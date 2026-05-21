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Cristian Romero é criticado por decisão "terrível" de não comparecer ao jogo decisivo contra o rebaixamento do Tottenham para assistir a uma partida na Argentina
Romero dá prioridade ao clube da infância em detrimento da permanência do Spurs
O zagueiro central está fora de ação desde que sofreu uma lesão no joelho durante a derrota por 1 a 0 para o Sunderland no mês passado, partida que marcou a estreia de Roberto De Zerbi no banco do Spurs. Embora o zagueiro não possa entrar em campo fisicamente, seu papel como líder foi questionado devido à sua ausência iminente do norte de Londres durante uma partida decisiva para o rebaixamento.
Apesar da lesão, Romero vinha mantendo uma presença marcante à beira do campo, chegando até a participar das comemorações quando Mathys Tel marcou um gol decisivo contra o Leeds United no início deste mês. No entanto, o jogador de 28 anos decidiu agora retornar à sua terra natal para assistir ao confronto entre Belgrano e River Plate na histórica final do campeonato argentino. O momento é particularmente delicado, já que o Tottenham enfrenta a ameaça muito real de ser rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês na mesma tarde.
- AFP
"Então, é um bom capitão de time!"
A escolha do zagueiro foi confirmada pelo especialista em futebol sul-americano Tim Vickery durante uma participação no talkSPORT, o que provocou uma reação imediata e veemente do apresentador e torcedor do Spurs, Paul Hawksbee. O locutor foi contundente em sua avaliação do capitão do Tottenham, sugerindo que as prioridades do jogador estavam bem distantes da luta pela permanência na Premier League.
Explicando sua posição, Hawksbee disse: “Bom capitão de clube, então. Ausente do maior jogo do Tottenham desde 1976 – fantástico. Fiel até o fim, o bom e velho Cristian. Vou vestir minha camisa do River Plate no fim de semana. Acho isso terrível. Ele vai assistir ao clube que torce, em vez de estar com o capitão de um time ameaçado de rebaixamento, onde ele não está com os rapazes e todos os outros jogadores lesionados. Mas, sabe, quero dizer, como eu disse, é verdade no fim das contas; sempre achei que Cristian Romero estava apenas de passagem e que o Tottenham era uma distração da Argentina. Mas estou bastante amargurado.”
O significado histórico do clássico entre Belgrano e River Plate
Vickery tentou explicar por que o jogo na Argentina tem um significado tão pessoal para Romero. O campeão da Copa do Mundo começou sua carreira no Belgrano, ingressando nas categorias de base em 2014 antes de estrear no time principal dois anos depois. Para Romero, não se trata apenas de um interesse secundário, mas de uma ligação com suas raízes, em um momento que pode definir a história de seu antigo clube.
Vickery destacou a importância da partida na América do Sul, afirmando: “Eu sabia que isso iria te deixar nervoso. O Belgrano é o clube do Romero. É o clube onde ele começou, e ele é torcedor. O Belgrano nunca ganhou o Campeonato Argentino, e vai enfrentar o River Plate, que ganhou mais do que qualquer outro, então isso é histórico. Há 15 anos, esses dois se enfrentaram na repescagem que rebaixou o River Plate, e se o rebaixamento do Tottenham é algo inimaginável, o rebaixamento do River Plate é ainda mais inimaginável.”
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O Spurs luta pela permanência
De Zerbi espera levar o Spurs à permanência na Premier League. Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano comandou seis partidas, registrando duas vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto tenta afastar o time do norte de Londres do risco de rebaixamento.
O destino do Tottenham continua incerto à medida que se aproxima a última rodada da temporada. Uma derrota fora de casa para o Everton, combinada com uma vitória do West Ham United sobre o Leeds United, levaria o Spurs ao rebaixamento para a Championship. No entanto, uma vitória sobre o Everton garantiria a permanência do Tottenham na Premier League. Até mesmo um empate será suficiente para o Spurs se manter na divisão, dada sua diferença de gols significativamente superior em relação ao West Ham (-10 contra -22).