terra natal para assistir ao confronto entre Belgrano e River Plate na histórica final do campeonato argentino. O momento é particularmente delicado, já que o Tottenham enfrenta a ameaça muito real de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês na mesma tarde.